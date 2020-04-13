Хроника пандемии: Израиль запретил во время Песаха передвижение между городами  

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы свыше 1,9 млн человек, от последствий заражения умерли более 118 тысяч человек. Больше всего жертв - в США. Они же занимают первое место в мире по быстроте распространения коронавируса. DW следит за развитием событий 14 апреля (время московское).

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Ежегодный фестиваль искусств во французском городе Авиньон, запланированный на 3-23 июля, отменен из-за коронавируса.

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Граждан России, проживающих в Москве и области, вывезут из Италии 15 апреля. На рейсы нужно регистрироваться на сайте госуслуг, сообщили в посольстве РФ в Риме.

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В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.

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Израиль запретит для предотвращения распространения коронавируса на последние дни длящегося неделю праздника Песах с 14 до 16 апреля передвижение граждан между городами, жителям Иерусалима будет предписано не покидать пределы районов, в которых они проживают. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

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Власти Удмуртской республики граничат въезд в города региона тем, у кого нет регистрации по месту жительства в пределах этих населенных пунктов. В Глазове нововведения начнут действовать с 17 апреля, в остальных городах - с 20 апреля. Ограничение не коснется въезжающих для трудовых обязанностей, а также специализированных служб, сообщил глава региона Александр Бречалов. А все приезжающие из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга будут обязаны сообщать о своем приезде в Роспотребнадзор и соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

Хроника событий 13 апреля>>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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