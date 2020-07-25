Хроника пандемии: израильтянам выделят единовременную помощь

Мир продолжает борьбу с новым коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 16 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 645 тысяч человек, выздоровели свыше 9,8 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями воскресенья, 26 июля (время московское).

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Правительство Израиля приняло решение о выделении бевозмездной помощи гражданам страны. Каждый израильтянин получит сумму, соответствующую примерно 190 евро. Семьи с детьми получат также по 40 евро на ребенка. Единовременное пособие не будет выделяться тем, чей годовой доход превышает 160 000 евро. Пандемия ухудшила экономические положение страны и многих граждан. Уровень безработицы в Израиле превысил 20 процентов от всего трудоспособного населения.

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В Узбекистане карантинные ограничения против распространения коронавируса, планировавшиеся до 1 августа, продлены до 15 августа, сообщил оперативный штаб при правительстве страны. В частности, сохраняется запрет на передвижение автотранспорта между регионами (за исключением служебного и частного транспорта производителей сельскохозяйственной продукции). Госорганизациям и предприятиям предложено сохранить минимальное число сотрудников на рабочих местах, предусмотрев перевод людей на удаленную работу, либо предоставление трудовых отпусков, максимально ограничить служебные командировки.

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В Беларуси за сутки зафиксировано 130 новых случаев заражения, сообщили в Минздраве. Умерло от COVID-19 4 человека.

Массовое заражение сезонных рабочих в Баварии

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174 сезонных рабочих, занятых на уборке урожая на ферме в районе Дингольфинг-Ландау (Бавария) оказались инфицированы коронавирусом. Все 480 работников сельхозпредприятия отправлены на карантин.

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Ученые из Института молекулярной медицины в Лиссабоне сообщили об изобретении маски, которая не только защищает от коронавирусной инфекции, но и нейтрализует вредоносный вирус, попавший на ее поверхность, сообщает испанское издание

La Razon

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Власти Вьетнама снова ввели ограничительные меры в городе Дананг после того, как в нем был зафиксирован второй случай коронавируса, сообщает в воскресенье британская газета The Guardian. Правительство объявило о необходимости соблюдать социальную дистанцию, жители обязаны носить защитные маски в общественных местах, а собрания с участием более 30 человек запрещены. Город на 14 дней прекращает принимать приезжающих туристов, а все культурные, религиозные и спортивные мероприятия пока что отменяются.

Газета напоминает, что это первые случаи заражения коронавирусом в стране за более чем три месяца - с апреля. Всего с начала пандемии во Вьетнаме выявлено 418 инфицированных, а летальных исходов нет. Такие показатели, по мнению наблюдателей, были достигнуты благодаря жесткому карантину и широкомасштабному тестированию.

Более 5,7 тысячи новых инфицированных в России

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В России за минувшие сутки выявлено 5765 случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 812 485 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие 24 часа подтверждено 77 летальных случаев. С начала пандемии в России умерло 13 269 человек. Выздоровевшими считаются 600 250 человек.

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В Бразилии хоронят умерших от коронавирусной инфекции

Число умерших от коронавирусной инфекции в Бразилии за минувшие сутки выросло на 1111 и превысило отметку 86 000. Общее число инфицированных в этой латиноамериканской стране - более 2,3 миллиона человек. Однако, как отмечает агентство epd, эксперты исходят из того, что реальное число заразившихся может быть примерно в семь раз выше, так как Бразилия не имеет возможности проводить достаточное количество тестов на коронавирус.

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В Украине число заражений коронавирусом увеличилось за сутки на 920. Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило 64 849 человек, а 1605 человек умерли от COVID-19. За истекшие сутки прирост летальных исходов составил 15. Об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Банкир: Наличные деньги безопасны

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Президент Немецкого федерального банка не видит никакой существенной опасности, исходящей от наличных денег в связи с пандемией коронавируса. "В каком-то особом карантине наши наличные деньги не нуждаются", - заявил он в интервью газетами издательской группы Funke Mediengrupe. Риск передачи коронавируса через денежные купюры или монеты, по его мнению, не выше, чем через другие обычные повседневные предметы. "Мне по крайней мере неизвестен ни один случай заражения коронавирусом через купюры", - сказал он. К тому же отметил банкир, после начала эпидемии немцы все чаще используют при оплате своих покупок банковские и кредитные карты или другие бесконтактные способы расчетов.

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В Казахстане за истекшие сутки выявлено еще 1494 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 856 активных, 638 - бессимптомных, сообщает в воскресенье межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 (МВК). Всего с начала пандемии в этой стране подтверждено 81 720 случаев инфицирования, выздоровевшими считаются 51 823 человека, умерли 610 пациентов.

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Россия отправит в Киргизию аппараты искусственной вентиляции легких, лекарства и средства индивидуальной защиты, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Бишкеке. Москва передаст гуманитарную помощь на 150 млн рублей на безвозмездной основе, подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

В РФ боле 3000 пациентов находятся в реанимации

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В реанимационных отделениях в России находятся 3,1 тысячи пациентов с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, некоторые регионы прошли пик заболеваемости COVID-19, однако в целом соотношение бессимптомных инфицированных, больных средней тяжести и тяжелых больных остается прежним.

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За прошедшие сутки в Германии выявлено 305 новых заражений SARS-CoV-2, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилось до 205 269 человек. От последствий болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, скончались 9118 пациентов, за истекшие сутки летальных исходов не зафиксировано.

Прохожие в Пекине

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В Китае за минувшие сутки выявлено 46 новых заражений и ни одной смерти среди больных COVID-19, следует из данных Национальной комиссии здравоохранения КНР. В 11 случаях инфицирования речь идет о приехавших из-за границы. С декабря 2019 года жертвами коронавируса в Китае стали 4634 человека, всего официально зарегистрированы 83 830 случаев коронавирусной инфекции.

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В Мексике за истекшие сутки умерли еще 729 пациентов с COVID-19 и выявлено 6751 новое заражение, сообщило министерство здравоохранения. Всего в стране коронавирус обнаружен у 385 036 человек, 43 374 больных скончались.

Франция сделает тестирование на коронавирус бесплатным

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Франция намерена сделать бесплатным тестирование на коронавирус в свете роста новых заражений. При этом власти не рассматривают сложившуюся ситуацию как вторую волну инфекции, подчеркнул министр социальных дел и здравоохранения Оливье Веран.

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Автомобили медиков в Нью-Йорке

По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) число заразившихся новым коронавирусом в стране за последние сутки увеличилось на 74 818. С начала пандемии SARS-CoV-2 подтвержден у 4 099 310 человек. От последствий COVID-19 за сутки скончались еще 1145 пациентов (145 013 с начала пандемии).

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Вакцина против вируса SARS-CoV-2 будет доступна каждому жителю Германии, заявила министр образования и научных исследований ФРГ Анья Карличек (Anja Karliczek) изданию Bild am Sonntag. Любой желающий сможет сделать прививку, как только вакцина будет найдена, заверила она. По оценке министра, это произойдет не ранее середины 2021 года.

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Власти Северной Кореи сообщили о возможном проникновении нового вируса в город Кэсон. Предполагаемый носитель вируса вернулся из Южной Кореи в КНДР 19 июля, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. По его сведениям, северокорейский лидер Ким Чен Ын провел экстренное заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи в связи с ситуацией.

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Самолет туристического концерна TUI

Туристический концерн TUI приостанавливает авиарейсы из Великобритании в материковую Испанию и на Канарские острова из-за усиления антиэпидемиологических мер Соединенного Королевства. Представитель TUI выразил "невероятное разочарование" запоздавшим объявлением нововведений. В то же время авиакомпании EasyJet и British Airways заявили, что продолжат полеты между двумя европейскими государствами.

Британские власти предписали прибывающим из Испании отправляться на двухнедельный карантин в свете роста новых заражений. МИД Великобритании порекомендовал воздержаться от необязательных поездок в Испанию. В свою очередь, официальный Мадрид заверяет в безопасности путешествий, а также строго локальном характере вспышек.

От COVID-19 умер врач сборной Украины по футболу

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Врач национальной сборной Украины по футболу Антон Худаев скончался на 49-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. "Антон Евгеньевич заболел COVID-19, вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания. Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему доктору”, - сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола Более 20 лет Худаев работал врачом харьковского "Металлиста", в сборной Украины - с 2016 года.

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Дезинфекция на книжном фестивале на Красной площади

За день в Москве умерли девять заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Это наименьшее суточное число жертв СOVID-19 с середины апреля. Прошлый минимум был зарегистрирован 15 апреля - тогда в Москве скончались семь человек. Всего с начала пандемии в Москве умерли 4398 инфицированных коронавирусом.

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Тысячи человек приняли участие в акциях протеста в нескольких городах Израиля. Демонстранты выразили недовольство действиями кабинета министров по противодействию пандемии в условиях роста числа инфицированных, а также выступили против безработицы и коррупции. Участники акций призывали к отставке премьера Биньямина Нетаньяху.

В Израиле вирус выявлен у 60 496 человек, 455 больных с COVID-19 скончались, 26 882 выздоровели, следует из данных министерства здравоохранения. Власти страны в середине марта ввели жесткие ограничительные меры, чтобы пресечь распространение инфекции. Это привело к скачку уровня безработицы.

Ограничения были ослаблены в конце мая. Однако после всплеска новых заражений власти распорядились вновь ужесточить меры, нацеленные на борьбу с вирусом.

Хроника пандемии 25 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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