Хроника пандемии: за сутки во Франции погибло рекордное количество человек

В мире стремительно растет число людей, зараженных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который можеть вызвать заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель выявлен в 199 странах и территориях. Инфицированы более 720 тысяч, от последствий заражения умерло более 33 тысяч человек. Больше всего жертв - в Италии. По степени распространения вируса первое место в мире занимают США. DW следит за развитием событий 30 марта (время московское).

++23.00++

Третий тест на наличие коронавируса у канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) дал негативный результат.

По словам представителя ведомства главы правительства, Меркель в ближайшие дни продолжит работать удаленно, находясь на домашнем карантине.

Во Франции за минувшие сутки погибло рекордное число инфицированных SARS-CoV-2

++21.40++

Во Франции за сутки от последствий заболевания COVID-19 погибло рекордное количество человек - 418. Общее число скончавшихся достигло 3042. Всего в стране зафиксированы более 40 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, порядка 5 тысяч человек находятся в реанимациях. В целом по стране количество коек в отделениях интенсивной терапии увеличено с 5 тысяч до почти 10 тысяч. Медики полагают, что это число можно будет довести до 14 500.

++21.30++

Корабль-госпиталь ВМС США Comfort, рассчитанный на 1 тыс. пациентов, прибыл в Нью-Йорк. На его борту помощь будут оказывать больным, которые не инфицированы коронавирусом и нуждаются в лечении других заболеваний. Это связано с тем, что больницы мегаполиса переполнены. По данным частного американского Университета Джонса Хопкинса, в США инфицирование коронавирусом диагностировано у 153 246 человек, умерли 2828, выздоровели 5545.

++20.55++

Совет ЕС утвердил законодательный акт, который предоставил государствам-членам сообщества доступ к 37 млрд евро в рамках инвестиционной инициативы в ответ на пандемию коронавируса. Средства должны пойти на поддержку систем здравоохранения, малых и средних предприятий, краткосрочных схем занятости и инициатив на местном уровне.

Карантинные меры действуют в 16 регионах России

++20.02++

Сразу 14 регионов России вслед за Москвой и Подмосковьем ввели режим обязательной самоизоляции, сообщается в Телеграм-канале Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией (ИЦК) стопкоронавирус.рф. Карантинные меры действуют: в Санкт-Петербурге, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Рязанской, Свердловской и Ульяновской областях, а также в Адыгее, Марии-Эл, Татарстане и Якутии. В общей сложности режим самоизоляции введен в 17 регионах России.

++19.18++

Италия стала второй после США страной, перешагнувшей порог в 100 000 инфицированных. Всего в республике вирус выявлен у 101 739 человек (в том числе 4050 заражений, обнаруженных за последние сутки), с начала эпидемии скончался 11 591 человек (812 смертей за последние сутки).

++19.06++

Число умерших от последствий заражения новым вирусом в Великобритании выросло до 1408 . При этом 180 летальных исходов пришлись на последние сутки. Общее число инфицированных достигло 22 141.

В России не стали переносить весенний призыв в армию

++18.57++

Распространение коронавируса в России не сказалось на сроках весеннего призыва в армию. Он пройдет с 1 апреля по 15 июля, следует из указа президента РФ.

++18.50++

Власти Чехии продлили до 11 апреля действие ограничений, введенных из-за распространения COVID-19.

++18.03++

Власти Липецкой области распорядились ввести режим самоизоляции. "Без крайней необходимости жителям запрещается выходить на улицу независимо от их возраста", - заявил глава администрации региона Игорь Артамонов. По его словам, разрешено выходить за покупками, в аптеку и ездить на работу. Общественный транспорт продолжит работу, заверил Артамонов.

++16.47++

Число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Беларуси увеличилось с 94 до 152 человек. В стране проведено около 30 000 тестов на наличие коронавируса, заявили в министерстве здравоохранения.

В Грузии с 31 марта введут комендантский час

++16.43++

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария распорядился с 31 марта ввести в стране комендантский час с 9 вечера до 6 утра по местному времени. Кроме того, с 31 марта в Грузии будет приостановлена работа общественного транспорта, а жителям запретят собираться группами более трех человек.

++16.37++

Чемпионат мира по легкой атлетике перенесен на 2022 год. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) связывает этот шаг с решением оргкомитета летней Олимпиады провести игры в Токио в июле-августе 2021 года. Ожидалось, что мировое легкоатлетическое первенство состоится в городе Юджин в американском штате Орегон в августе 2021 года.

++16.12++

В Испании количество инфицированных превысило показатели Китая, с которого началась вспышка заболевания. Всего в королевстве выявлено 85 195 заражений (5085 - за последние сутки), 7340 человек скончались.

Начало переписи в труднодоступных районах РФ перенесено

++16.07++

Начало всероссийской переписи населения в труднодоступных районах перенесено на второе полугодие. Точные даты будут определены при участии местных властей, заявили в пресс-службе Росстата. Ведомство пока не приняло решений по основному этапу переписи, который должен пройти с 1 по 31 октября. Ожидалось, что перепись в труднодоступных районах стартует в Чукотском автономном округе 1 апреля.

++15.57++

Власти Вологодской области распорядились ввести режим самоизоляции. "В текущей ситуации это поможет нам уберечь себя и близких от распространения инфекции", - объяснил губернатор региона Олег Кувшинников.

++15.26++

В Сингапуре за последние сутки подтверждено 35 новых заражений. В 9 случаях речь идет о людях, приехавших из-за границы. Всего в городе-государстве вирус выявлен у 879 человек, трое больных скончались.

++15.10++

Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение о самоизоляции, поскольку вирус выявлен у одной из его советниц. Сам Нетаньяху пройдет тест на наличие коронавируса 31 марта. Прежний тест показал отрицательный результат.

Олимпиада в Токио перенесена на июль-август 2021 года

++14.53++

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля 2021 года. Олимпиада, перенесенная из-за коронавируса, будет проходить до 8 августа, заявили в оргкомитете. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

++14.40++

Правительство Баварии продлило действие чрезвычайных антиэпидемиологических мер до конца пасхальных каникул - 19 апреля. Ранее планировалось, что новые нормы в этой федеральной земле будут действовать до 3 апреля.

++13.25++

Британская авиакомпания EasyJet приостановила все полеты в связи с ограничениями, введенными властями разных стран в ответ на распространение вируса. Дата возобновления полетов пока не определена, заявил авиаперевозчик. Во время простоя члены экипажа будут получать 80 процентов своей зарплаты в течение 2 месяцев.

++12.45++

Власти Австрии ужесточают антикоронавирусные меры. Начиная со среды, 1 апреля, во всех супермаркетах покупателям при входе будут раздавать защитные маски. Ношение масок в торговых залах будет обязательным. В Австрии выявлено 8958 случаев заражения, 86 человек скончались.

За сутки число инфицированных в России выросло до 1836 человек

++12.08++

В России за последние сутки выявлено еще 302 случая заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, количество инфицированных возросло до 1836 человек, девять человек скончались. Первые случаи заражения SARS-CoV-2 подтверждены в Владимирской, Вологодской областях, Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае.

++12.00++

Власти Калининградской области распорядились с 31 марта ввести режим самоизоляции вслед за Москвой, Московской и Мурманской областями, сообщает издание "Новый Калининград". "Ровно то же самое, что и в Москве, то есть выходим только в случае необходимости в медицинских услугах, в ближайшие продуктовые магазины, для того, чтобы выгулять собаку. Ограничения на передвижение личного транспорта не будет", - приводит издание слова губернатора региона Антона Алиханова.

++11.30++

Нидерландская провинция Зеландия, расположенная на побережье Северного моря, запретила ночевки в отелях. Все постояльцы обязаны выписаться и покинуть гостиницы и пансионы до 12.00 (13.00 мск). Накануне местные власти ввели в регионе чрезвычайные ограничительные меры, которые будут действовать до 10 мая. Зеландия - популярное место отдыха, в среднем в течение года здесь отдыхают более 10 млн туристов.

++09.05++

Председатель правительства России Михаил Мишустин обратился к регионам РФ с просьбой обратить внимание на меры по полной самоизоляции граждан, которые введены в Москве и Московской области из-за коронавируса, и проработать введение таких же правил.

++09.20++

В московской больнице №40 в Коммунарке за сутки поступило 28 больных, выписаны 8 человек, 2 человека скончались. Об этом сообщил в понедельник главный врач Денис Проценко. Одному скончавшемуся пациенту было 80 лет, он страдал сердечной недостаточностью, провел четверо суток на аппарате искусственной вентиляции легких из-за пневмонии. Второму умершему пациенту было 69 лет. Он поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет. Всего с начала пандемии в России выявлено 1534 инфицированных, 18 пациентов скончались, 64 человека считаются уже здоровыми.

В Латвии могут ужесточить штраф за несоблюдение режима ЧП

++09.10++

В Латвии штраф за несоблюдение ограничений, связанных с чрезвычайным положением, планируется поднять до 1000 евро и больше. Об этом заявил на Латвийском радио министр внутренних дел Сандис Гиргенс. Он выразил сожаление тем, что жители Латвии не соблюдают правил физического дистанцирования и другие запреты.

По словам министра, органам правопорядка пока не требуется помощь армии, чтобы контролировать запреты, но не исключил, что это будет необходимо в случае, если в стране будет введен полный локдаун. Пока максимальный штраф в перечисленных выше случаях составляет 100 евро.

++08.00++

В Южной Корее за сутки вновь выявлено менее 100 новых заражений. В воскресенье, 29 марта, лишь 78 человек протестированы с позитивным результатом. Общее число инфицированных в стране - 9661, скончались 158 человек.

В Китае выздоровевшими либо прошедшими послекарантинный тест с негативным результатом считаются 75 700 человек. За период с начала вспышки в провинции Хубэй в стране выявлено около 81 500 инфицированных, 3304 человек скончались.

Баррель нефти марки WTI подешевел до 20 долларов

++04.40++

На фоне пандемии коронавируса цена на нефть марки WTI обвалилась на 3,9 процента, фьючерсы марки Brent подешевели на 4,9 процента. Баррель WTI на азиатских биржах в понедельник торгуется за 20 долларов, баррель Brent - за 23 доллара. Так дешево нефть стоит впервые с 2002 года.

++04.00++

Возросшая на фоне пандемии потребность в защитной одежде в медучреждениях привела к "взрывному росту цен" в Германии, сообщает агентство AFP. Так, цена защитных масок типа FFP2 всего за несколько дней выросла на 3 тысячи процентов: с 0,45 евро за штуку до 13,52 евро. На рынке "царит хаос". "Это дикий запад. Каждый пытается нажиться и воспользоваться бедственной ситуацией в больницах", - говорит Олаф Берзе (Olaf Berse), руководитель торгового объединения Clinicpartner, которое осуществляет закупки для клиник и домов престарелых. Берзе пожаловался, что сертификаты на продукцию нередко подделываются, а фильтры непригодны к эксплуатации, что грозит как пациентам, так и медперсоналу.

++03.25++

В Китае, по данным властей на вечер 29 марта, от последствий заражения коронавирусом скончалось 3304 человека (4 умерших за последние сутки), общее число инфицированных достигло 81 470 человек. В воскресенье был выявлен 31 случай заражения, днем ранее 45 случаев.

++02.45++

Президент США Дональд Трамп считает, что если коронавирус унесет жизни не более 100 тысяч жителей США, то действия властей можно будет назвать успешными, хотя "это ужасное число".

++02.10++

Власти Японии намерены распространить временный запрет на въезд в страну на граждан Китая, США, Южной Кореи и большинства стран Европы, сообщила в понедельник газета "Асахи".

В США ограничения продлили до 30 апреля

++01.25++

Президент США Дональд Трамп продлил действие правил, введенных для борьбы с распространением коронавируса, до 30 апреля, чтобы замедлить распространение инфекции. По словам Трампа, согласно прогнозам, пик смертности от последствий заражения коронавирусом наступит через две недели. в США зафиксировано самое большое число случаев заболевания по сравнению с другими странами мира. По состоянию на вечер воскресенья было подтверждено более 140 тысяч случаев заражения, более 2400 американцев скончались.

++ 1:10 ++

На фоне строгого карантина в крупных городах Европы существенно снизилось загрязнение воздуха. Это продемонстрировали снимки со спутника, которые были опубликованы в понедельник, 30 марта. В период с 5 по 25 марта в Брюсселе, Париже, Мадриде и Милане заметно упало содержание в воздухе диоксида азота по сравнению с тем же периодом в 2019 году. В частности, в Мадриде содержание диоксида азота в воздухе в период с 16 по 22 марта упало на 56 процентов по сравнению с предыдущей неделей.

++ 00:45 ++

В Италии замедлился рост числа инфицированных SARS-CoV-2. В воскресенье, 29 марта, было выявлено 5217 новых случаев, таким образом, общее число зараженных новым коронавирусом в стране составило 97 689 человек. С 25 марта это самый низкий прирост за день.

Из-за COVID-19 в Италии на сегодняшний день погибли 10 779 человек. За день умерло 756 пациентов с коронавирусной инфекцией.

++ 00:15 ++

Париж

Во Франции из-за COVID-19 погибли уже более 2600 человек. За последние 24 часа заболевание унесло жизни 292 человек, сообщил глава генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон. Однако статистика охватывает лишь те случаи, когда пациенты скончались в клинике. Случаи, когда заболевшие коронавирусной инфекцией умирали у себя дома или в домах престарелых, начнут учитывать лишь с 30 марта.

Во Франции подтверждено уже более 40 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2. 19 350 инфицированных пациентов проходят лечение в больницах, из них 4630 человек находятся в реанимации.

Хроника событий 29 марта >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

Если у вас не отображается карта, нажмите на эту ссылку.

Смотрите также:

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Вирусы на дверных ручках Известные науке коронавирусы выживают на поверхностях типа дверных ручек от 4 до 5 дней, оставаясь заразными. Как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, SARS-CoV-2 может передаваться через руки и поверхности, до которых часто дотрагиваются. По крайней мере, эксперты полагают, что эти особенности уже изученных коронавирусов свойственны и новому типу инфекции.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Столовые приборы Чтобы не заразиться коронавирусом в кафе или столовой, нужно соблюдать меры предосторожности. В теории вирус может попасть на столовые приборы, если инфицированный человек на них чихнет или закашляется. Тем не менее, по данным немецкого Федерального ведомства по оценке рисков (BfR), случаев передачи вируса SARS-CoV-2 через столовые приборы до сих пор не зафиксировано.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Товары из Китая Может ли ребенок заразиться коронавирусом через китайские игрушки? По данным BfR, до сих пор случаев заражения через товары "made in China" не было. Согласно первым исследованиям, на картонной поверхности коронавирус остается заразным в течение 24 часов. На поверхностях из пластика и нержавеющей стали - три дня.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Посылки из-за границы На сухих поверхностях передающиеся человеку коронавирусы долго не выживают. Поскольку жизнеспособность вируса вне человеческого организма зависит от многих факторов, в том числе температуры и влажности воздуха, ведомство BfR называет заражение SARS-CoV-2 через почтовые отправления маловероятным. Правда, с оговоркой: точных данных на этот счет пока нет.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Домашние животные Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Овощи с рынка Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Замороженные продукты Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Есть диких животных запрещено! Из-за пандемии коронавируса в Китае запретили употреблять в пищу диких животных. Многое указывает на то, что коронавирус передался человеку от летучей мыши - конечно, против ее воли. Вероятно, произошло это на одном из рынков в китайском городе Ухань. Автор: Юлия Вергин, Елена Гункель

