Хроника пандемии: Жителей Саксонии обязали носить маски в магазинах и транспорте

Число инфицированных по всему миру коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 продолжает расти. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы свыше 2 млн человек, от последствий заражения умерли свыше 145 тысяч человек. Больше всего жертв - в США, они же занимают первое место в мире по быстроте распространения коронавируса. Однако некоторые страны, в том числе Германия, объявили об ослаблении ограничительных мер, введенных ранее, чтобы предотвратить распространение вируса. DW следит за развитием событий 17 апреля (время московское).

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Саксония первой из земель Германии распорядилась сделать обязательным ношение масок или их аналогов в общественном транспорте и при совершении покупок. Речь не идет о профессиональных масках, достаточно платка или шарфа, подчеркнул саксонский премьер-министр Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer). Мера вступит в силу с 20 апреля.

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Заражение коронавирусом на авианосце ВМС Франции "Шарль де Голль" подтверждено у 940 из 2300 военнослужащих, заявили в Сенате республики.

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В Нидерландах за сутки выявлено 1235 новых заражений вирусом SARS-CoV-2 и 144 смерти больных с COVID-19. Общее число инфицированных в королевстве - 30 449, скончались 3459 человек с коронавирусом.

Пандемия грозит увеличить число голодающих на десятки миллионов

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Число голодающих жителей планеты может вырасти на 88 млн человек в связи с пандемией COVID-19, предостерег ведущий экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро.

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Все приезжающие в Курскую область из других регионов с 17 апреля обязаны сообщать о своем прибытии в областной комитет здравоохранения и пройти 14-дневный карантин, заявил губернатор Роман Старовойт.

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В Испании, занимающей первое место в Европе по числу инфицированных (188 068 человек), за последние сутки выявлено 5252 новых заражения. В королевстве скончались 19 478 больных COVID-19.

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В Беларуси за последние сутки скончались еще 2 пациента с коронавирусом. Обще число летальных исходов выросло до 42. Коронавирусная инфекция обнаружена у 4779 человек.

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В Швейцарии количество инфицированных коронавирусом выросло до 27 078 человек, а число смертей больных с COVID-19 - до 1059.

Музеи и библиотеки в Австрии смогут открыться с середины мая

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Музеи, библиотеки и некоторые иные культурные учреждения в Австрии с середины мая смогут возобновить работу, сообщил вице-канцлер республики Вернер Коглер. Он не назвал точную дату. Крупные массовые мероприятия останутся под запретом до 31 августа, добавил Коглер.

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В Эстонии за сутки подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции и 2 смерти больных с COVID-19. Всего в стране - 1459 инфицированных, 38 пациентов с коронавирусом скончались, сообщает министерство социальных дел.

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Число смертей больных с коронавирусом в Бельгии перешагнуло отметку в 5000. За последние сутки в королевстве скончались 313 человек с COVID-19 (общее число летальных исходов 5163) и было выявлено 1329 новых заражений (всего инфицированных 36 138 человек).

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Сервис такси Uber из-за пандемии COVID-19 несет миллиардные убытки и отменил свой прогноз по ключевым показателям на 2020 год. Спрос на услуги компании существенно снизился из-за ограничительных мер, вводимых властями разных стран для борьбы с вирусом.

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Фестиваль джаза в швейцарском городе Монтрё отменен впервые в своей истории в свете эпидемии. Ожидалось, что мероприятие, проводимое более 50 лет, в 2020 году пройдет с 3 по 18 июля.

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В Казахстане за сутки подтверждено 78 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных в стране - 1480 человек. С момента проникновения вируса в Казахстане скончались 17 пациентов с COVID-19.

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В Армении число инфицированных новым коронавирусом увеличилось до 1201 человека (прирост за сутки 42). За время наблюдений 19 больных скончались, 402 выздоровели. Минздрав республики сообщает о 10793 проведенных тестах.

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В Украине за последние сутки выявлен 501 новый случай заражения вирусом SARS-CoV-2. Всего в стране 4662 инфицированных и 125 смертей пациентов с COVID-19, включая 9 летальных исходов за последние сутки. Больше всего подтвержденных заражений - в Черновицкой области (759), Киеве (705) и Ивано-Франковской области (427), сообщает министерство здравоохранения.

В России инфицированы более 32 тысяч человек

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В России подтверждены 4069 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных составило 32007 человек. За сутки в стране скончался 41 человек, у которых был выявлен коронавирус. Всего с начала эпидемии умерли 273 человека. Выздоровели 2590 человек с коронавирусом (+286 за сутки).



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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха на утро 17 апреля, зарегистрированы 133 830 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 (прирост за сутки 3380). Скончались 299 человек, общее число летальных исходов составило 3868. Выздоровели почти 82 тысячи человек (прирост за сутки 4700).



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Власти Дании смягчают карантинные условия, в которых живет страна. С 20 апреля разрешена работа целого ряда мелких предприятий, таких как парикмахерские, салоны красоты и автошколы. 15 апреля в Дании возобновили работу ясли, детские сады и школы для учеников с первого по пятый классы включительно.



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Власти китайского Уханя обнародовали уточненные сведения о числе людей, скончавшихся в этом городе от заболевания COVID-19. Согласно этим данным, в Ухане в результате коронавируса умерли 3869 человек – на четверть больше, чем сообщалось ранее (2579).

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Перед православной Пасхой, в Страстную пятницу, болгарская столица София закрыта на неопределенный срок для въезда и выезда автомобилей. Согласно распоряжению министра здравоохранения Кирила Ананиева возможны лишь редкие исключения, в частности для полиции и медицинского транспорта. Глава кризисного штаба не исключает из-за плохой дисциплины населения ужесточения ограничительных мер. Число подтвержденных случаев заражения в стране подскочило накануне до 800. В общей сложности в Болгарии скончались 38 инфицированных пациентов.

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Из 26 новых случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных за истекшие сутки в материковом Китае, 15 приходятся на людей, прибывших из-за рубежа, 11 - внутри страны, сообщает Госкомздрав КНР. За последние сутки в стране не было зафиксировано ни одной смерти, связанной с SARS-CoV-2.

"Аэрофлот" приостановил продажу билетов за рубеж до августа

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Российская авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажу билетов на международных направлениях до августа, передает РБК. В онлайн-системе поиска билетов авиакомпании невозможно приобрести билеты за границу - она не выдает никаких результатов ранее августа.

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По словам президента США Дональда Трампа, губернаторы отдельных штатов могут сами определять порядок и время отмены ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Он заявил, что США должны вернуться к нормальной жизни в три этапа с различными сценариями снятия ограничений в различных штатах. В первую очередь будет снята часть ограничений с тех районов, где за последние семь дней не было зарегистрировано новых случаев заражения.

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Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) заявил, что вслед за открытием магазинов площадью до 800 квадратных метров немецкую экономику ждет дальнейшее снятие ограничений - но лишь осторожное и постепенное. "Мы сделаем все, за что можем нести ответственность", - заявил он, подчеркнув, что считает катастрофой сценарий, при котором ограничения придется вводить вновь в случае второй волны заражений.

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Спад мировой экономики в результате пандемии, по оценкам ООН, может привести в этом году к смерти сотен тысяч детей. Почти 369 миллионов детей в 143 странах лишились доступа к еде в школах, миллионам несовершеннолетних грозит нищета.

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Из-за разногласий по вопросу о мерах по борьбе с коронавирусом президент Бразилии Жаир Болсонару оправил в отставку министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетту. Болсонару ранее выступал против ограничительных мер, преуменьшая опасность COVID-19. Мандетта, напротив, - один из наиболее крупных сторонников социального дистанцирования в Бразилии, он поддерживал губернаторов в их решении закрыть школы и предприятия. Его место займет сторонник главы государства в этом вопросе, онколог Нельсон Тейх.

В ФРГ коэффициент заражения опустился ниже единицы

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Немецкий Институт имени Роберта Коха объявил о том, что коэффициент заражения коронавирусом в Германии удалось снизить ниже единицы. В среду он составлял 0,9, а в четверг даже 0,7. Если этот коэффициент, который обозначается как "R", ниже единицы, это означает, что один носитель вируса может заразить меньше одного человека. И следовательно - число зараженных уменьшается. Целью введенных карантинных ограничений в Германии было уменьшить R до 1,0 и ниже.

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В пятницу через Италию на север проследует колонна из 110 автодомов, в которой в свои страны вернутся 240 жителей Северной Европы, в том числе несколько десятков немцев. Группа европейцев, путешествующих по Южной Европе, отказалась бросать свои трейлеры и возвращаться на родину самолетами и более месяца провела в Греции, живя в своих автодомах. В ночь на пятницу их паромом перевезут в Италию, на пересечение которой им было выдано специальное разрешение.

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В Москве от последствий заражения коронавирусом умерло еще 14 человек, в том числе двое мужчин 29 и 39 лет. Таким образом количество смертей в российской столице от COVID-19 достигло 127 человек.

Хроника событий 16 апреля>>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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