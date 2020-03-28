Хроника пандемии: Жителей ряда штатов призывают воздержаться от поездок по США

Число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 продолжает увеличиваться во всем мире. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирус проник уже в 199 стран и территорий. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более чем 663 тысяч человек, от последствий заболевания скончались более 31 тысячи человек, две трети из них в Европе. По числу зараженных людей на первое место в мире вышли США. В Германии планируют до 20 апреля сохранить жесткие меры, направленные на максимальное ограничение социальных контактов. DW следит за развитием событий 29 марта (время московское).

++11.00++

Общее число инфицированных коронавирусом в России составляет 1534, сообщается на официальном сайте Стопкоронавирус.рф. За сутки количество случаев возросло на 270, при этом из них подавляющее большинство - 197 - идентифицированы в Москве. Еще 27 зафиксированы в Московской области, по пять - в Санкт-Петербурге и Пензенской области, четыре - в Чечне. В других регионах выявлены единичные случаи.

++10.40++

В Москве число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 1 тысячу человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. При этом в городе от последствий заболевания COVID-19 скончался шестой пациент, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом. Речь идет о 90-летнем мужчине, который страдал "от хронической ишемии мозга, энцефалопатии и паркинсонизма". В городе по указу градоначальника приостановили работу почти 55 тысяч магазинов и предприятий общественного питания. Собянин посетовал на то, что около 20 процентов пожилых москвичей не соблюдают режим самоизоляции. Неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена в городе нерабочей.

Москва и Вашингтон приостановили инспекции в рамках СНВ-3

++10.20++

Число инфицированных коронавирусом в Украине за сутки увеличилась на 109 человек и достигло 418, сообщили в министерстве здравоохранения страны. Из этих случаев 9 - летальных, пять пациентов, включая одного ребенка, поправились.

++10.00++

Из-за пандемии коронавируса 10-ю обзорную конференцию по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) перенесли, предположительно, на начало 2021 года. Об этом сообщил глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл. Изначально ее проведение было запланировано в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая. В конференции обычно участвуют сотни представителей из почти всех государств-участников договора, а их - 191. Кроме того, как сообщил Кимболл агентству ТАСС, в связи с распространением SARS-CoV-2 Россия и США "до 1 мая" были вынуждены приостановить инспекции на местах в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

++09.40++

В Японии зафиксирован рекордный прирост числа случаев инфицирования коронавирусом за сутки. Он составил 200, достигнув в одном только Токио 63, передала телерадиокомпания NHK. В целом по стране этот показатель превышает 1700. В эту статистику не входят 712 заболевших на борту круизного лайнера Grand Princess. Скончались 65 человек, включая десять - с судна. Выздоровели 975.

Германию может ждать падение ВВП на пять процентов

++09.20++

Операторы трубопроводов в США попросили поставщиков о сокращении добычи нефти в условиях пандемии коронавируса, сообщает агентство Bloomberg. По данным агентства, подобные запросы являются признаком того, что количество добываемой нефти превышает объемы хранилищ из-за снижения спроса на фоне пандемии.

++09.00++

Вследствие экономического кризиса из-за пандемии коронавируса Германию в 2020 году может ожидать падение валового внутреннего продукта (ВВП) на пять процентов. Такую оценку приводит Катарина Утермёль (Katharina Utermöhl), старший экономист крупнейшей германской страховой компании Allianz SE. В свою очередь Марк Шаттенберг (Marc Schattenberg), аналитик по макроэкономике финансового конгломерата Deutsche Bank, до конца года прогнозирует падение производительности экономики Германии на 4,5 - 5 процентов, а также рост безработицы на 0,5 процентных пункта - до 5,6 процента.

++08.40++

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) обнародовали предупреждение, призвав жителей штатов Нью-Йорк, Коннектикут и Нью-Джерси воздержаться от "необязательных поездок внутри страны в течение 14 дней". Режим вступает в силу немедленно. При этом он не распространяется на сотрудников "критически важных отраслей", таких как грузоперевозки и медицинский сектор. В свою очередь губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо перенес дату первичных выборов (праймериз) в этом штате с 28 апреля на 23 июня.

В Бельгии коронавирусом заразилась кошка

++08.20++

В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от своего хозяина. Об этом сообщило Федеральное агентство по безопасности продовольственной сети (AFSCA). При этом специалисты подчеркивают, что "вероятность передачи вируса от домашних животных человеку в сравнении с передачей через прямой контакт между людьми незначительна".

Персидская кошка (фото из архива)

++08.00++

Институт имени Роберта Коха (RKI) сообщил, что число инфицированных SARS-CoV-2 в Германии достигло 52 547, увеличившись за сутки на 3965. Количество скончавшихся от COVID-19 составляет 389 (плюс 64). Между тем, по данным частного американского Университета Джонса Хопкинса, в ФРГ заразились 57 695 человек, умерли 433, выздоровел 8481 пациент. Разница в показателях связана с тем, что RKI работает только с данными, полученными электронным путем из федеральных земель и обновляет статистику раз в сутки. Университет Джонса Хопкинса получает сведения из официальных открытых источников и обновляет цифры по мере поступления новых данных.

++06.00++

Китайская провинция Хубэй, считающаяся эпицентром распространения коронавируса COVID-19, возобновила авиасообщение, прерванное 63 дня назад. Билеты на более чем сто маршрутов были раскуплены в течение одного дня.

Супруга премьера Канады выздоровела от COVID-19

++05.10++

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо рассказала, что выздоровела от коронавирусной инфекции COVID-19. "Я чувствую себя намного лучше", - рассказала Софи Грегуар-Трюдо.

О том, что жена премьера Канады заразилась SARS-CoV-2, было объявлено 12 марта. Софи Грегуар-Трюдо заболела, вернувшись из поездки в Лондон. С тех пор Джастин Трюдо вместе с семьей находился дома на карантине. У него и их троих детей не проявились симптомы заболевания.

++04.50++

В штате Нью-Джерси более 700 сотрудников полиции, сдавших тест на SARS-CoV-2, оказались инфицированы коронавирусом. Примерно столько же офицеров полиции штата находятся дома на карантине.

++04.30++

Открытие Олимпийских игр в Токио может состояться 23 июля 2021 года, сообщает со ссылкой на источник газета New York Times. Несколько дней назад Международный олимпийский комитет и организаторы со стороны Японии уступили давлению общественности и согласились перенести Олимпиаду, которая должна была проходить в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

++03.40++

Несмотря на стремительно растущее число заражений коронавирусом в США, президент Дональд Трамп пока не планирует вводить карантин в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут. "В карантине не будет необходимости", - сообщил Трамп в Twitter вечером в субботу.

По рекомендации рабочей группы по коронавирусу в Белом доме и после консультаций с губернаторами этих штатов Трамп призвал Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовать "сильные предупреждения" об опасности поездок туда.

Глава Минфина Германии: Жизнь людей важнее экономических потерь

++02.25++

В дискуссии о действующих в Германии жестких карантинных мерах министр финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал не мотивировать требования отмены ограничений экономической целесообразностью. "Ограничения очень жесткие, однако речь идет о жизни и смерти", - сказал вице-канцлер ФРГ газете Bild am Sonntag. "Я против соображений о том, что нужно принять в расчет смерть людей ради функционирования экономики, поскольку они неприемлемы", - сказал политик.

++02.10++

Правительство Германии намерено ускорить закупку защитных масок и костюмов для медицинских учреждений. Она будет производиться по ускоренной процедуре без проведения переговоров с поставщиками, сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag со ссылкой на федеральное министерство здравоохранения. Как сообщил газете глава Минздрава Йенс Шпан, власти предлагают справедливые твердые цены на эти товары и готовы работать с любыми компаниями внутри страны и за ее пределами, которые готовы продать не менее 25 тысяч единиц, соответствующих минимальным стандартам, и гарантировать поставку.

++02.00++

В американском штате Иллинойс умер младенец, зараженный коронавирусом. Ребенку не исполнилось еще и года. Власти намерены выяснить точную причину смерти. Гибель детей от последствий заражения новым коронавирусом случается крайне редко. В группу риска, как правило, входят пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями, ослабленной иммунной системой. В Иллинойсе 85 процентов жертв пандемии старше 60 лет.

Свыше двух тысяч жертв коронавируса в США

++01.45++

В Берлине скончался Йорн Кубики (Jörn Kubicki), партнер бывшего бургомистра германской столицы Клауса Воверайта (Klaus Wowereit). По данным газеты Bild am Sonntag, 55-летний невролог Йорн Кубики умер от остановки сердца в связи с заражением коронавирусом. Он также страдал хроническим заболеванием легких COPD. Воверайт и Кубики прожили вместе около 30 лет.

++01.25++

В США от последствий заражения коронавирусом умерли более 2000 человек, за последние 24 часа число жертв увеличилось на 453, свидетельствует из данных американского Университета Джонса Хопкинса на вечер 28 марта. Подтверждено заражение вирусом у 121 100 человек. Наибольшее число инфицированных в штате Нью-Йорк – более 50 тысяч человек.

++00.50++

Еврокомиссия готовит новые предложения по семилетнему бюджету ЕС. В них должны быть учтены экономические последствия пандемии коронавируса для стран Европы, заявила вечером в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Обсуждение будущего бюджета Евросоюза на 2021 – 27 годы было приостановлено в феврале из-за существенных разногласий между странами ЕС.

Хроника событий 28 марта >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

Если у вас не отображается карта, нажмите на эту ссылку.

Смотрите также:

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Вирусы на дверных ручках Известные науке коронавирусы выживают на поверхностях типа дверных ручек от 4 до 5 дней, оставаясь заразными. Как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, SARS-CoV-2 может передаваться через руки и поверхности, до которых часто дотрагиваются. По крайней мере, эксперты полагают, что эти особенности уже изученных коронавирусов свойственны и новому типу инфекции.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Столовые приборы Чтобы не заразиться коронавирусом в кафе или столовой, нужно соблюдать меры предосторожности. В теории вирус может попасть на столовые приборы, если инфицированный человек на них чихнет или закашляется. Тем не менее, по данным немецкого Федерального ведомства по оценке рисков (BfR), случаев передачи вируса SARS-CoV-2 через столовые приборы до сих пор не зафиксировано.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Товары из Китая Может ли ребенок заразиться коронавирусом через китайские игрушки? По данным BfR, до сих пор случаев заражения через товары "made in China" не было. Согласно первым исследованиям, на картонной поверхности коронавирус остается заразным в течение 24 часов. На поверхностях из пластика и нержавеющей стали - три дня.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Посылки из-за границы На сухих поверхностях передающиеся человеку коронавирусы долго не выживают. Поскольку жизнеспособность вируса вне человеческого организма зависит от многих факторов, в том числе температуры и влажности воздуха, ведомство BfR называет заражение SARS-CoV-2 через почтовые отправления маловероятным. Правда, с оговоркой: точных данных на этот счет пока нет.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Домашние животные Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Овощи с рынка Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Замороженные продукты Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Есть диких животных запрещено! Из-за пандемии коронавируса в Китае запретили употреблять в пищу диких животных. Многое указывает на то, что коронавирус передался человеку от летучей мыши - конечно, против ее воли. Вероятно, произошло это на одном из рынков в китайском городе Ухань. Автор: Юлия Вергин, Елена Гункель

