Хроника пандемии: жертвами пневмонии COVID-19 в Италии стали свыше ста врачей

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены более чем в 200 странах и территориях. Инфицированы более 1,5 миллиона, от последствий заражения умерло свыше 90 тысяч человек. Больше всего жертв - в Италии. По степени распространения коронавируса первое место в мире занимают США. DW следит за развитием событий 9 апреля (время московское).

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Правительство Франции объявило об увеличении пакета помощи бизнесу, пострадавшему от коронавируса. На поддержку компаний будет выделено не 45 млрд евро, как планировалось изначально, а 100 млрд евро.

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Число жертв COVID-19 в мире превысило 90 тысяч человек, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

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Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии приостановила выплату экстренной помощи самозанятым и малому бизнесу в связи с возможным интернет-мошенничеством. Данные подавших заявки могли попасть в руки преступников благодаря так называемому методу фишинга. Об этом сообщил представитель земельного министерства экономики.

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ПРемьер министр Венгрии Виктор Орбан объявил о продлении антиэпидемиологических ограничений в экономической и политической жизни страны на неопределенное время.

Пандемия грозит нищетой 500 млн человек

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101 врач скончался в Италии от COVID-19. Все они заразились от пациентов.

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Пандемия коронавируса грозит нищетой примерно 500 млн человек во всем мире. Об этом говорится в докладе сети международных благотворительных и гуманитарных организаций Oxfam,

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Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует самый крупный обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929 – 1933 годов.

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Девять москвичей, нарушившие режим самоизоляции, признаны виновными в административном правонарушении и оштрафованы на 15 тыс рублей каждый.

В Хабаровске учебный год завершится досрочно

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Школьников Хабаровска отправят на каникулы досрочно. Ученики 1-3 классов уйдут на каникулы с 13 апреля, 4-6 классы заочно сдадут всероссийские проверочные работы и отправятся на отдых с 20 апреля. Учебный год семиклассников завершится 26 апреля, а восьмиклассников - 14 мая, заявила заместитель мэра города по социальным вопросам.

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Правительство Финляндии распорядилось до 13 мая продлить большинство ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

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В Испании за последние сутки выявлено 5756 новых заражений и зафиксировано 683 смерти больных с коронавирусом. Общее число пациентов с COVID-19 в королевстве достигло 152 446, а летальных исходов - 15 238.

Более половины жителей ФРГ поддерживают продление ограничений

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Большинство жителей Германии поддерживают ограничительные меры, введенные властями для борьбы с коронавирусом. Так, 55 процентов участников опроса немецкого телеканала ZDF считают, что карантинные меры следует распространить на период после 19 апреля - окончания пасхальных каникул. Еще 29 процентов респондентов находят правильным выход из локдауна с этого числа, и лишь 5 процентов опрошенных выступают за более раннее снятие ограничений.

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В Беларуси, по состоянию на 9 апреля, умерли 16 человек с установленным коронавирусом, 139 выздоровели. Общее число инфицированных достигло отметки 1486 человек, сообщает официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса.

В России почти полторы тысячи новых заражений

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В России за последние сутки выявлено 1459 новых случаев заражения, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Вирус SARS-CoV-2 обнаружен уже у 10 131 человека, 76 больных скончались.

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Число инфицированных в Армении увеличилось до 921 человека, за последние сутки выявлено 40 заражений. С момента появления коронавируса в Армении скончались 10 человек с COVID-19, 138 больных выздоровели.

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Европейский авиахолдинг Air France - KLM ожидает, что свыше 90 процентов его самолетов в апреле и мае не будут совершать рейсы. Это вызвано ограничениями, которые многие страны ввели для борьбы с распространением вируса, говорится в ежемесячном отчете Air France - KLM.

В Беларуси делают ставку на самоизоляцию инфицированных

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Правительство Беларуси распорядилось с 10 апреля ввести на территории республики самоизоляцию для сограждан, иностранцев и лиц без гражданства, у которых выявлен коронавирус, для контактировавших с ними, а также для лиц, прибывших из стран со вспышками COVID-19. Им разрешено покидать свои дома только для выхода за продуктами или в аптеку, а также выноса мусора.

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В Украине за последние сутки выявлено 224 новых случая COVID-19. Всего в стране коронавирус обнаружен у 1892 человек, 57 больных скончались, 45 выздоровели, заявило министерство здравоохранения.

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Пасхальные дни станут решающими в вопросе возможного ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier). Он призвал жителей страны и в праздники проявлять дисциплину и соблюдать принятые меры, а также предостерег их от преждевременной самоуверенности.

В Германии более 108 тысяч инфицированных

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Германский Институт имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, представил новые данные по числу инфицированных коронавирусом в ФРГ. Их количество за последние сутки увеличилось на 4974 человека, достигнув 108 202. Кроме того, за сутки скончались еще 246 человек. Общее число смертей за весь период наблюдения достигло 2107. RKI учитывает статистику, получаемую из федеральных земель в электронном виде. Институт обновляет данные на своем сайте лишь раз в сутки.

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Экономические последствия пандемии грозят увеличить число бедных среди жителей планеты на 6-8 процентов по сравнению с 2018 годом, предупреждает международная неправительственная организация Oxfam. Тем самым уровень бедности в некоторых регионах Земли (Северная Африка, Средний Восток и африканские страны к югу от Сахары) может вернуться к показателям 30-летней давности.

В Китае 63 новых заражения коронавирусом

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В Китае за последние сутки выявлено 63 новых заражения. В 61 случае речь идет о людях, приехавших из-за границы, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. В провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса, новых заражений нет, однако там зафиксированы два летальных исхода. Всего в КНР с начала вспышки в конце 2019 года выявлено 81 865 заражений, 3335 человека скончались.

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Число новых заражений в Южной Корее продолжает снижаться. В течение суток в стране выявлено 39 случаев заболевания (22 из них - в столице Сеуле и прилегающей к ней провинции Кёнгидо) и 4 смерти. Общее число инфицированных - 10 423 человека. Выздоровели 6973 пациента, 204 человека скончались от последствий COVID-19.

Власти Бразилии за диалог с наркокартелями

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Министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта призвал власти страны вступить в диалог с наркокартелями и незаконными вооруженными группировками, чтобы найти способ сдерживания пандемии коронавируса в фавелах (трущобы в городах с высоким уровнем преступности).

"Мы должны понять, что это районы, где государство зачастую отсутствует и которыми заведуют наркоторговцы и вооруженные группировки. Как наладить контакт с ними? Разговаривая. Да, с наркодилерами, с вооруженными группами, потому что они тоже люди и им нужна помощь", - цитирует заявление Мандетты на пресс-конференции в четверг, 9 апреля, агентство AFP.

Бразилия - страна, больше всего страдающая от эпидемии SARS-CoV-2 в Южной Америке. По последним данным, более 16 тысяч местных жителей заражены коронавирусом, 820 человек скончались от COVID-19.

ВОЗ изучает роль животных в пандемии

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Коронавирус и животные Во всем виноваты летучие мыши? Наиболее вероятными разносчиками коронавируса ученые считают летучих мышей. Однако они предполагают, что между человеком и летучими мышами должен быть промежуточный переносчик инфекции. Может быть, это были хорьки или кошки?

Коронавирус и животные Панголины под подозрением Предполагается, что панголины из отряда плацентарных млекопитающих также могли быть промежуточным звеном передачи вируса человеку.

Коронавирус и животные Тигры должны бояться людей Не только человек может заразиться от животных, но и наоборот. У этой тигрицы из зоопарка в Нью-Йорке была выявлена коронавирусная инфекция. По мнению экспертов, она могла заразиться вирусом от одного из смотрителей, у которого на момент общения с ней отсутствовали симптомы заболевания.

Коронавирус и животные Гладить или нет? Китайские ученые выяснили, что коронавирусом могут заразиться и кошки. Они также могут передавать его другим представителям своего вида животных.

Коронавирус и животные Без паники! Владельцам кошек нечего бояться: животные очень быстро вырабатывают антитела против вируса и перестают быть заразными! Ученые советуют тем, кто относится к группе риска, лучше не выпускать сейчас на улицу кошек. И еще один совет: погладил любимого питомца - помой руки!

Коронавирус и животные С собаками - еще проще Собакам повезло больше! Коронавирус размножается среди собак хуже и реже, утверждают ученые в своих исследованиях. Владельцам собак не стоит бояться выходить со своими питомцами на прогулки или тренировки.

Коронавирус и животные Кому чего опасаться? Владелец этой домашней свиньи может не бояться встреч с собаками во время прогулок по Риму. По мнению ученых, свиньи, как и собаки, не являются разносчиками коронавируса.

Коронавирус и животные Хорьков - на карантин! Иначе дело обстоит с хорьками и другими зверьками семейства куньих. Китайские ученые выявили, что коронавирус может передаваться особями этой группы животных - от одного к другому воздушно-капельным путем.

Коронавирус и животные Опасны ли птицы? Домашние птицы, включая кур и цыплят, по мнению ученых, никакой опасности не представляют. Человек может быть спокоен: птицы выработали иммунитет против коронавируса. Автор: Фабиан Шмидт, Виктор Вайц



Кошки и хорьки могут заражаться коронавирусом SARS-CoV-2, говорится в новом исследовании, опубликованном в среду, 8 апреля, в американском научном журнале Science . А в случае собак, свиней, куриц и уток это, напротив, маловероятно.

ВОЗ продолжает изучать роль домашних животных в пандемии коронавируса нового типа. "Мы не думаем, что они могут играть какую-то роль в передаче вируса, но полагаем, что они могут заражаться от инфицированных людей", - отметила эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове.

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Американский актер Аллен Гарфилд, известный по роли в фильме "Девятые врата" (The Ninth Gate), скончался от последствий заражения коронавирусом на 81-м году жизни. О его смерти сообщила певица и актриса Рони Блейкли на своей странице в Facebook.

США обвинили ВОЗ в позднем реагировании на коронавирус

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Дональд Трамп и Майк Помпео

Президент США Дональд Трамп и глава Госдепартамента Майк Помпео обвинили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в ошибках во время пандемии коронавируса.

На брифинге в Белом доме в среду, 8 апреля, Дональд Трамп напомнил о сумме 452 миллионов долларов, которую ВОЗ получила от Соединенных Штатов Америки в 2019 году, и заявил, что всемирная организация слишком поздно предупредила мировое сообщество об опасности пандемии.

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Евросоюз выделит более 20 млрд евро странам-партнерам для поддержки в борьбе с пандемией коронавируса. Пакет помощи Team Europe будет направлен на поддержку "наиболее уязвимых стран", в частности в Африке, Азии, Латинской Америке, а также соседних с ЕС стран-участниц программы "Восточное партнерство" и Балкан.

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Объединение немецких профсоюзов (DGB) призывает к осторожному возвращению экономики Германии из режима частичного локдауна. По словам члена правления DGB Штефана Кёрцелля (Stefan Körzell), это должно происходить так, чтобы избежать новой вспышки эпидемии в стране. Защита труда и охрана здоровья должны стоять на первом месте, подчеркнул он в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

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В Сомали зарегистрирован первый летальный случай. От вызванного коронавирусной инфекцией заболевания COVID-19 скончался 52-летний мужчина. Кроме того, в этой африканской стране выявлено четыре человека, зараженных SARS-CoV-2, которые не выезжали за пределы страны.

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона

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Во всем мире коронавирусом заразились 1 миллион 517 тысяч 960 человек. От последствий инфицирования скончались 88 455 человек. Полностью выздоровели 330 266 человек.

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Дезинфекция одного из дворов в столице Йемена Сане

В Йемене коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией и поддерживающая в конфликте с повстанцами-хуситами правительственные войска, призвала к двухнедельному перемирию. По словам представителя Эр-Рияда, это связано с необходимостью принятия мер по борьбе с пандемией коронавируса.

По состоянию на 8 апреля, в Саудовской Аравии выявлено 3122 случая заболевания COVID-19, скончался 631 человек.

Хроника событий 8 апреля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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