Хроника пандемии: Еще 6 тысяч инфицированных в Германии

Мировое сообщество борется со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 1 млн 193 тысяч человек, умерли свыше 64 тысяч. DW следит за событиями 5 апреля.
Северную трибуну крупнейшего в Германии футбольного стадиона - Signal-Iduna-Park в Дортмунде - переоборудовали под центр лечения больных коронавирусом
Число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 в мире продолжает расти. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирус проник уже в 205 стран и территорий. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у 1,2 млн человек, от последствий заболевания скончались свыше 64 тысяч, выздоровели более 246 тысяч. Больше всего жертв - в Италии, наибольшее число выявленных случаев инфекции - в США. В Германии число умерших от последствий заболевания COVID-19 превысило 1400 человек. DW следит за развитием событий 5 апреля (время московское).
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Число инфицированных новым коронавирусом в Германии за последние сутки увеличилось на 5936 до 91714. Об этом сообщили в Институте имени Роберта Коха (RKI) в воскресенье, 5 апреля. В свою очередь американский Университет Джонса Хопкинса (JHU) приводит другую цифру: 96.092 зараженных в Германии. По данным RKI, с начала эпидемии SARS-CoV-2 в стране от ее последствий скончались 1342 пациента (184 за прошедшие сутки). JHU насчитал 1444 умерших в ФРГ от COVID-19.
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Второй раз за последние несколько дней греческий власти вынуждены были закрыть на 14-дневный карантин лагерь для беженцев неподалеку от Афин. В лагере Малакаса, расположенном примерно в 45 километрах к северу от греческой столицы, сообщает государственная медиакомпания ERT, проживает около 1800 человек. Коронавирус был выявлен у 53-летнего афганца.
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Президент США Дональд Трамп надеется на скорое возобновление игр в американских профессиональных лигах. Об этом он заявил во время телеконференции с руководителями лиг. "Я хочу, чтобы болельщики вернулись на стадионы. Я не могу назвать вам дату, но думаю, что это будет скорее раньше, чем позже”, - сказал американский президент. Проведение матчей в баскетбольной (NBA) и хоккейной (NHL) лигах временно прекращено. Начало сезона в бейсбольной (MLB) и футбольной (MLS) лигах отложено.
В Австралии фиксируют замедление распространения вируса
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Власти Австралии отмечают продолжающееся замедление распространения коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки, сообщает Минздав страны, выявлен 181 новый случай заражения SARS-CoV-2, общее число зараженных достигло 5635. Суточный прирост новых инфицированных оказался ниже 5 процентов. В середине марта этот показатель был примерно в пять раз выше.
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Круизное судно Coral Princess, у семи пассажиров и пяти членов экипажа которого подтверждено заражение коронавирусом - зашло в порт американского города Майами. Как сообщила в субботу, 4 апреля, медиакомпания CNN, два человека, находящиеся на борту, скончались от пневмонии COVID-19. Пока неизвестно, когда 900 членов команды и более 1000 туристов получат разрешение покинуть лайнер. Coral Princess отправилось в круиз 5 марта из Чили и должно было 19 марта завершить его в Аргентине.
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Правительство Австрии намерено отслеживать данные местоположения смартфонов для борьбы с коронавирусом, заявил канцлер Себастьян Курц. Австрийцам, которые не имеют смартфонов, могут раздать брелки, сообщающие о местоположении. По словам Курца, это необходимо, поскольку Австрия намерена в ближайшем будущем ослабить действующий в стране локдаун.
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По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), бюджету ЕС требуются масштабные инвестиции. "Нам нужен план Маршалла для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем", - написала она в гостевом комментарии в газете Welt am Sonntag. Фон дер Ляйен уверена, что Европа вскоре будет вновь "твердо стоять на ногах", а нынешний кризис создаст чувство единства среди европейских наций.
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Концерн Airbus доставил в Германию из Китая 4 миллиона масок для лица. Борт A350-1000 приземлился в Гамбурге, часть масок останется в Германии, другая часть предназначена для больниц в Испании, Франции и Великобритании. Airbus продолжит доставку масок из Китая в Европу.
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Пандемия коронавируса ускорила процесс закрытия филиалов немецких банков. Из-за кризиса к 2025 году дополнительно закроются 3500 филиалов, пишет газета Welt am Sonntag. Впрочем, этот процесс активно продолжался и без коронавируса: сейчас в Германии находятся около 26700 филиалов, в 2015 году их было около 34000, это связано с пересмотром банками бизнес-моделей. Таким образом, в год закрывались по 6 процентов от всех филиалов, теперь этот показатель составит 8 процентов.
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Королева Великобритании Елизавета II сегодня обратится к нации в связи с ростом числа смертей от коронавируса. За все время ее правления с 1952 года это будет лишь четвертое внеочередное обращение. Оно уже записано и будет транслироваться сегодня в 20 часов. В последние дни в Великобритании резко выросло число смертей от коронавируса. За последние сутки скончались 708 человек, это на сорок процентов больше, чем днем ранее.
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Для борьбы с распространением коронавируса американские власти намерены направить в штаты тысячи военных. В Нью-Йорк будет введена 1 тысяча военнослужащих, включая военных врачей и медсестер, заявил президент США Дональд Трамп на ежедневном брифинге.
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:
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