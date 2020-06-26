Хроника пандемии: ЕС собрал более 6 млрд евро на борьбу с коронавирусом

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились более 9,9 млн человек, свыше 496 тысяч скончались. Выздоровели более 5 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 27 июня.
В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 9,9 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 496 тысяч человек, выздоровели более 5 млн пациентов. Такие данные обнародовала международнаягруппа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями субботы, 27 июня (время московское).
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6,15 миллиардов евро собрал ЕС на благотворительном марафоне для глобальной борьбы с пандемией коронавируса, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем твиттер-акаунте. Деньги пойдут на помощь беднейшим странам.
++17.30++
Эксперты правозащитной организации Human Rights Watch призвали власти Туркмении собрать и обнародовать данные о заболевших COVID-19, сделать тестирования широко доступными и "прекратить цензуру по отношению к работникам здравоохранения". "Официальные лица утверждают, что (в стране. - Ред.) нет случаев COVID-19, заставляют молчать работников здравоохранения и не способствуют социальному дистанцированию и другим профилактическим мерам", - говорится в заявлении HRW. Туркмения – единственное государство в Центральной Азии, власти которой продолжают настаивать на отсутствии в стране случаев инфицирования вирусом нового типа.
++17.00++
Границы в Европе вновь могут быть закрыты в случае резкого роста количества инфицированных коронавирусом в той или иной стране ЕС. Об этом в субботу, 27 июня, заявил в интервью dpa министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). При этом он отметил, что такие решения должны быть скоординированы на общеевропейском уровне и пройти процедуру голосования.
В Бразилии начали испытывать вакцину от коронавируса
++15.30++
В Бразилии начались клиническое испытание вакцины от коронавируса, разработанной учеными Оксфордского университета. По данным CNN, для теста, проводимого в мегаполисе Сан-Паулу были выбраны медики, медсестры и водители скорой помощи, которые из-за своей работы подвергаются повышенному риску заражения. Все добровольцы в Сан-Паулу были предварительно отрицательно протестированы на коронавирус. Бразилия выбрана для исследования, потому что она находится на втором месте после США по общему числу заразившихся COVID-19.
++14:30++
Министерство здравоохранения Египта обратилось к женщинам в стране с просьбой повременить с беременностью, чтобы избежать возможных дополнительных рисков, связанных с коронавирусом. В сообщении египетского Минздрава говорится, что беременность оказывает влияние на иммунную систему, и женщины, таким образом, подвергаются повышенной опасности инфицирования. Всего в Египте зарегистрированы 62755 случаев заражений коронавирусом, 2620 человек умерли от COVID-19, 16800 выздоровели.
++13.40++
В США суточный прирост составил свыше 45 000 новых случаев заражения во всех 50 штатах. Это одно из самых высоких чисел зараженных, выявленных во время эпидемии в стране за сутки. Кроме того, за последние сутки в стране скончались 629 человек. Общее число умерших от COVID-19 в США превысило 125 000 человек.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала жителей страны к бдительности
++12.40++
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) предостерегла жителей страны от "легкомысленного поведения" в связи эпидемией коронавируса. "Опасность, исходящая от этого вируса, по-прежнему серьезна", - сказала глава правительства Германии в субботу в своем традиционном видеоподкасте. Нынешнее обращение Меркель посвящено председательству ФРГ в Совете ЕС, которое начинается 1 июля. По словам канцлера, тот факт, что Германия относительно успешно справляется с эпидемией, отнюдь не значит, что все уже защищены и опасность миновала. Меркель напомнила в связи с этим о недавних вспышках инфекции, в частности на западе страны, в Гютерсло.
++11.40++
В Армении за сутки выявлены 662 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, число подтвержденных случаев достигло 23 909. По данным единого информационного центра, за сутки скончались 12 пациентов, общее число летальных исходов в Армении достигло 553 человек. Из них 421 человек умер непосредственно от коронавируса, еще 132 человека скончались по иным причинам, отмечается в сообщении ведомства. Выздоровевшими считаются 12 911 человека (+762 за сутки).
++11.00++
В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 6852 случаев, скончались за сутки 188 пациентов. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 627 646 случаев заражения, 8969 человек скончались и 393 352 выздоровели.
++10.30++
В Украине за сутки выявлено 948 новых случаев инфицирования. 24 человека из числа ранее заболевших COVID-19 скончались, 402 выздоровели. Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), общее число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в стране составляет 42 065, скончались - 1110, выздоровевших - 18 701 человек.
Число заболевших в аппарате президента Кригизии выросло
++10.00++
Еще у девяти сотрудников аппарата президента Киргизии подтвердилась коронавирусная инфекция SARS-CoV-2. Как сообщает пресс-служба главы государства, наличие коронавирусной инфекции подтвердилось в том числе у руководителя аппарата Досалы Эсеналиева. Общее количество заболевших сотрудников аппарата президента Киргизиина 27 июня составило 17 человек. Все они находятся на изоляции в домашних условиях.
++09.00++
В странах Центральной Азии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 1196 и на утро четверга достигло 38 069 человек. По сообщению профильных ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, в этих странах из больниц выписан в общей сложности 601 человек, общее число выздоровевших достигло 24 129 человек. Скончались от последствий коронавирусной инфекции в регионе 268 человек.
++08.30++
Всего в мире от последствий коронавирусной инфекции скончались 494 181 человека. За сутки этот показатель вырос на 5357. По данным Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных с начала пандемии составляет более 9,8 млн. По информации портала Worldometer, умерли более 496 тысяч, а число заражений превысило 9,9 млн.
Тунис открыл границы для туристов
++08.00++
С 27 июня Тунис открывает воздушные, морские и сухопутные границы. В страну разрешен въезд туристов из стран, которые классифицированы как "зеленые" и "оранжевые". Приезжающие из "зеленых стран", в числе которых Германия, Ирландия, Италия, Таджикистан и многие азиатские государства, могут въехать в Тунис без ограничений. Туристам из "оранжевых стран" (Канада, Испания, Франция, Казахстан, Азербайджан и другие) понадобятся справки об отсутствии коронавируса, выданные не ранее, чем за 120 часов до въезда на территорию Туниса. Жителям стран из "красного" списка, в частности из России, США и Бразилии, въезд в Тунис запрещен. По состоянию на 27 июня в Тунисе зарегистрировано 1164 случая COVID-19, выздоровели 1023 человека, 50 скончались.
++07.01++
По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за минувшие сутки в Германии выявлено 687 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 193 243 человек. От последствий вызванной коронавирусом болезни COVID-19 скончались 6 пациентов, общее число летальных исходов выросло до 8954.
++05.40++
Еврокомиссия и организация Global Citizen проведут 27 июня благотворительный саммит и концерт для финансирования вакцины от коронавируса. В саммите среди прочих будут участвовать канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Франции Эмманюэль Макрон и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, они призовут пожертвовать деньги на вакцину. В концерте, который будет транслироваться в интернете, примут участие группа Coldplay, а также исполнители Шакира, Майли Сайрус и Джастин Бибер.
++04.10++
Правительство Великобритании смягчит карантинные требования для прибывающих из ряда стран. Список государств, гражданам которых не придется на 14 дней оставаться в карантине после прибытия в Великобританию, будет опубликован на следующей неделе. Первыми такими странами могут стать Франция, Греция и Испания.
++03.05++
В США вновь зарегистрирован антирекорд по новым заражениям за сутки. В пятницу, 26 июня, коронавирусом были инфицированы 40 870 человек, передает агентств Reuters.
++03.00++
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил о важности совместной борьбы всех стран против пандемий. "Представьте себе, что однажды нас атакует вирус, который распространяется так же активно, как и коронавирус, но так же смертелен, как Эбола... Я надеюсь, что этот кризис станет сигналом для нас, который показывает: с такими вызовами мы можем справиться только вместе", - заявил Гутерриш.
++02.40++
Президент Бразилии Болсонару опротестовал решение суда, обязывающее его носить защитную маску на публике. Ранее федеральный судья Ренато Борелли постановил, что официальные лица должны надевать такие маски, за нарушение им грозит штраф в 2000 реалов (около 340 евро. - Ред.). Жаир Болсонару неоднократно отрицал опасность коронавируса и выступал против ограничительных мер, которые вводят губернаторы штатов.
Германия ограничит выезд жителей страны из пострадавших округов
++01.45++
Германия ограничит внутренние туристические поездки жителей округов, сильнее остальных пострадавших от коронавируса. Решение принято в связи с новыми вспышками инфекции. Жители городов, в которых за последние 7 дней выявили более 50 новых заражений, смогут забронировать гостиницы всего на одну ночь и только в том случае, если смогут доказать, что не заражены SARS-CoV-2. Для этого им надо будет предъявить тест на коронавирус, сделанный не позднее 48 часов назад.
++01.30++
В Бразилии за сутки коронавирусом заразились 48 860 человек, заявили в министерстве здравоохранения. Умерли 990 человек. В общей сложности в стране вирусом SARS-CoV-2 инфицированы более 1,27 млн человек, скончались около 56 тысяч.
++00.45++
Папа римский Франциск пожертвовал 35 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) странам, страдающим от пандемии. Как заявили в Ватикане, многие из этих стран расположены в Латинской Америке, где SARS-CoV-2 сейчас наиболее активен.
В сообщении указано, что Франциск хотел бы выразить свою близость странам, системы здравоохранения которых испытывают наибольшие сложности. Аппараты ИВЛ попадут, в частности, в Бразилию, Венесуэлу, Мексику, Камерун, Зимбабве и Бангладеш.
++00.30++
Европейский Союз пока не намерен открывать с 1 июля границы для граждан России, США и Бразилии.
Послы стран-участниц Евросоюза согласовали строгие критерии, по которым будут снимать ограничения на въезд, передает агентство dpa. Разрешить въезд в ЕС с июля могут гражданам лишь чуть более десятка государств, включая Южную Корею и Новую Зеландию. Гражданам остальных стран разрешат въезд только в случае крайней необходимости. Перечень государств, которых коснутся послабления, по-прежнему не согласован. Ожидается, что он будет обнародован к вечеру 27 июня.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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