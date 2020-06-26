Хроника пандемии: ЕС собрал более 6 млрд евро на борьбу с коронавирусом

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 9,9 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 496 тысяч человек, выздоровели более 5 млн пациентов. Такие данные обнародовала международнаягруппа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями субботы, 27 июня (время московское).

++20.20++

6,15 миллиардов евро собрал ЕС на благотворительном марафоне для глобальной борьбы с пандемией коронавируса, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем твиттер-акаунте. Деньги пойдут на помощь беднейшим странам.

++17.30++

Эксперты правозащитной организации Human Rights Watch призвали власти Туркмении собрать и обнародовать данные о заболевших COVID-19, сделать тестирования широко доступными и "прекратить цензуру по отношению к работникам здравоохранения". "Официальные лица утверждают, что (в стране. - Ред.) нет случаев COVID-19, заставляют молчать работников здравоохранения и не способствуют социальному дистанцированию и другим профилактическим мерам", - говорится в заявлении HRW. Туркмения – единственное государство в Центральной Азии, власти которой продолжают настаивать на отсутствии в стране случаев инфицирования вирусом нового типа.

++17.00++

Границы в Европе вновь могут быть закрыты в случае резкого роста количества инфицированных коронавирусом в той или иной стране ЕС. Об этом в субботу, 27 июня, заявил в интервью dpa министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). При этом он отметил, что такие решения должны быть скоординированы на общеевропейском уровне и пройти процедуру голосования.

В Бразилии начали испытывать вакцину от коронавируса

++15.30++

В Бразилии начались клиническое испытание вакцины от коронавируса, разработанной учеными Оксфордского университета. По данным CNN, для теста, проводимого в мегаполисе Сан-Паулу были выбраны медики, медсестры и водители скорой помощи, которые из-за своей работы подвергаются повышенному риску заражения. Все добровольцы в Сан-Паулу были предварительно отрицательно протестированы на коронавирус. Бразилия выбрана для исследования, потому что она находится на втором месте после США по общему числу заразившихся COVID-19.

++14:30++

Министерство здравоохранения Египта обратилось к женщинам в стране с просьбой повременить с беременностью, чтобы избежать возможных дополнительных рисков, связанных с коронавирусом. В сообщении египетского Минздрава говорится, что беременность оказывает влияние на иммунную систему, и женщины, таким образом, подвергаются повышенной опасности инфицирования. Всего в Египте зарегистрированы 62755 случаев заражений коронавирусом, 2620 человек умерли от COVID-19, 16800 выздоровели.

++13.40++

В США суточный прирост составил свыше 45 000 новых случаев заражения во всех 50 штатах. Это одно из самых высоких чисел зараженных, выявленных во время эпидемии в стране за сутки. Кроме того, за последние сутки в стране скончались 629 человек. Общее число умерших от COVID-19 в США превысило 125 000 человек.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала жителей страны к бдительности

++12.40++

Канцлер Германии Ангела Меркель (фото из архива)

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) предостерегла жителей страны от "легкомысленного поведения" в связи эпидемией коронавируса. "Опасность, исходящая от этого вируса, по-прежнему серьезна", - сказала глава правительства Германии в субботу в своем традиционном видеоподкасте. Нынешнее обращение Меркель посвящено председательству ФРГ в Совете ЕС, которое начинается 1 июля. По словам канцлера, тот факт, что Германия относительно успешно справляется с эпидемией, отнюдь не значит, что все уже защищены и опасность миновала. Меркель напомнила в связи с этим о недавних вспышках инфекции, в частности на западе страны, в Гютерсло.

++11.40++

В Армении за сутки выявлены 662 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, число подтвержденных случаев достигло 23 909. По данным единого информационного центра, за сутки скончались 12 пациентов, общее число летальных исходов в Армении достигло 553 человек. Из них 421 человек умер непосредственно от коронавируса, еще 132 человека скончались по иным причинам, отмечается в сообщении ведомства. Выздоровевшими считаются 12 911 человека (+762 за сутки).

++11.00++

В одном из московских магазинов

В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 6852 случаев, скончались за сутки 188 пациентов. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 627 646 случаев заражения, 8969 человек скончались и 393 352 выздоровели.

++10.30++

В Украине за сутки выявлено 948 новых случаев инфицирования. 24 человека из числа ранее заболевших COVID-19 скончались, 402 выздоровели. Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), общее число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в стране составляет 42 065, скончались - 1110, выздоровевших - 18 701 человек.

Число заболевших в аппарате президента Кригизии выросло

++10.00++

Еще у девяти сотрудников аппарата президента Киргизии подтвердилась коронавирусная инфекция SARS-CoV-2. Как сообщает пресс-служба главы государства, наличие коронавирусной инфекции подтвердилось в том числе у руководителя аппарата Досалы Эсеналиева. Общее количество заболевших сотрудников аппарата президента Киргизиина 27 июня составило 17 человек. Все они находятся на изоляции в домашних условиях.

++09.00++

В странах Центральной Азии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 1196 и на утро четверга достигло 38 069 человек. По сообщению профильных ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, в этих странах из больниц выписан в общей сложности 601 человек, общее число выздоровевших достигло 24 129 человек. Скончались от последствий коронавирусной инфекции в регионе 268 человек.

++08.30++

Всего в мире от последствий коронавирусной инфекции скончались 494 181 человека. За сутки этот показатель вырос на 5357. По данным Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных с начала пандемии составляет более 9,8 млн. По информации портала Worldometer, умерли более 496 тысяч, а число заражений превысило 9,9 млн.

Тунис открыл границы для туристов

++08.00++

С 27 июня Тунис открывает воздушные, морские и сухопутные границы. В страну разрешен въезд туристов из стран, которые классифицированы как "зеленые" и "оранжевые". Приезжающие из "зеленых стран", в числе которых Германия, Ирландия, Италия, Таджикистан и многие азиатские государства, могут въехать в Тунис без ограничений. Туристам из "оранжевых стран" (Канада, Испания, Франция, Казахстан, Азербайджан и другие) понадобятся справки об отсутствии коронавируса, выданные не ранее, чем за 120 часов до въезда на территорию Туниса. Жителям стран из "красного" списка, в частности из России, США и Бразилии, въезд в Тунис запрещен. По состоянию на 27 июня в Тунисе зарегистрировано 1164 случая COVID-19, выздоровели 1023 человека, 50 скончались.

++07.01++

В вагоне берлинского метро

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за минувшие сутки в Германии выявлено 687 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 193 243 человек. От последствий вызванной коронавирусом болезни COVID-19 скончались 6 пациентов, общее число летальных исходов выросло до 8954.

++05.40++

Еврокомиссия и организация Global Citizen проведут 27 июня благотворительный саммит и концерт для финансирования вакцины от коронавируса. В саммите среди прочих будут участвовать канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Франции Эмманюэль Макрон и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, они призовут пожертвовать деньги на вакцину. В концерте, который будет транслироваться в интернете, примут участие группа Coldplay, а также исполнители Шакира, Майли Сайрус и Джастин Бибер.

++04.10++

Правительство Великобритании смягчит карантинные требования для прибывающих из ряда стран. Список государств, гражданам которых не придется на 14 дней оставаться в карантине после прибытия в Великобританию, будет опубликован на следующей неделе. Первыми такими странами могут стать Франция, Греция и Испания.

++03.05++

В США вновь зарегистрирован антирекорд по новым заражениям за сутки. В пятницу, 26 июня, коронавирусом были инфицированы 40 870 человек, передает агентств Reuters.

++03.00++

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил о важности совместной борьбы всех стран против пандемий. "Представьте себе, что однажды нас атакует вирус, который распространяется так же активно, как и коронавирус, но так же смертелен, как Эбола... Я надеюсь, что этот кризис станет сигналом для нас, который показывает: с такими вызовами мы можем справиться только вместе", - заявил Гутерриш.

++02.40++

Жаир Болсонару

Президент Бразилии Болсонару опротестовал решение суда, обязывающее его носить защитную маску на публике. Ранее федеральный судья Ренато Борелли постановил, что официальные лица должны надевать такие маски, за нарушение им грозит штраф в 2000 реалов (около 340 евро. - Ред.). Жаир Болсонару неоднократно отрицал опасность коронавируса и выступал против ограничительных мер, которые вводят губернаторы штатов.

Германия ограничит выезд жителей страны из пострадавших округов

++01.45++

Германия ограничит внутренние туристические поездки жителей округов, сильнее остальных пострадавших от коронавируса. Решение принято в связи с новыми вспышками инфекции. Жители городов, в которых за последние 7 дней выявили более 50 новых заражений, смогут забронировать гостиницы всего на одну ночь и только в том случае, если смогут доказать, что не заражены SARS-CoV-2. Для этого им надо будет предъявить тест на коронавирус, сделанный не позднее 48 часов назад.

++01.30++

В Бразилии за сутки коронавирусом заразились 48 860 человек, заявили в министерстве здравоохранения. Умерли 990 человек. В общей сложности в стране вирусом SARS-CoV-2 инфицированы более 1,27 млн человек, скончались около 56 тысяч.

++00.45++

Папа Римский Франциск

Папа римский Франциск пожертвовал 35 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) странам, страдающим от пандемии. Как заявили в Ватикане, многие из этих стран расположены в Латинской Америке, где SARS-CoV-2 сейчас наиболее активен.

В сообщении указано, что Франциск хотел бы выразить свою близость странам, системы здравоохранения которых испытывают наибольшие сложности. Аппараты ИВЛ попадут, в частности, в Бразилию, Венесуэлу, Мексику, Камерун, Зимбабве и Бангладеш.

++00.30++

Европейский Союз пока не намерен открывать с 1 июля границы для граждан России, США и Бразилии.

Послы стран-участниц Евросоюза согласовали строгие критерии, по которым будут снимать ограничения на въезд, передает агентство dpa. Разрешить въезд в ЕС с июля могут гражданам лишь чуть более десятка государств, включая Южную Корею и Новую Зеландию. Гражданам остальных стран разрешат въезд только в случае крайней необходимости. Перечень государств, которых коснутся послабления, по-прежнему не согласован. Ожидается, что он будет обнародован к вечеру 27 июня.

Хроника пандемии 26 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также:

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Из Уханя теперь можно выехать 8 апреля около 65 тыс человек выехали из китайского Уханя в первые часы после открытия города через 76 дней с момента его изоляции в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Речь идет о тех, кто воспользовался поездами и самолетами. На снимке - пассажиры на железнодорожном вокзале Уханя.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Первый поезд за 76 дней Первый поезд за несколько месяцев из 11-миллионного центра провинции Хубэй отправился в 0.50 по местному времени. Одновременно были открыты автомобильные дороги в Ухань и из него.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя В Ухане снимают карантин 8 апреля китайские власти сняли карантин в Ухане. Город с населением более 11 млн человек с 23 января был полностью изолирован от внешнего мира из-за выявленных здесь случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим опасное легочное заболевание COVID-19. Ухань стал городом, откуда началась пандемия коронавируса. На фото - полиция Уханя разбирает защитные заграждения.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Обнадеживающие цифры За последние дни в Ухане, как утверждают власти, не было ни одного нового случая заражения коронавирусом. По официальным данным, с начала эпидемии в КНР выздоровели 93% инфицированных. Число заразившихся составило порядка 82 тыс. Показатель смертности от заболевания COVID-19 - 4%. Власти КНР критикуют за то, что они замалчивали масштаб эпидемии и точные цифры заболевших и умерших.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Настоящий повод для радости Ухань находился в условиях жесткого карантина более двух месяцев. С конца марта власти начали постепенно снимать ограничения. Со среды, 8 апреля, все жители Уханя, которые являются здоровыми, могут свободно перемещаться по городу.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Ухань полностью восстанавливает транспортное сообщение Запрет на въезд в город и выезд из него уже снят. Начали ходить поезда и летать самолеты, восстановлено автомобильное междугороднее сообщение. Но до того, как вернется нормальная жизнь, еще пройдет время. На фото - дезинфекция железнодорожной платформы в целях борьбы с коронавирусом.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Производство постепенно вновь запускается Ухань - центр крупного промышленного региона Китая, провинции Хубэй. По данным Forbes, до вспышки эпидемии ожидался рост ВВП провинции на 7,5-7,8%. Ухань занимал 9-е место по совокупности экономических показателей среди всех городов КНР. Бизнес в городе был представлен широким спектром производств - от биомедицины до автозапчастей. Сейчас ему предстоит преодолеть последствия эпидемии.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Опасность еще не миновала Несмотря на снятие карантина, как заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, вероятность возобновления эпидемии коронавируса в континентальной части Китая остается относительно высокой из-за завоза инфекции из-за рубежа. Таких случаев уже зафиксировано более 700.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Зеленый для всех Во время карантина передвижение жителей Уханя находилось под жестким контролем. Власти отслеживали их через QR-коды, встроенные в платежную систему Alipay и социальную сеть Wechat. Каждый пользователь автоматически получал свой статус здоровья - зеленый, желтый или красный. Только те, кто имел зеленый код, могли покинуть квартиры и отправиться на работу. Наконец всем жителям Уханя дали зеленый.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя У жителей Уханя появилась надежда После снятия карантина у жителей Уханя, которые первыми столкнулись со смертельной опасностью, вновь появилась надежда. Жизнь потихоньку возвращается в нормальное русло. Но коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. И опасность пока не миновала.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Минута молчания в память о погибших 4 апреля жители Китая почтили память тех, кто умер от COVID-19. На этой фотографии китайские врачи во время минуты молчания. В Ухане в декабре 2019 года был выявлен первый случай заболевания. 11 января Пекин официально заявил о первом больном, который умер из-за коронавируса. Всего, по данным китайских властей, от COVID-19 в континентальном Китае умерли более 3 330 человек.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Герои, о которых будут помнить Китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян был первым, кто забил тревогу в связи с коронавирусом. Он сообщал в соцсетях о случаях смертельно опасного заболевания. За что был наказан властями КНР. 1 февраля врач заразился коронавирусом и через неделю умер от последствий COVID-19. На фото портрет врача и цветы в память о нем у госпиталя в Ухане.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Нужно время, чтобы прийти в себя Всему миру понадобится время, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавивируса. В Ухане и во всей провинции Хубэй, по офицальным данным, насчитывается самое большое в КНР число умерших от заболевания COVID-19. Количество жертв коронавируса по всему миру превысило 70 000 человек. Более всего от эпидемии, кроме Китая, пострадали США и Европа. Автор: Наталья Позднякова

