 Хроника пандемии: Джо Байден отказывается от предвыборных митингов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.06.2020

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Мир

Хроника пандемии: Джо Байден отказывается от предвыборных митингов

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились более 10,4 млн человек, свыше 509 тысяч скончались. Выздоровели более 5,7 млн пациентов. DW следит за событиями среды,1 июля.

Вероятный кандидат в президенты США от демократов Джо Байден

Вероятный кандидат в президенты США от демократов Джо Байден

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2.С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 10,5 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 511 тысяч человек, выздоровели более 5,7 млн пациентов.  Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями среды, 1 июля (время московское).

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В Узбекистане с 1 июля усиливают карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса COVID-19. Как заявили в оперативном штабе при правительстве страны, крупные вещевые рынки и торговые комплексы во всех регионах республики будут закрываться по субботам и воскресеньям для проведения санитарно-дезинфекционных работ.

В общественных местах и объектах предпринимательской деятельности граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию 2 м и находиться в медицинских масках и перчатках. На входах в супермаркеты и другие крупные торговые объекты всем посетителям предписано выдавать бесплатно медицинские маски.

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Вероятный кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что отказывается от проведения предвыборных митингов вплоть до самых выборов в ноябре 2020 года. Этот шаг, по словам политика связан с продолжающейся пандемией коронавируса. "Я намерен прислушаться к советам врача, причем речь идет не только о моем здоровье, но и о здоровье всех в стране. Это означает, что я не буду организовывать митинги", - сказал он журналистам.

"Похоже, это - самая странная предвыборная кампания в новейшей истории", - констатировал 77-летний бывший вице-президент США.

Хроника пандемии 30 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Марина Барановская


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