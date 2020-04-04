Хроника пандемии: Демократическая партия США может выдвинуть кандидата в президенты онлайн

Число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 в мире продолжает расти. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирус проник уже в 205 стран и территорий. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у 1,2 млн человек, от последствий заболевания скончались свыше 64 тысяч, выздоровели более 246 тысяч. Больше всего жертв - в Италии, наибольшее число выявленных случаев инфекции - в США. В Германии число умерших от последствий заболевания COVID-19 превысило 1400 человек. DW следит за развитием событий 5 апреля (время московское).

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Количество смертей в штате Нью-Йорк за сутки возросло с 3 565 до 4 159, заявил губернатор Эндрю Куомо

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Власти Сингапура отправили на двухнедельный карантин почти 20 000 иностранных рабочих.

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Съезд Демократической партии США, на котором должен быть назван кандидат на пост президента, возможно, придется провести в онлайн-режиме, заявил один из кандидатов от демократов Джо Байден. До этого съезд уже был перенесен с июля на август.

В Германии предлагают тест для кошек и собак

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В связи с появлением все новых данных о том, что ряд домашних животных могут заразиться от человека коронавирусом, вирусологи Свободного университета Берлина предлагают тест на SARS-CoV-2 для кошек и собак.

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Нарушив эпидемиологические ограничения на выход из дома, житель французского города Перпиньяна, расположенного в 31 километре от Испании, отправился в соседнюю страну за дешевыми сигаретами. Чтобы обойти пограничные посты он выбрал путь по горам. Однако заблудился в Пиренеях и был вынужден вызвать спасателей. За административное правонарушение он заплатит 135 евро.

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В Великобритании за сутки умер 621 пациент с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 4 934. Число зараженных за сутки увеличилось на 5 903 случаев и составило 47 806 человек

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Традиционная месса на Вербное (Пальмовое) воскресенье прошла в Ватикане. Собор Святого Петра был почти пустым. Кроме журналистов и священников, участвовавших в службе, на мессе присутствовали около 15 человек. "Сегодня, когда мы страдаем от пандемии, перед лицом множества обманутых надежд, когда на наших глазах рушатся многочисленные опоры, когда чувство одиночества сжимает сердце, Иисус говорит каждому из нас: "Смелее, открой сердце навстречу моей любви, и ты почувствуешь утешение Бога, который поддерживает тебя", - сказал папа Римский Франциск.

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В Испании на протяжении нескольких последних дней прослеживается тенденция к снижению смертных случаев, сообщает Минздрав страны.

В Москве коронавирусом заражены 3893 человека

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В Беларуси по состоянию на воскресенье умерло восемь человек с подтвержденным коронавирусом, 502 человека с COVID-19 находятся на стационарном лечении, говорится в сообщении министерства здравоохранения республики.

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Общее число зараженных коронавирусом в России составило на утро воскресенья 5389 человек (прирост за сутки 658), сообщает сайт стопкоронавирус.рф. Выздоровело 355 человек. Число летальных случаев - 45 (прирост за сутки 2).

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В Москве подтверждена коронавирусная инфекция у 3893 человек, сообщило городское управление Роспотребнадзора. Прирост заболеваемости за сутки - составил 536 человек. По данным властей, 194 пациента, перенесших коронавирус, выздоровели, 29 скончались.

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В Австралии возбуждено уголовное дело против владельцев круизного судна Ruby Princess - туристической компании Carnival Australia. Следователи подозревают, что комания предоставила властям Сиднея ложные данные об эпидемиологической ситуации на борту судна, чтобы получить разрешение на высадку 2700 пассажиров. Сотни из них оказались инфицированы коронавирусом, 10 человек скончались.

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Испанские врачи

По данным министерства здравоохранения Испании, число жертв коронавируса за сутки выросло на 674 человека. Всего от пневмонии COVID-19 в стране скончалось 12 418 человек.

Кличко допустил запрет движения частного автотранспорта в Киеве

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Правительство Баварии осуществит единовременную выплату по 500 евро обслуживающему медперсоналу в больницах, домах престарелых и других заведениях. В зависимости от развития эпидемиологической ситуации подобные выплаты могут быть продолжены и в дальнейшем, заявил премьер-министр федеральной земли Маркус Зёдер (Markus Söder).

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что допускает запрещение движение частного автотранспорта в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в столице Украины. Количество заболевших коронавирусом в Киеве 4 апреля возросло на 31 человек до 245 по сравнению с предыдущими сутками.

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Международный военно-морской парад и Военно-морской симпозиум стран западной части Тихого океана (WPNS), которые должны были пройти в мае на Филиппинах, переносятся из-за пандемии на неопределенное время. В параде должны были принять участие корабли из 17 стран мира, среди которых Россия, США и Япония.

Власти Греции закрыли на карантин лагерь для беженцев

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Северную трибуну крупнейшего в Германии футбольного стадиона - Signal-Iduna-Park в Дортмунде - переоборудовали под центр лечения больных коронавирусом

Число инфицированных новым коронавирусом в Германии за последние сутки увеличилось на 5936 до 91 714. Об этом сообщили в Институте имени Роберта Коха (RKI) в воскресенье, 5 апреля. В свою очередь американский Университет Джонса Хопкинса (JHU) приводит другую цифру: 96 092 зараженных в Германии. По данным RKI, с начала эпидемии SARS-CoV-2 в стране от ее последствий скончались 1342 пациента (184 за прошедшие сутки). JHU насчитал 1444 умерших в ФРГ от COVID-19.

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Второй раз за последние несколько дней греческие власти вынуждены были закрыть на 14-дневный карантин лагерь для беженцев неподалеку от Афин. В лагере Малакаса, расположенном примерно в 45 километрах к северу от греческой столицы, сообщает государственная медиакомпания ERT, проживает около 1800 человек. Коронавирус был выявлен у 53-летнего афганца.

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Президент США Дональд Трамп с удовольствием играет в гольф

Президент США Дональд Трамп надеется на скорое возобновление игр в американских профессиональных лигах. Об этом он заявил во время телеконференции с руководителями лиг. "Я хочу, чтобы болельщики вернулись на стадионы. Я не могу назвать вам дату, но думаю, что это будет скорее раньше, чем позже”, - сказал американский президент. Проведение матчей в баскетбольной (NBA) и хоккейной (NHL) лигах временно прекращено. Начало сезона в бейсбольной (MLB) и футбольной (MLS) лигах отложено.

В Австралии фиксируют замедление распространения вируса

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Власти Австралии отмечают продолжающееся замедление распространения коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки, сообщает Минздав страны, выявлен 181 новый случай заражения SARS-CoV-2, общее число зараженных достигло 5635. Суточный прирост новых инфицированных оказался ниже 5 процентов. В середине марта этот показатель был примерно в пять раз выше.

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Круизное судно Coral Princess, у семи пассажиров и пяти членов экипажа которого подтверждено заражение коронавирусом - зашло в порт американского города Майами. Как сообщила в субботу, 4 апреля, медиакомпания CNN, два человека, находящиеся на борту, скончались от пневмонии COVID-19. Пока неизвестно, когда 900 членов команды и более 1000 туристов получат разрешение покинуть лайнер. Coral Princess отправилось в круиз 5 марта из Чили и должно было 19 марта завершить его в Аргентине.

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Правительство Австрии намерено отслеживать данные местоположения смартфонов для борьбы с коронавирусом, заявил канцлер Себастьян Курц. Австрийцам, которые не имеют смартфонов, могут раздать брелки, сообщающие о местоположении. По словам Курца, это необходимо, поскольку Австрия намерена в ближайшем будущем ослабить действующий в стране локдаун.

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По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), бюджету ЕС требуются масштабные инвестиции. "Нам нужен план Маршалла для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем", - написала она в гостевом комментарии в газете Welt am Sonntag. Фон дер Ляйен уверена, что Европа вскоре будет вновь "твердо стоять на ногах", а нынешний кризис создаст чувство единства среди европейских наций.

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Концерн Airbus доставил в Германию из Китая 4 миллиона масок для лица. Борт A350-1000 приземлился в Гамбурге, часть масок останется в Германии, другая часть предназначена для больниц в Испании, Франции и Великобритании. Airbus продолжит доставку масок из Китая в Европу.

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Пандемия коронавируса ускорила процесс закрытия филиалов немецких банков. Из-за кризиса к 2025 году дополнительно закроются 3500 филиалов, пишет газета Welt am Sonntag. Впрочем, этот процесс активно продолжался и без коронавируса: сейчас в Германии находятся около 26700 филиалов, в 2015 году их было около 34000, это связано с пересмотром банками бизнес-моделей. Таким образом, в год закрывались по 6 процентов от всех филиалов, теперь этот показатель составит 8 процентов.

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Королева Великобритании Елизавета II сегодня обратится к нации в связи с ростом числа смертей от коронавируса. За все время ее правления с 1952 года это будет лишь четвертое внеочередное обращение. Оно уже записано и будет транслироваться сегодня в 20 часов. В последние дни в Великобритании резко выросло число смертей от коронавируса. За последние сутки скончались 708 человек, это на сорок процентов больше, чем днем ранее.

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Для борьбы с распространением коронавируса американские власти намерены направить в штаты тысячи военных. В Нью-Йорк будет введена 1 тысяча военнослужащих, включая военных врачей и медсестер, заявил президент США Дональд Трамп на ежедневном брифинге.

Хроника событий 4 апреля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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