Хроника пандемии: Дания смягчает ограничительные меры

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, заражены более 2,48 млн человек, от последствий вируса скончались более 170 тысяч человек. Выздоровели более 650 тысяч человек. DW следит за развитием событий 21 апреля (время московское).

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Президент Колумбии Иван Дуке во второй раз продлил ограничения на передвижение граждан и другие карантинные меры, введенные 25 марта. Теперь срок действия истекает 11 мая. В то же время компании, работающие в сфере строительства и обрабатывающей промышленности, могут возобновить работу с учетом соблюдения защитных мер. В Колумбии зафиксировано около 4000 случаев заражения вирусом, 189 пациентов умерли. По данным экспертов, базовое репродуктивное число снизилось с 2,5 до 1, то есть, по расчетам, каждый инфицированный заражает одного здорового человека.

В Дании разрешат мероприятия с числом участников до 500

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Дания продолжает поэтапно смягчать ограничительные меры, сообщает телеканал TV2 со ссылкой на датское министерство здравоохранения. С 10 мая в стране будут снова разрешены мероприятия не более, чем с 500 участниками. До сих пор можно собираться только максимум вдесятером. В то же время планируется продлить закрытие границ до 1 сентября. В середине апреля в Дании уже были открыты школы и детсады, с 20 апреля возобновили работу парикмахерские, автошколы и некоторые другие небольшие фирмы.

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Новая инфекционная больница в Вороновском

Первые 20 пациентов с коронавирусом приняла новая инфекционная больница в Вороновском под Москвой, которая была открыта 17 апреля. Строительство медучреждения с общей площадью 80 тыс. кв.м. началось 12 марта. Здесь находятся 800 коек, при необходимости их число может быть увеличено до 900. На территории больницы расположено общежитие для сотрудников на 1300 человек.

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В России за сутки выявлено 5642 новых случаев заражения коронавирусом, большинство из которых (более 3 тысяч) приходятся на Москву. Таким образом, общее число инфицированных в стране выросло до 52 763, а в столице - до 29 433. В то же время в РФ установлен новый суточный рекорд по количеству смертей в результате заражения - 456. При этом более 3,8 тысячи пациентов выздоровели.

В Баварии отменен пивной праздник Октоберфест

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Октоберфеста в 2020 году в Германии не будет

Крупнейший в мире пивной фестиваль Октоберфест в 2020 году не состоится. Об этом на пресс-конференции в Мюнхене заявили премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер (Dieter Reiter).

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Правительство Италии намерено в конце недели представить план поэтапного ослабления режима ограничений, введенных в связи с пандемией, начало реализации которого запланировано на 4 мая. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конти. Он подчеркнул, что поспешность в процессе отмены локдауна может свести на нет усилия Рима по сдерживанию эпидемии.

Будни карантина в итальянском Сан-Фьорано (фото из архива)

Италия - одна из наиболее сильно пострадавших от SARS-CoV-2 стран. За период с начала эпидемии в стране скончались около 21 000 человек, инфицированных новым короноавирусом.

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Число выявленных инфицированных в Германии за сутки, по данным Института имени Роберта Коха, составило 1785 человек. Общее количество зарегистрированных в стране с начала эпидемии случаев заражения SARS-Cov-2 выросло до 143 457. За сутки скончались 194 человек. В общей сложности в Германии от последствий болезни COVID-19 скончались 4598 человек. Выздоровевшими считаются 95 200 человек, на 3700 больше, чем днем ранее.

Ограничение социальных контактов в Германии продлится долго

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Полицейский патруль в Дрездене

Запрет на социальные контакты в Германии будет действовать еще долго, заявили несколько премьер-министров федеральных земель во вторник в интервью изданиям медиагруппы Funke. Пандемия коронавируса будет определять наши будни до тех пор, "пока не появится вакцина и медикаменты против вируса", сказала премьер Саара Малу Драйер (Malu Dreyer). Поэтому сегодня "невозможно назвать дату" окончания ограничительных мер в стране, считает она. По мнению главы правительства Баден-Вюртемберга Винфрида Кречмана (Winfried Kretschmann), соблюдать социальную дистанцию немцам придется еще "месяцы, а не недели". По словам премьера Бранденбурга Дитмара Войдке (Dietmar Woidke), запреты и ограничения в Германии "должны действовать до тех пор, пока в них есть необходимость".

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В тюрьме в американском штате Огайо коронавирусом заразились около двух тысяч из 2500 заключенных. По данным местных органов юстиции, выявлено 1950 случаев заражения, один человек скончался от пневмонии COVID-19. Тюрьма расположена в городке Мэрион. В другой тюрьме, расположенной неподалеку от столицы штата Колумбуса, инфицировано около 1200 заключенных из 2100, семь умерло.

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Генеральная Ассамблея ООН потребовала "равного доступа" для всех государств мира к будущим вакцинам от коронавируса. Соответствующую резолюцию в понедельник в Нью-Йорке одобрили 193 государства. Как говорится в документе, все государства мира в зависимости от их потребности должны получить доступ к будущим медикаментам и вакцинам против вируса на "справедливой, прозрачной и равноправной" основе. В резолюции также подчеркивается "ведущая роль" Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией коронавируса.

Австрийские министры пожертвуют зарплаты общественным организациям

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Все члены правительства Австрии пожертвуют по одной месячной зарплате благотворительным организациям, помогающим бороться с эпидемией коронавируса. Об этом вечером в понедельник заявил канцлер Австрии Себастьян Курц агентству APA. По его словам, миллионы людей в стране вынуждены отказаться от многого или оказались в тяжелой экономической ситуации. Этим "жестом министры хотят лично подчеркнуть важность единения в столь тяжелые времена", сказал глава правительства.

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В Беларуси в понедельник закончились школьные каникулы. Как сообщила представитель Минобразования, на уроки пришли 30-40 процентов учеников. Ведомство рекомендовало пользоваться в школах защитными масками, однако обязательного ношения их не предусмотрено. Учителям посоветовали отправлять домой учеников, которые кашляют или плохо себя чувствуют.

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В Нью-Йорке впервые с 1969 года не состоится гей-прайд. Из-за эпидемии коронавируса юбилейное, 50-е мероприятие, ранее запланированное на конец июня, отменено, сообщил в понедельник мэр города Билл де Блазио.

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Триумфальная арка в Париже

Число умерших от заражения коронавирусом во Франциипревысило отметку в 20 тысяч человек. За последние сутки умерло 547 пациентов в больницах страны, общее число скончавшихся с начала эпидемии достигло 20 265 человек, сообщил в ночь на вторник глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон. По его словам, от пневмонии COVID-19 во Франции умерло больше людей, чем от худших эпидемий гриппа, а также больше чем во время чрезвычайно жаркого лета в 2003 году. Однако, как отметил Саломон, репродуктивное число R0 опустилось ниже 1,0, то есть в среднем инфицированный заражает менее одного человека. Кроме того, уже шестой день подряд снижается число пациентов с Covid-19 в клиниках: сейчас их 30 584 человека, в реанимации – 5 863 пациента.

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В США уже несколько дней проходят протесты против локдауна, введенного с целью борьбы с распространением коронавируса. Несколько сотен человек в понедельник участвовали в демонстрации в Гаррисберге, административном центре штата Пенсильвания, с требованием скорой отмены ограничений. Перед зданием парламента штата к протестующим присоединились политики из Республиканской партии.

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В Москве за последние сутки умерло 29 человек с диагнозом коронавирус, а общее число скончавшихся в городе достигло 233, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в понедельник вечером. Среди умерших - пациенты от 31 года до 94 лет.

Хроника событий 20 апреля>>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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Смотреть видео 13:54 Поделиться Лукашенко о коронавирусе, психозе и вере в Бога Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3bBqa Лукашенко о коронавирусе, психозе и Боге, или Кто помогает медикам в Беларуси. DW Новости