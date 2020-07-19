 Хроника пандемии: глава Совета ЕС предложил странам новый компромисс | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 20.07.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: глава Совета ЕС предложил странам новый компромисс

С начала пандемии SARS-CoV-2 коронавирусом заразились во всем мире свыше 14,6 млн человек, более 608 тысяч скончались. Выздоровели около 8,7 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 20 июля.

Третий день саммита ЕС в Брюсселе: Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен и другие политики

Третий день саммита ЕС в Брюсселе

Мир продолжает борьбу с новым коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 14,6 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались свыше 608 тысяч человек, выздоровели около 8,7 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями понедельника, 20 июля (время московское).

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Крупнейшая немецкая мясная компания Tönnies, где произошла самая масштабная локальная вспышка COVID-19 на территории Германии, возвращается к работе в тестовом режиме под надзором властей. Допускается единственная смена в день при соблюдении строжайших мер гигиены. В случае отсутствия заражений коронавирусом среди сотрудников предприятию можно будет ввести еще одну трудовую смену. На производстве установили перегородки из плексигласа между рабочими местами и внедрили новую технологию фильтрации охлажденного циркулирующего воздуха.

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В Брюсселе на затянувшихся до поздней ночи переговорах по поводу экономической помощи наиболее пострадавшим от коронавируса странам Евросоюза президент Франции Эмманюэль Макрон открыто выказал свое недовольство действиями лидеров Нидерландов и Австрии. Как сообщают наблюдатели, он стукнул кулаком по столу, сравнив поведение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте с действиями бывшего премьера Великобритании Дэвида Кэмерона на переговорах по бюджету ЕС. По словам Макрона, это может "плохо кончиться". Он также вербально атаковал канцлера Австрии Себастьяна Курца, который встал, чтобы выйти из зала заседаний и поговорить по телефону. Нидерланды и Австрия относятся, наряду с Данией и Швецией, к четверке стран, противостоящей изначальным планам Брюсселя выделить наиболее пострадавшим от пандемии странам 500 млрд евро из пакета объемом 750 млрд на основе безвозмездной субсидии. Было предложено несколько компромиссов, на которые "экономная четверка" и примкнувшая к ним Финляндия до сих пор не согласились. Макрон назвал такие действия "эгоистичными", в то время как Франция и Германия на переговорах борются "за интересы Европы", и пригрозил скорее покинуть саммит, чем подписать "плохое соглашение". 

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В ЮАР число умерших от COVID-19 превысило 5000 человек. По данным Минздрава, в стране около 365 тысяч инфицированных коронавирусом. ЮАР - наиболее пострадавшая от пандемии страна в Африке, она находится на пятом месте в мире по числу подтвержденных случаев инфицирования после США, Бразилии, Индии и России. В стране введен ночной комендантский час и приостановлена продажа алкоголя.

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Сотни демонстрантов прошли маршем через правительственный квартал бразильской столицы Бразилиа, выражая поддержку заразившемуся коронавирусом президенту Жаиру Болсонару. Многие из них были без масок. 65-летний Болсонару находится под карантином около двух недель. Ранее он преуменьшал значение пандемии, называя коронавирус "гриппом" и неоднократно встречался со своими сторонниками без маски и не соблюдая дистанцию. Бразилия занимает второе место в мире по числу инфицированных и умерших после США.

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В Бразилии за  прошедшие сутки зафиксировано более 23 тысяч случаев новых заражений SARS-CoV-2. По данным министерства здравоохранения, общее число инфицированных превысило 2 млн человек. Также зарегистрировано 716 смертей от COVID-19, общее количество умерших достигло 79488 человек.

Глава Европейского совета предложил новый компромисс

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе представил новое предложение, касающееся фонда для борьбы с негативными экономическими последствиями пандемии коронавируса. Мишель готов снизить долю безвозмездных субсидий в общем пакете на сумму 750 млрд евро до 400 млрд евро. В то же время доля кредитов должна быть увеличена до 350 млрд евро, чтобы общая сумма осталась прежней. Эта корректировка является уступкой так называемой "экономной четверке" в составе Австрии, Нидерландов, Дании и Швеции, которые блокируют принятие общего решения. Изначально предполагалось завершить саммит 19 июля.

Хроника пандемии 19 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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