Хроника пандемии: глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации

В мире растет число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает опасную пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, этой инфекцией заразились уже более 4,7 млн человек на планете, ее жертвами стали 313 тысяч пациентов. Преодолеть заболевание сумели более 1,8 млн человек. DW следит за событиями воскресенья, 17 мая.

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В китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавируса, за три дня врачи выявили 28 бессимптомных носителей. В городе проходит массовое добровольное тестирование жителей. Анализы слали уже 222 000 человек.

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В России остановлен рост распространения коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Стабилизация отмечается по всей стране, добавила она.

Свыше 650 человек с внебольничной пневмонией умерли в Дагестане

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В Московской области с понедельника будет отменено несколько важных ограничений, принятых во избежание распространения коронавируса, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Среди прочего, возобновят работу промышленные предприятия и строительные организации.

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Бельгия начнет 18 мая вторую фазу поэтапного снятия противоэпидемиологических ограничений. В частности, в системе начального и среднего образования начнется постепенное возобновление занятий при соблюдении строгих санитарных условий. Детские сады пока останутся закрытыми.

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В Дагестане 29 человек умерли с подтвержденным коронавирусом и 657 человек с внебольничной пневмонией, заявил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов. Среди умерших, по словам министра, более 40 врачей.

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В Беларуси с начала пандемии выявлено 29 650 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Суточный прирост составил 969 человек. Выздоровевшими в республике считаются 9932, скончались 165 пациентов.

В Ираке вводят комендантский час

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Свадьба в иракском городе Кербела

Власти Ирака объявили о введении круглосуточного комендантского часа. Как сообщил Минздрав республики, ограничения начнут действовать с пятницы, 22 мая, до субботы, 30 мая. По состоянию на 17 мая в Ираке с начала пандемии выявлено 3 260 зараженных коронавирусом. Из них 2 126 человек выздоровели, 121 пациент скончался.

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Число инфицированных коронавирусом в Испании достигло в воскресенье, 17 мая, 231 350 человек, увеличившись за сутки менее, чем на тысячу, сообщило министерство здравоохранения страны. За сутки умерли 87 заболевших COVID-19, вызванного вирусом. Накануне этот показатель составил 102 скончавшихся. Общее число погибших в Испании достигло 27 650 человек.

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Игрок московского "Спартака" немец Андре Шюррле

Правительство России сняло ограничения на въезд в страну иностранных спортсменов и членов тренерских штабов. Как и все прибывшие из-за рубежа, они должны будет пройти медосмотр и соблюдать режим изоляции две недели.

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Израиль открывает все школы с воскресенья, 17 мая. Средние учебные заведения оставались закрытыми с середины марта, когда был введен строгий карантин в связи с пандемией коронавируса. Министр образования Рафи Перец заявил, что открытие школ - необходимая мера для поддержки экономики, поскольку позволит родителям вернуться к работе. При этом родители обязаны ежедневно измерять своим детям температуру перед тем, как отправить их в классы, а ученики четвертого класса и старше должны носить защитные маски. В течение последних двух недель в Израиле было подтверждено 415 новых случаев инфицирования, а всего из 9,2 миллионов населения, были заражены 16 608 человек, 268 скончались.

В России за сутки выявлено менее 10 тысяч новых случаев заражения

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В России за сутки выявлено 9709 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, в общей сложности за период с начала эпидемии зарегистрировано 281 752 случаев. Из их числа 67 373 человек выздоровели, 2631 скончались.

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Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 в Украине за сутки увеличилось на 433 до 18 291, количество умерших - на 17 человек до 514. В сообщении Центра общественного здоровья министерства здравоохранения указывается, что число новых случаев снизилось на 18 процентов, а новых летальных случаев - на 19 процентов.

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В США с начала пандемии COVID-19 от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 90 113 человек. По данным портала Worldometer, общее число инфицированных SARS-CoV-2, достигло в Соединенных Штатах 1 млн 507 тысяч 773 человек, излечились около 340 000.

Немецкие эксперты: измерение температуры у авиапассажиров неэффективно

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Специалисты Института имени Роберта Коха назвали неэффективным в борьбе с распространением коронавирусной инфекции измерение температуры в аэропортах. Ученые аргументируют свои выводы тем, что более чем у половины перенесших инфекцию вообще не бывает повышенной температуры. Между тем введение процедуры обязательного температурного скрининга связано с дополнительными финансовыми расходами и неоправданной тратой времени.

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В Германии число инфицированных SARS-CoV-2, по данным Института имени Роберта Коха (RKI) на утро 17 мая, достигло 174 355 человек. Суточный прирост составил 583 человека. Число скончавшихся от COVID-19 увеличилось за сутки на 33 человека - до 7914.

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В США число инфицированных коронавирусом возросло на 22 977 человек, общее их количество теперь составляет 1,435 миллиона. За истекшие сутки скончались 1325 пациента, таким образом, в стране зарегистрировано 87 315 летальных исходов.

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В Берне полиция разогнала акцию протеста против карантинных мер

Во время антикарантинной демонстрации в Берне

Швейцарская полиция 16 мая разогнала в Берне демонстрацию противников ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом. По информации агентства SDA, в акции планировали принять участие до 300 человек, однако вмешавшаяся полиция помешала провести мероприятие. Из-за пандемии COVID-19 в Швейцарии в настоящий момент запрещены собрания с участием более пяти человек.

Аналогичные акции протесты прошли и в других городах Швейцарии, в том числе в Цюрихе и в Базеле. Эти мероприятия, так же как и демонстрация в Берне, были разогнаны полицией.

По данным сайта Worldometers на утро воскресенья, 17 мая, в Швейцарии с начала пандемии было зарегистрировано 30 572 случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост инфицированных в этой стране составил 58 пациентов. 1879 человек в Швейцарии скончались от коронавируса.

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В Бразилии зарегистрированы 14 919 новых случаев заражения, 816 пациентов скончались за последние сутки. Всего в стране с начала пандемии инфицированы 233 142 человека, погибли от коронавируса 15 633 человека.

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В Москве за последние сутки скончался 71 пациент, инфицированный коронавирусом. Таким образом, количество умерших от SARS-CoV-2 в российской столице увеличилось до 1503.

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Участок германо-польской границы в Гёрлице

Польские врачи и специалисты по уходу за больными, работающие в Германии, снова могут без ограничений путешествовать через границу из дома на работу и обратно. 16 мая правительство в Варшаве смягчило ограничения для медработников, введенные на фоне пандемии коронавируса. Благодаря этому поляки, работающие в Германии в медицинской сфере, больше не будут обязаны соблюдать 14-дневный карантин по возвращении на родину.

В федеральных землях ФРГ, граничащих с Польшей, приветствовали это решение. "Это очень хорошая новость для Бранденбурга", - заявила министр земли по делам Европы Катрин Ланге (Katrin Lange). Несколько сотен врачей и специалистов по уходу за больными из Польши теперь смогут без ограничений пересекать границу, возвращаясь на родину, подчеркнула она.

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Бывший игрок бундеслиги, перуанец Джефферсон Фарфан, выступающий за московский "Локомотив", стал первым профессиональным футболистом в России, у которого выявили коронавирус SARS-CoV-2. Как сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков, 35-летний спортсмен находится сейчас в Москве. В больницу он доставлен не был.

Хроника событий 16 мая >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная учеными Университета Джонса Хопкинса:

Карта распространения коронавируса в мире, составленная учеными Университета Джонса Хопкинса

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