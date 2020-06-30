Хроника пандемии: Германия разрешила въезд из 11 стран вне ЕС

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2.С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 10,5 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 511 тысяч человек, выздоровели более 5,7 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями среды, 1 июля (время московское).

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Власти Испании и Португалии объявили открытой границу между двумя странами. После трехмесячного закрытия наземное сообщение нормализовано, сообил премьер-министр Португалии Антониу Кошта. "Благополучие всех нас и общая судьба в этом европейском проекте зависит от открытых границ", - подчеркнул он в Twitter. Одновременно Кошта отметил, что пандемия предоставила европейцам возможность взглянуть в прошлое, в которое они не хотели бы вернуться - европейский континент с закрытыми границами.

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Мюнхенский институт экономических исследований ifo оптимистично оценивает перспективы развития конъюнктуры в ФРГ во втором полугодии текущего года. В третьем квартале ВВП Германии может возрасти на 6,9 процента по сравнению с тем же периодом 2019 года, в четвертом квартале - на 3,8 процента. "С этого момента вновь начнется постепенный рост", - предполагает эксперт ifo Тимо Вольмерсхойзер (Timo Wollmershäuser). По итогам всего 2020 года экономический рост Германии составит 6,7 процента, считают экономисты

Германия разрешает въезд из 11 стран - не членов ЕС

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Германия разрешила со 2 июля въезд в страну жителям 11 стран, не являющихся членами ЕС, - Австралии, Новой Зеландии, Канады, Грузии, Черногории, Таиланда, Туниса и Уругвая, а также Японии, Южной Кореи и Китая. В отношении трех последних стран разрешение будет действовать с условием, что их власти примут аналогичное решение и в отношении немцев. В своем постановлении МВД Германии ориентировалось на принятое накануне решение стран ЕС, разрешивших въезд граждан из 14 стран.

Кроме того, будут смягчены ограничения на въезд из всех остальных стран мира. В частности, они касаются сезонных рабочих, моряков и транзитных пассажиров. Решающим фактором для дальнейшего снятия запретов на въезд в Германию в дальнейшем будут, прежде всего, показатели новых случаев заражения SARS-CoV-2 за последние 14 дней, а также действия властей третьих стран по борьбе с пандемией, указывается далее.

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С 3 июля вновь откроются для посетителей музеи Московского Кремля за исключением Патриаршего дворца. Вход будет разрешен по сеансам и при наличии масок и перчаток. Посещение территории Московского Кремля, Оружейной палаты, Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов и церковь Ризоположения будет возможно по заранее забронированным на сайте музея билетам или по билетам, приобретенным в день посещения в кассах. Посетителям рекомендовано передвигаться по территории Кремля и музеев с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра. Музеи Московского Кремля были закрыты с 18 марта.

Данные по России, Украине, Центральной Азии и Грузии

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В России за минувшие сутки зарегистрировано 6556 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных достигло 654 405 человек. Больше всего заболевших в Москве (+611), Московской области (+306), Санкт-Петербурге (+262), Ханты-Мансийском автономном округе (+261), Свердловской (+256), Иркутской (+248) и Нижегородской (+228) областях.

За минувшие сутки скончались 216 пациентов с COVID-19. С начала распространения инфекции в России всего умерли 9536 человек. Выздоровели в общей сложности 422 931 человек.

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 19 934 и на утро среды достигло 61 247. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на профильные министерства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Согласно этим данным, в Казахстане выявлено 41 055 инфицированных, в Киргизии - 5735, в Узбекистане - 8503, в Таджикистане - 5954. Общее число выздоровевших достигло 26 251 человек. Количество жертв коронавируса в регионе увеличилось за сутки на семь человек и достигло 328. Так, стало известно о смерти от коронавируса пяти человек в Киргизии, еще двое скончались в Узбекистане.

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В Украине за прошедшие сутки количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось на 664 до 44 998, а число умерших от последствий инфекции - на 14 человек до 1173. Об этом сообщил Минздрав страны. По его данным, за все время пандемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (5578), в Киеве (5138) и Черновицкой области (4850).

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Медики в Грузии за минувшие сутки выявили еще трех зараженных новым коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 931, сообщили в среду в Минздраве республики. В режиме карантина находятся 2809 человек, в больницах лечение проходят 229 пациентов. Выздоровели 794, скончались от коронавирусной инфекции 15 человек.

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Суд в Бразилии отменил предписание носить маску в общественных местах, введенное нижестоящей судебной инстанцией в отношении президента страны Жаира Болсонару. Данное распоряжение судья апелляционного суда Даниэле Мараньо Кошта сочла излишним и указала, что в столичном федеральном округе Бразилиа уже существует общее обязательство носить защитные маски в общественных местах. Таким образом судья согласилась с аргументом Болсонару, который в апелляции призвал, чтобы с ним обращались, как с любым другим гражданином. Президент Бразилии долго отказывался признавать реальность угрозы, исходящей от коронавируса, а также неоднократно критиковал ограничения, введенные на фоне пандемии в различных штатах страны. 23 июня суд предписал Болсонару носить маску в общественных местах, в противном случае ему грозил штраф в 2000 реалов (около 340 евро).

Локдаун в австралийском Мельбурне

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На фоне значительного роста новых случаев заражения коронавирусом на протяжении двух последних недель власти Австралии вводят локдаун в более 30 районах Мельбурна. Более 300 тысяч из пяти миллионов жителей второго по величине города страны с 1 по 29 июля по возможности должны оставаться дома, заявил глава правительства штата Виктория Дэниэл Эндрюс. Выходить из дома можно только тем, кто едет на работу или учебу, за покупками или для занятий спортом. С 25 июня в штате выявлены 233 случая заражения SARS-CoV-2, большинство из них в Мельбурне. В общей сложности с начала пандемии в Австралии коронавирусом заразились около 7,8 тысячи человек, 104 из них скончались.

В Германии - 466 новых случаев заражения коронавирусом

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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за минувшие сутки в Германии выявлено 466 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число пациентов, заразившихся коронавирусом с начала эпидемии, увеличилось до 194 725 человек. От последствий легочного заболевания COVID-19 скончались 12 пациентов, общее число летальных исходов выросло до 8985.

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В Словении разгорелся политический кризис из-за расследования закупок защитных средств во время пандемии коронавирусной инфекции. Министр внутренних дел Алеш Хойс ушел в отставку. Министр экономического развития и технологий Здравко Почивалшек был на некоторое время задержан по подозрению в том, что он оказывал протекцию ряду фирм по производству защитных средств и аппаратов по искусственной вентиляции легких, несмотря на то, что они изготавливали продукцию плохого качества. Расследованием закупок занимается отдельный отряд полиции.

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За последние сутки в Китае выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом, Как сообщается на официальном сайте Госкомздрава КНР, три больных в активной форме и три бессимптомных носителя. Все активные случаи зарегистрированы в Пекине, бессимптомные - "импортированы".

Южная Корея начинает использовать препарат Remdesivir

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Южная Корея начинает использовать препарат Remdesivir для лечения пациентов с COVID-19. Фирма Gilead, производящая лекарство, осуществит первые поставки в июле. Как сообщили в органах здравоохранения республики, они будут плотно сотрудничать с Gilead по вопросам ценообразования, чтобы обеспечить необходимые закупки препарата с августа. Remdesivir уже получил в некоторых странах, в том числе и в США, разрешение на использование для лечения пациентов в экстренных случаях.

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Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер не хочет любой ценой довести до конца сезон, прекращенный из-за пандемии коронавируса. "У нас есть ряд ученых, врачей и экспертов, которые работают с нами. Мы увидим, куда это приведет нас, - рассказал Сильвер журналу Time, - но, конечно, если у нас будет много случаев заражения, мы остановимся". С 7 июля руководство НБА отправляет в карантин всех игроков, чтобы иметь возможность с 31 июля возобновить сезон. Оставшиеся игры планируется провести на арене в развлекательном комплексе Disney World.

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Число новых случаев заражения коронавирусом в США превысило 40 000 - пятый раз за последние шесть дней. Общее число инфицированных превысило 2,7 млн человек. От последствий COVID-19 скончались более 130 тысяч пациентов.

Почти 60 тысяч умерших от COVID-19 в Бразилии

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Число жертв COVID-19 в Бразилии вплотную приблизилось к 60 тысячам. За последние сутки в латиноамериканской стране скончалось 1280 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число умерших с начала пандемии – 59 594. Как сообщило министерство здравоохранения страны, число новых случаев заражения составило 33 846. Всего с начала пандемии в Бразилии выявлено около 1,4 млн заразившихся коронавирусом нового типа.

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За сутки в Москве от последствий COVID-19 скончались еще 35 человек. Таким образом общее число жертв коронавирусной инфекции в российской столице возросло до 3831.

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В Узбекистане с 1 июля усиливают карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Как заявили в оперативном штабе при правительстве страны, крупные вещевые рынки и торговые комплексы во всех регионах республики будут закрываться по субботам и воскресеньям для проведения санитарно-дезинфекционных работ.

В общественных местах и объектах предпринимательской деятельности граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию 2 м и находиться в медицинских масках и перчатках. На входах в супермаркеты и другие крупные торговые объекты всем посетителям предписано выдавать бесплатно медицинские маски.

Вероятный кандидат в президенты США от демократов Джо Байден

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Вероятный кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что отказывается от проведения предвыборных митингов вплоть до самых выборов в ноябре 2020 года. Этот шаг, по словам политика связан с продолжающейся пандемией коронавируса. "Я намерен прислушаться к советам врача, причем речь идет не только о моем здоровье, но и о здоровье всех в стране. Это означает, что я не буду организовывать митинги", - сказал он журналистам.

"Похоже, это - самая странная предвыборная кампания в новейшей истории", - констатировал 77-летний бывший вице-президент США.

Хроника пандемии 30 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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