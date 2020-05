Хроника пандемии: в Швеции оппозиция добивается расследования слабых мер по борьбе с вирусом

Мир продолжает бороться с коронавирусом SARS-CoV-2, которым заразились в общей сложности почти 6 млн человек, сообщает международная группа волонтеров Worldometers. От вызываемого вирусом заболевания COVID-19 скончались более 362 тысяч человек, выздоровели более 2,6 млн. DW следит за событиями пятницы, 29 мая.

++22.30++

Из-за пандемии коронавируса в Узбекистан вернулись почти 500 тысяч граждан страны, находившихся в трудовой миграции за границей, у которых теперь нет постоянного дохода. По данным властей, свою деятельность временно прекратили или сократили рабочую нагрузку около 400 тысяч предприятий, приблизительно 150 тысяч человек остались без работы.

++22.15++

Шведская оппозиция настаивают на проведении независимого расследования того, что власти в Стокгольме принимают относительно слабые меры по борьбе с коронавирусом. Две наиболее крупные оппозиционные партии заявили, что комиссия должна начать работу еще в мае. В последнее время в Швеции наблюдаются значительно более высокие показатели смертности от последствий SARS-CoV-2, чем у ее соседей. В адрес правительства звучат обвинения в том, что, отказываясь от последовательных мер, оно играет жизнями своих граждан.

++21.30++

Мегаполис Нью-Йорк, возможно, начнет ослаблять меры по борьбе с коронавирусом во вторую неделю июня. По словам губернатора штата Эндрю Куомо, к этому времени, по-видимому, для первой из четырех фаз снятия ограничений будут созданы все условия - к примеру, будет иметься достаточное количество больничных коек и комплектов для проведения тестов на коронавирус и снижение суточного прироста зараженных. Все остальные девять областей штата уже выполняют эти условия и начали отменять ограничения.

++19.00++

Институт имени Роберта Коха скорректировал последние данные по заболеваемости COVID-19 в Германии. По его подсчетам, суточный прирост инфицированных составил не 741 случай, как сообщалось рано утром в пятницу, а около 560. Ошибка объясняется тем, что в первоначальную цифру были включены старые случаи.

Греция 15 июня откроет границу для туристов из 29 стран

++18.05++

Пляж в греческой Глифаде ждет туристов из 29 стран

Греция 15 июня открывает в аэропортах Афин и Салоник авиасообщение с 29 странами. В список попали, в частности, Германия, Дания, страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Черногория, Чехия, Словения. России в перечне нет. Прибывших туристов могут прямо по прибытии выборочно тестировать на коронавирус. Греция планирует 1 июля открыть границу для жителей еще ряда стран.

++17.45++

В Азербайджане ограничения на въезд и выезд через границу продлены до 15 июня, сообщает оперативный штаб при кабинете министров. Это решение принято с целью предотвращения распространения коронавируса после анализа ситуации с пандемией в мире. Запрет на международное и наземное сообщение не распространяется на грузоперевозки и чартерные рейсы. В Азербайджане выявлено 4989 случая заражения коронавирусом (плюс 230 за сутки), 58 пациентов скончались, 3125 - выздоровели.

++16.50++

Дания 15 июня откроет границы для туристов из Германии, Норвегии и Исландии, сообщила датский премьер-министр Метте Фредериксен. Условием является бронирование гостиницы за пределами Копенгагена не менее чем на 6 ночей.

++16.20++

Канцлер Австрии Себастьян Курц

В Австрии с 15 июня смягчается требование обязательного ношения масок, сообщил федеральный канцлер Себастьян Курц. Маски будут необходимы только в общественном транспорте, аптеках, медучреждениях, а также в случае услуг, при оказании которых не может быть соблюдена необходимая дистанция в 1,5 метра.

Российские СМИ - в списке отраслей, сильнее всего пострадавших от пандемии

++16.10++

В России СМИ включили в список отраслей экономики, которые сильнее всего пострадали от последствий пандемии коронавируса. "Российские медиа смогут пользоваться всеми мерами поддержки, предусмотренными государством для компаний и организаций из таких отраслей", - сообщается на сайте правительства РФ. К таким мерам относятся, в частности, полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС) и арендных платежей, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и зарплаты, кредиты по ставке 2% на другие цели, мораторий на банкротство.

++13.40++

В Польше с 19 июня зрителей снова будут пускать на футбольные матчи. При этом билеты будут продавать только на 25% от общего числа мест на стадионе.

++13.00++

Пляж на немецком побережье Балтийского моря ждет туристов

Несмотря на ослабление карантинных мер, более трети немцев (37%) не планируют отпуск этим летом. По данным опроса немецкого общественно-правового телеканала ZDF, в то же время провести летний отпуск на родине намерены почти треть респондентов (31%). 13% опрошенных планируют посетить этим летом другие европейские страны, а 18% - еще не определились.

Минтруда РФ предлагает запретить увольнять сотрудников во время карантина

++12.35++

Министерство труда России предложит правительству в период карантина впервые воспользоваться временным правом устанавливать особое регулирование трудовых отношений, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий проект постановления. В частности, речь идет о том, чтобы в период вынужденной приостановки деятельности компании работников нельзя было отправлять в простой или увольнять по инициативе работодателя. Если в случае сокращения штата срок уведомления сотрудников истекает в период карантина, то увольнение должно происходить только после снятия ограничительных мер, говорится далее в проекте Минтруда.

++12.25++

Власти Подмосковья с 1 июня снимают ряд карантинных мер, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Согласно постановлению от 28 мая, откроются, в частности, парки, магазины стройматериалов, мастерские по ремонту компьютеров, библиотеки, химчистки, автокинотеатры. В парках посетители должны будут носить маски, а в магазинах и других заведениях - также перчатки, отметил губернатор.

++12.00++

Киргизия 8 июня возобновит внутреннее авиасообщение, сообщил первый вице-премьер республики Кутабек Боронов. Рейсы будут проходить при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, подчеркнул он. 1 июня в стране возобновляется экономическая деятельность, в частности, производство и реализация товаров, бытовое обслуживание населения. 5 июня в Киргизии откроются детсады и другие дошкольные учреждения.

В России за сутки выявлено более 8500 новых случаев заражения

++11.50++

В Германии - еще одна вспышка коронавируса в религиозной общине. В Бремерхафене заболевание выявлено у 20 членов общины пятидесятников, еще 43 человека помещены под карантин для профилактики. Заражение произошло предположительно во время богослужений.

++11.20++

В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 387 623 человек (плюс 8572 за сутки). В последние 24 часа зафиксировано также 232 случая смерти от последствий заражения (общее число - 4374). Это самый высокий показатель с начала пандемии. Вместе с тем выздоровели 159 257 пациентов (плюс 8264 за сутки). В Москве количество случаев заражений выросло на 2332 до 175 829.

++ 06.30 ++

Беларусь вошла в пятерку государств Европы, в которых за последние две недели зафиксировано наибольшее общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Помимо нее, в этом перечне числятся Россия, Великобритания, Турция и Италия. Об этом сообщил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Число выявленных случаев коронавируса в Беларуси, согласно официальным данным на 28 мая, достигло 39858, прирост за сутки составил 902 человека. Количество выздоровевших и выписанных составило 16660 пациентов (плюс 737). Скончались 219 человек (плюс пять за сутки).

В Германии - 741 случай заражения за сутки

++ 06.30 ++

В Германии число инфицированных SARS-CoV-2 за все время пандемии, по данным Института имени Роберта Коха (RKI) на утро 29 мая, достигло 180 458 человек. Суточный прирост - 741 случай. Число скончавшихся от COVID-19 увеличилось за сутки на 39 человек - до 8450. Число выздоровевших - 164 100, суточный прирост - 900. Индекс репродукции коронавируса (R) опустился до 0,61. Это означает, что 10 инфицированных заражают в среднем 6 здоровых людей. Днем ранее R равнялся 0,68.

++05.00++

Постепенно возвращая железнодорожное сообщение в Германии к прежнему режиму работы, немецкий концерн Deutsche Bahn уделит повышенное внимание дезинфекции вокзалов. Установками-санитайзерами для рук оборудованы 600 станций, при помощи специальной разметки будут регулироваться потоки пассажиров, чтобы они могли сохранять дистанцию. Кроме того, концерн экспериментирует с установками ультрафиолетового излучения, которое может уничтожать вирусы на перилах эскалаторов и кнопках лифтов - такие установки испытываются сейчас на вокзале Франкфурта-на-Майне. Всего в управлении Deutsche Bahn насчитывается 5700 вокзалов.

Ежедневно дезинфекцией вокзалов и поездов занимаются более 4300 работников, а число уборщиков в поездах дальнего следования выросло в два раза - до 600 человек, сообщается в Twitter концерна.

++04.00++

Медицинские работники в двух больницах Приморья своевременно не получили положенные им региональные выплаты за работу с зараженными коронавирусом на общую сумму около 3 млн рублей, сообщается на сайте прокуратуры региона. Прокурорская проверка областной больницы в Еврейской автономной области также выявила, что медикам не доплатили стимулирующие надбавки за работу с COVID-19.

++03.30++

С 29 мая объединение из более 20 международных кинофестивалей представляет на YouTube бесплатный онлайн-фестиваль "We Are One". Он продлится 10 дней. В инициативе Tribeca участвуют Берлинале, Каннский и Венецианский кинофестивали. Пользователей призывают делать пожертвования, часть которых будет направлена Всемирной организации здравоохранения и благотворительным организациям для борьбы с коронавирусом.

В Германии призывают ввести общие правила

++02.30++

Ввести единые правила борьбы с пандемией в Германии потребовал Союз немецких городов и общин. К универсальным предписаниям должны относиться обязательное использование масок в автобусах, поездах и магазинах, установленное минимальное расстояние между людьми, запрет на проведение массовых мероприятий и "определенные ограничения на контакты", заявил глава союза Герд Ландсберг (Gerd Landsberg) в интервью изданиям Funke Mediengruppe.

Победители Бостонского марафона 2019 года

++02.00++

Бостонский марафон отменен впервые за всю его 124-летнюю историю. Вместо него в этом году будет проведено "виртуальное мероприятие". Его участники должны будут предоставить доказательства того, что самостоятельно пробежали дистанцию, чтобы получить медаль марафонца.

++01.30++

36 развивающихся стран подали заявки о приостановлении выплат по долговым обязательствам в связи с издержками, вызванными коронавирусным кризисом. Ранее страны G20 призвали кредиторов частного сектора разработать план по облегчению долгового бремени для 77 беднейших государств. То же попросил сделать и генсек ООН Антониу Гутерриш, предостерегая от волны государственных банкротств, которая может ударить по бедным странам.

Ученые сообщили об эффективности ношения масок в семье

++01.00++

Испанская семья в защитных масках

Ношение защитных масок, дезинфекция и соблюдение дистанции в семье могут предотвратить заражение коронавирусом на бессимптомной стадии. Об этом сказано в исследовании, опубликованном в медицинском издании British Medical Journal. По данным ученых, ношение маски дома показало 79-процентную эффективность предотвращения передачи коронавируса от первого инфицированного в семье. Авторы исследования предупреждают, что когда симптомы у больного уже проявились, маски больше не защищают других членов семьи от заражения.

++00.30++

Лидеры 50 стран призвали к сотрудничеству в достижении целей устойчивого развития по окончании пандемии. Во время видеоконференции ООН канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили, что нынешний кризис может дать миру новые возможности для построения более гибкой экономики, способной эффективно бороться с глобальным потеплением. Россия, США и Китай не участвовали в конференции.

++00.00++

ООН на год перенесла ежегодную всемирную конференцию по климату. Мероприятие, как и планировалось, пройдет в Глазго, но с 1 по 12 ноября 2021 года.

Хроника пандемии 28 мая >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

