Хроника пандемии: в ФРГ снижается число новых заражений и смертей от COVID-19

В мире продолжается пандемия SARS-CoV-2. Коронавирус выявлен почти у 3,5 млн человек, скончались свыше 240 тысяч. Выздоровели более 1,1 миллиона человек. DW следит за событиями 3 мая.
В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных составляет почти 3,5 млн человек. Из них от последствий вируса скончались свыше 240 тысяч, выздоровели более 1,1 миллиона человек. DW следит за развитием событий 3 мая (время московское).
++9.20++
Швейцарский фармацевтический концерн ROCHE сообщил о получении в США официального временного разрешения на использование теста на антитела к новому коронавирусу. Подобные тесты призваны установить наличие иммунитета против СOVID-19 у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, и помочь властям стран, охваченных пандемией, в принятии решений об ослаблении карантинных мер и возвращении к нормальной общественной жизни. Работу по созданию тестов на антитела к коронавирусу, помимо ROCHE, ведут такие известные фирмы, как Becton Dickinson, Abbott und Diasorin. Две последние уже получили в США временное разрешение на применение своих тестов.
В ФРГ снижаются скорость распространения вируса и смертность от него
++08.05++
В Германии снижается скорость распространения коронавирусной инфекции и смертность от нее. Как сообщил в воскресенье, 3 мая, Института имени Роберта Коха, за истекшие сутки в стране зарегистрировано 793 новых случая заражения вирусом SARS-CoV-2. В субботу, 2 мая, этот показатель составлял 945, в пятницу - 1939 новых инфицированных. Общее число подтвержденных случаев заражения в стране по состоянию на воскресение достигло отметки 162 496 человек.
За прошедшие сутки от вызываемой коронавирусом пневмонии COVID-19 в Германии скончались 74 пациента. В субботу, 2 мая, было отмечено 94 летальных исхода, в пятницу - 193. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Германии - 6649.
В то же время число пациентов, побеливших коронавирус увеличилось за истекшие сутки примерно на 1600 до 130.600 человек. Таким образом, в больницах и на домашнем карантине в настоящее время находятся чуть более 25 тысяч жителей ФРГ.
++05.20++
Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) поддержал план возобновления футбольной бундеслиги в мае. При этом он подчеркнул в интервью газете Bild am Sonntag, что для футболистов должны действовать те же правила, что и для остальных людей: "Если у кого-то в команде или у персонала клуба обнаружится коронавирус, то весь клуб, а, возможно, и команда, против которой был сыгран последний к тому моменту матч, должны провести две недели на карантине". Бундеслига может возобновиться в конце мая. Предполагается, что первые игры пройдут без зрителей.
++05.20++
Немецкий бизнес настаивает на дополнительной помощи от властей и ослаблении ограничений, введенных из-за пандемии. "6 мая необходимо согласовать ясную "дорожную карту" и фонд спасения для моей сферы. Госпожа Меркель и премьер-министры (федеральных земель. - Ред.) больше не могут оставлять отельеров в беде", - заявила в интервью газете Bild am Sonntag глава Объединения гостиничного и ресторанного бизнеса Германии Ингрид Хартгес (Ingrid Hartges). Ясной перспективы выхода из кризиса потребовали от правительства ФРГ также главы объединений автомобильной и туристической отраслей.
++05.00++
Число скончавшихся с коронавирусом в Японии превысило 500 человек, сообщают местные СМИ. Всего в стране выявлено больше 15,5 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2.
++04.00++
За истекшие сутки в материковом Китае были зарегистрированы два случая заражения коронавирусом: один - ввезенный в Шанхай из-за рубежа и один - внутри страны, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. По его данным, в Поднебесной за сутки не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.
Шредер выступил за отмену санкций с РФ на фоне коронавируса
++03.40++
Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) высказался за снятие санкций с России. "Именно сейчас, когда из-за кризиса в связи с коронавирусом нас ждут тяжелые в плане экономики времена, нам нужно больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции надо отменить", - заявил бывший политик в интервью газете Tagesspiegel.
++03.10++
В Таджикистане официально зафиксировано 32 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Больше половины из них, 17 случаев, в Душанбе, сообщил на своей странице в Facebook Минздрав страны. Власти долгое время отрицали любую информацию о наличии зараженных коронавирусом или умерших от COVID-19. До недавнего времени в стране проводились даже футбольные матчи, работали школы.
++01.10++
Дискуссия об ограничениях из-за коронавируса создает "благотворное давление" на политиков, считает президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Свою точку зрения глава государства изложил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Снижение числа новых заражений он назвал заслугой и властей, и населения. В то же время Штайнмайер предупредил, что если ограничения будут отменены слишком поспешно, это "может оказаться пирровой победой".
Смертность от COVID-19 во Франции снижается
++00.30++
Во Франции замедлился рост числа смертей, связанных с новым коронавирусом. За последние сутки в больницах и домах престарелых от COVID-19 умерли 166 человек, По данным министерства здравоохранения страны, это наименьшее число погибших за последние пять недель. Уменьшается и количество пациентов в отделениях интенсивной терапии.
Всего с начала пандемии во Франции от последствий COVID-19 скончались 24 760 пациентов. Это четвертый показатель в мире по смертности от коронавируса.
++00.20++
За последние сутки в Москве умерли ещё 34 человека, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Как сообщили журналистам в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом, "у всех 34 скончавшихся за последние сутки пациентов" был подтвержден диагноз "пневмония". Общее число жертв нового коронавируса в Москве достигло 729. По данным на 2 мая, в Москве выявлено 62658 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 6374 пациентов вылечились.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джона Хопкинса
Смотрите также: