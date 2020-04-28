Хроника пандемии: В ФРГ ожидают самую мощную рецессию за послевоенное время

Растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных превысило 3,1 млн человек. Из них от последствий заболевания скончались свыше 217 тысяч, выздоровели около 950 тысяч человек. DW сообщает о важнейших событиях 29 апреля (время московское).

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Власти Боснии и Герцеговины сообщили о резком росте числа новых заражений SARS-CoV-2 после ослабления локдауна 24 апреля. За последние 24 часа в этой стране выявлено 94 новых случая коронавирусной инфекции. Днем ранее этот показатель составлял 20.

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Режим дистанционного обучения для студентов и дистанционную работу для сотрудников НИИ и университетов в России продлен с 30 апреля до 11 мая. Согласно приказу министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, опубликованном на официальном сайте ведомства в среду, также сохраняется и запрет на посещение вуза студентами. Согласно новой редакции документа, этот режим будет снят только после издания специального приказа.

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Число заразившихся коронавирусом в Канаде возросло до 50 026 человек, сообщило в среду министерство здравоохранения страны. С начала эпидемии умерли 2904 человек. По данным ведомства, число новых инфекций резко замедлилось: если в начале эпидемии оно удваивалось каждые три дня, то теперь только каждые 16 дней. Во франкоговорящей провинции Квебек, наиболее пострадавшей от пандемии, зафиксировано более 25,8 тысячи случаев заражения, в соседней провинции Онтарио, где находится столица страны Оттава, - 15,4 тысячи.

В Германии - сильнейшая рецессия после Второй мировой войны

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Пандемия короновируса привела к самой мощной рецессии в Германии после Второй мировой войны. ВВП страны в нынешнем году сократится на 6,3 процента, сообщил в среду федеральный министр экономики Петер Альтмайер (Peter Altmaier). В частности, власти ФРГ ожидают в нынешнем году сокращения экспорта на 11,6, импорта – на 8,2 процента. В следующем году правительство ожидает экономический рост в объеме 5,2 процента, рост экспорта на 7,6 и импорта на 6,5 процента.

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В апреле в Германии резко снизился рост цен. Уровень инфляции в стране составил 0,8 процента по сравнению с апрелем прошлого года, сообщило в среду Федеральное ведомство по статистике. При этом цены на продукты выросли выше среднего на 4,8 процента, на услуги - на 1,3 процента. В свою очередь цены на энергию упали на 5,8 процента.

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Пандемия коронавируса привела к тому, что в мире во втором квартале текущего году будет потеряно 305 миллионов рабочих мест. При этом речь идет о полноценной занятости с 48-часовой рабочей неделей, сообщила в среду Международная организация труда (ILO). По ее данным, это вызвано в карантинными мероприятиями в большинстве стран мира и связанным с ними массовым закрытием предприятий.

В Москве продлили пропускной режим до 11 мая

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Полиция проверяет пропуска в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 11 мая действие пропускного режима для поездок по Москве. Об этом Собянин сообщил в среду на своем сайте. По его данным, все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая. Москвичам, которые планируют ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить цифровой пропуск. Порядок оформления пропусков для разовых поездок по личным целям остается прежним - их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности - ежедневно. Пропуск требуется для поездок на любом виде транспорта.

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Министерство обороны России закупает 300 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для оборудования военных госпиталей, сообщил в среду заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. По его словам, до 15 мая данное оборудование будет поставлено. Иванов также сообщил, что в 32 госпиталях создано почти 5 тысяч мест, которые готовы принимать заболевших коронавирусом военнослужащих. Накануне Минобороны РФ сообщило, что с марта коронавирус обнаружен у 960 российских военнослужащих, 277 человек из числа гражданского персонала армии, 1041 курсанта и слушателя военных вузов, 277 преподавателей и воспитанников довузовских военных учебных заведений.

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В Беларуси с начала эпидемии умерли 84 человека с COVID-19, сообщило в среду в министерство здравоохранения. Всего в стране зарегистрирован 13 181 человек с положительным тестом на коронавирус, прирост за сутки составил 973 человек. Выздоровели 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Правительство ФРГ предостерегает от поездок за границу

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Пляж в Хургаде, Египет

Правительство Германии в среду продлило до 14 июня официальное предостережение МИД от любых туристических поездок за границу. Вынося на рассмотрение кабинета министров это предложение, МИД обосновал его тем, что "во многих государствах по-прежнему действуют жесткие ограничения авиасообщения, въезда и передвижения по стране, карантинные меры и ограничения общественной жизни". Глава МИД Хайко Мас (Heiko Maas) 17 марта впервые в истории ФРГ объявил официальное предостережение от любых туристических поездок за границу, которое действовало до 3 мая.

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В России число подтвержденных случаев коронавируса в среду утром достигло 99 399. За последние сутки выявлено 5 841 инфицированных, из них 2624 человека без клинических проявлений. За сутки умерло 108 человек, из них 67 - в Москве. За весь период эпидемии от коронавируса скончались 972 человека.

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Почти каждый второй житель Германии выступает против открытия границ для летнего отпуска в европейских странах. 48 процентов респондентов считают, что запрет на заграничный туризм должен быть сохранен и летом, свидетельствуют обнародованные в среду, 29 апреля, данные опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства dpa.

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В Украине за прошедшие сутки отмечено 456 новых случаев заболевания Covid-19, в то же время 11 пациентов скончались, а 111 выздоровели, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Всего, по данным Центра общественного здоровья при Минздраве, на Украине подтверждено 9866 случаев инфицирования новым коронавирусом.

Президент Трамп знает, почему в США больше всего зараженных

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По мнению президента США Дональда Трампа, его страна занимает первое место в мире по числу подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом только из-за очень высокого качества тестов. "Единственная причина, по которой США сообщили о миллионе случаев коронавируса, заключается в том, что наши тесты гораздо лучше, чем в любой другой стране мира. Другие страны значительно отстают от нас в тестировании, и поэтому обнаруживают гораздо меньше случаев! " - написал Трамп в своем твиттере.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано 1 012 583 случая заражения вирусом SARS-CoV-2. От последствий вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались 58 355 пациентов, выздоровевшими считаются 115 936 человек.

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В гавань калифорнийского Сан-Диего зашел корабль ВМС США, на котором десятки членов команды инфицированы коронавирусом. На эсминце USS Kiddинфицировано 64 из 300 моряков, сообщили ВМС США. В то же время более половины экипажа еще не проходили проверку на коронавирус. Это уже второй корабль ВМС США, временно отстраненный от несения службы из-за коронавируса. Первым стал авианосец USS Theodore Roosevelt, который по-прежнему стоит у берегов острова Гуам в Тихом океане. На этом корабле инфицированы 969 из 4800 членов экипажа, один моряк скончался.

В Германии от COVID-19 скончались более 6000 человек

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В Германии число жертв пандемии коронавирусной инфекции превысило отметку 6000 человек. Как сообщил в среду Институт имени Роберта Коха, за прошедшие сутки скончались еще 202 пациента и общее число смертей составило 6115. В то же время количество выявленных заражений коронавирусом увеличилось на 1304 до 157 641. Из этого числа примерно 120 400 человек уже считаются выздоровевшими (+3100 за сутки).

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Во всем мире увеличивается число людей, которыми правят менее демократично, и последствия пандемии коронавируса лишь усиливают эту тенденцию. Об этом говорится в докладе Фонда Бертельсмана "Индекс трансформации 2020" (BTI). В документе отмечается, что лидеры некоторых стран воспользовались нынешним кризисом для укрепления авторитарных структур. В настоящее время 74 из 137 исследованных государств можно назвать демократическими и 63 - автократическими. Россию авторы доклада характеризуют как "умеренную автократию", где "президент и его правительство в попытке консолидировать власть и усилить контроль фактически дали толчок к построению авторитарно-бюрократической номенклатурной системы".

Помогает ли никотин от коронавируса?

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Французские исследователи в области нейробиологии из Института Пастера во главе с профессором Жан-Полем Шанжо полагают, что никотиновый пластырь может помочь в предотвращении заражения коронавирусом.

На мясокомбинате в Миссури

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, используя закон об оборонном производстве, чтобы приказать мясоперерабатывающим заводам оставаться открытыми во время пандемии COVID-19. Этот приказ будет распространяться на все предприятия в отрасли, чтобы предотвратить перебои в поставках продовольствия.

Первый случай заражения собаки в США

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Первый случай заражения коронавирусом собаки зафиусирован в США. До этого один случай подобного заражения был отмечен в Южной Корее. Ученые считают, что вирус может передаваться человеком домашним животным. Данных о том, что люди сами могут заразиться от своих питомцев, пока нет

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Из-за пандемии американская Академия кинематографических искусств и наук изменила правила отбора фильмов, которые будут претендовать на премию "Оскар" в 2021 году. К участию в 93-й церемонии впервые будут допущены картины, которые показывались только онлайн, а не в кинотеатрах.

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В Китае за сутки зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусом. В 21 случае речь идет о лицах, возвратившихся в Китай инфицированными из других стран.

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Проведение футбольных матчей бундеслиги без присутствия зрителей на трибунах в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2 становится все более вероятным. Как сообщают издания медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland,министерство труда Германии подтвердило, что концепция игр без зрителей, подготовленная Немецкой футбольной лигой (DFL), соответствует нормам по охране труда.

Более миллиона зараженных в США

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Число случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 1 миллион, сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса. По его данным, число заражений достигло 1 008 066, умерли 58 365 человек.

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Международное рейтинговое агентство Moody's скорректировало в сторону понижения прогнозы развития экономик стран "большой двадцатки" в 2020-2021 годах. Так, США ожидает в 2020 году спад ВВП на 5,7% и рост на 4,5% в 2021 году, Германию - сокращение ВВП на 5,5% в 2020 году и рост экономики на 4,8% в 2021 году, Россию - спад на 5,5% и последуующий подъем на 2,2%.

В Москве зафиксирован максимальный суточный показатель летальных случаев

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Москва: контроль электронных пропусков

За сутки в Москве умерло 67 человек, инфицированных SARS-CoV-2, что стало максимальным суточным показателем, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом. Общее число жертв от пневмонии COVID-19 в Москве достигло 546. По данным на утро вторника, в Москве выявлено 48 426 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 4130 пациентов вылечились.

Хроника событий 28 апреля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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