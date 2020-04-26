Хроника пандемии: В ФРГ носят маски в транспорте и магазинах

В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных составляет почти 3 млн человек. Из них от последствий заболевания скончались свыше 206 тысяч, выздоровели около 875 тысяч человек. DW следит за развитием событий 27 апреля (время московское).

В ФРГ носят маски в транспорте и магазинах

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В Германии количество новых случаев инфицирования коронавирусом за прошедшие сутки увеличилось на 1018 до 155 193, сообщил Институт имени Роберта Коха. За этот же период от последствий вызываемой коронавирусом пневмонии скончались 110 больных. Общее число смертей выросло до 5750. В то же время примерно 2500 пациентов выздоровели. Таким образом, число жителей ФРГ, победивших коронавирус, выросло до 114 500 человек. С понедельника на всей территории Германии вводится обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте и магазинах.

В Китае - лишь три новых случая заражения

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Более 240 граждан Молдавии, включая нескольких детей, не могут покинуть автостоянку неподалеку от Страсбурга. Германия и Чехия не дают разрешение на проезд автобусов с молдавскими пассажирами в условиях ограничений на передвижение транспорта, связанных с коронавирусом. Как сообщает австрийское издание Kurier, вопрос пытаются решить путем активных дипломатических контактов между компетентными органами Франции, Германии, Чехии и Молдавии.

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Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Из Уханя теперь можно выехать 8 апреля около 65 тыс человек выехали из китайского Уханя в первые часы после открытия города через 76 дней с момента его изоляции в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Речь идет о тех, кто воспользовался поездами и самолетами. На снимке - пассажиры на железнодорожном вокзале Уханя.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Первый поезд за 76 дней Первый поезд за несколько месяцев из 11-миллионного центра провинции Хубэй отправился в 0.50 по местному времени. Одновременно были открыты автомобильные дороги в Ухань и из него.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя В Ухане снимают карантин 8 апреля китайские власти сняли карантин в Ухане. Город с населением более 11 млн человек с 23 января был полностью изолирован от внешнего мира из-за выявленных здесь случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим опасное легочное заболевание COVID-19. Ухань стал городом, откуда началась пандемия коронавируса. На фото - полиция Уханя разбирает защитные заграждения.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Обнадеживающие цифры За последние дни в Ухане, как утверждают власти, не было ни одного нового случая заражения коронавирусом. По официальным данным, с начала эпидемии в КНР выздоровели 93% инфицированных. Число заразившихся составило порядка 82 тыс. Показатель смертности от заболевания COVID-19 - 4%. Власти КНР критикуют за то, что они замалчивали масштаб эпидемии и точные цифры заболевших и умерших.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Настоящий повод для радости Ухань находился в условиях жесткого карантина более двух месяцев. С конца марта власти начали постепенно снимать ограничения. Со среды, 8 апреля, все жители Уханя, которые являются здоровыми, могут свободно перемещаться по городу.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Ухань полностью восстанавливает транспортное сообщение Запрет на въезд в город и выезд из него уже снят. Начали ходить поезда и летать самолеты, восстановлено автомобильное междугороднее сообщение. Но до того, как вернется нормальная жизнь, еще пройдет время. На фото - дезинфекция железнодорожной платформы в целях борьбы с коронавирусом.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Производство постепенно вновь запускается Ухань - центр крупного промышленного региона Китая, провинции Хубэй. По данным Forbes, до вспышки эпидемии ожидался рост ВВП провинции на 7,5-7,8%. Ухань занимал 9-е место по совокупности экономических показателей среди всех городов КНР. Бизнес в городе был представлен широким спектром производств - от биомедицины до автозапчастей. Сейчас ему предстоит преодолеть последствия эпидемии.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Опасность еще не миновала Несмотря на снятие карантина, как заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, вероятность возобновления эпидемии коронавируса в континентальной части Китая остается относительно высокой из-за завоза инфекции из-за рубежа. Таких случаев уже зафиксировано более 700.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Зеленый для всех Во время карантина передвижение жителей Уханя находилось под жестким контролем. Власти отслеживали их через QR-коды, встроенные в платежную систему Alipay и социальную сеть Wechat. Каждый пользователь автоматически получал свой статус здоровья - зеленый, желтый или красный. Только те, кто имел зеленый код, могли покинуть квартиры и отправиться на работу. Наконец всем жителям Уханя дали зеленый.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя У жителей Уханя появилась надежда После снятия карантина у жителей Уханя, которые первыми столкнулись со смертельной опасностью, вновь появилась надежда. Жизнь потихоньку возвращается в нормальное русло. Но коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. И опасность пока не миновала.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Минута молчания в память о погибших 4 апреля жители Китая почтили память тех, кто умер от COVID-19. На этой фотографии китайские врачи во время минуты молчания. В Ухане в декабре 2019 года был выявлен первый случай заболевания. 11 января Пекин официально заявил о первом больном, который умер из-за коронавируса. Всего, по данным китайских властей, от COVID-19 в континентальном Китае умерли более 3 330 человек.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Герои, о которых будут помнить Китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян был первым, кто забил тревогу в связи с коронавирусом. Он сообщал в соцсетях о случаях смертельно опасного заболевания. За что был наказан властями КНР. 1 февраля врач заразился коронавирусом и через неделю умер от последствий COVID-19. На фото портрет врача и цветы в память о нем у госпиталя в Ухане.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Нужно время, чтобы прийти в себя Всему миру понадобится время, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавивируса. В Ухане и во всей провинции Хубэй, по офицальным данным, насчитывается самое большое в КНР число умерших от заболевания COVID-19. Количество жертв коронавируса по всему миру превысило 70 000 человек. Более всего от эпидемии, кроме Китая, пострадали США и Европа. Автор: Наталья Позднякова



В континентальной части Китая 26 апреля было зафиксировано лишь три новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Два из них были завезены из-за рубежа. Об этом 27 апреля сообщили в Госкомитете по делам здравоохранения КНР. Таким образом общее число инфицированных составило 82 830, умерли 4633. Между тем в конце минувшей недели разработанная КНР инактивированная вакцина против COVID-19 вступила во второй этап клинических испытаний. В ее создании принимают участие, в частности, специалисты из Уханьского института вирусологии Китайской академии наук.

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Популярный германский музыкант и автор канала в YouTube Финн Климанн (Fynn Kliemann) вот уже несколько недель выпускает собственные многоразовые медицинские маски, сотрудничая с производителями в Португалии и Сербии. Поставки составляют около 250 тыс. штук в неделю. "Мы, прежде всего, снабжаем дома инвалидов и престарелых, а также медицинские учреждения. Кроме того, маски получают крупные клиенты, такие как продуктовые магазины", - пояснил он. Продукция не прошла официальную медицинскую сертификацию, предупреждает при этом Климанн. По его словам, упаковка в пять масок стоит порядка 12 евро.

Целый ряд стран ослабляет ограничительные меры

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Правящая "большая коалиция" в составе ХДС, ХСС и СДПГ прогнозирует, что спад экономического роста на фоне пандемии в этом году окажется наивысшим с момента воссоединения Германии. Валовой внутренний продукт (ВВП) может сократиться на 6,3 процента в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственный доклад, который будет представлен 29 апреля.

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В Московской духовной академии (МДА) в Сергиевом Посаде 52 человека заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе МДА. Девять человек госпитализированы и проходят лечение в стационаре. Всего в академии проживает 136 человек, результаты теста у 84 из них - отрицательные.

Стена Леннона в Праге

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Целый ряд стран с 27 апреля ослабляет ограничительные меры, введенные ранее в связи с распространением нового коронавируса. Так, в Чехии открываются магазины и предприятия сферы обслуживания с торговой площадью до 2,5 тысячи квадратных метров, фитнес-центры, библиотеки и зоопарки, а также могут возобновляются богослужения в костелах и церквях. В Швейцарии начинают работать стоматологические кабинеты, салоны красоты, массажные салоны, автомойки и магазины хозтоваров. В Грузии разрешат передвижение легковых автомобилей и такси, откроются некрытые аграрные рынки.

Петерсбергский диалог по климату впервые пройдет в видеоформате

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Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы начала штрафовать банки за отсутствие разграничительной разметки возле банкоматов, которые размещены вне банковских отделений. Такую информацию передало издание "Ведомости". По его данным, составлено более 60 административных протоколов, сумма наложенных штрафов - 5,9 млн руб. Число жертв COVID-19 в столице достигло 435 человек (плюс 31 за сутки), инфицированы свыше 42 480.

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В шведском Стокгольме пять баров и ресторанов временно закрыты из-за нарушения в них норм социального дистанцирования. Об этом сообщил глава столичной службы здравоохранения Пер Фоллин. Несмотря на сравнительно мягкий подход шведских властей к ограничениям, связанным с коронавирусом, для предприятий общественного питания действует норма, в соответствии с которой расстояние между столиками клиентов должно составлять не менее одного-двух метров. По данным международной группы волонтеров Worldometer, в стране инфицированы 18 640 человек, умерли 2194. При этом число скончавшихся на миллион населения в Швеции (217) существенно выше, чем в Норвегии (37) и Дании (73).

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Петерсбергский диалог по климату - международный форум с участием министров из порядка 30 стран, открывающийся 27 апреля в Берлине, - впервые пройдет в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. В рамках форума запланировано выступление, в частности, канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

В Пентагоне не хватает тестов для выявления коронавируса

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В Стамбуле и 30 других городах и провинциях Турции жителям после действовавшего на протяжении четырех дней комендантского часа вновь разрешено покидать дома. Режим действовал с 23 апреля. Этот день, когда в стране отмечается государственный праздник национального суверенитета, был объявлен нерабочим. По оценкам властей, большинство жителей - насколько это было возможно - соблюдали комендантский час.

Авианосец USS Nimitz

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Из-за нехватки тестов в Пентагоне на коронавирус проверяют лишь военных, задействованных на ключевых для национальной безопасности направлениях. Речь, в первую очередь, идет о военнослужащих, отвечающих за контроль над стратегическими ядерными силами США и за борьбу с терроризмом. Кроме того, планируется протестировать весь экипаж авианосца USS Nimitz, которому в скором времени предстоит выйти в море. По данным CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний США), в стране зафиксировано 928 619 случаев инфицирования (плюс 32 853 за сутки). От последствий COVID-19 скончались 52 459 (плюс 2020).

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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) считает, что Германия должна найти "разумный баланс между амбициозными претензиями и реалистичными целями" во время своего председательства в Совете ЕС, которое начнется 1 июля. Соответствующую уверенность он высказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung. "Европейская интеграция должна усилиться в результате связанного с коронавирусом кризиса", - добавил министр. Мас предупредил, что следует быть готовым к тому, что ряд процедурных моментов будет во втором полугодии реализовываться "медленнее и труднее" из-за существующих ограничений. Ранее Хайко Мас высказывался более категорично, отмечая, что Берлин сделает борьбу с пандемией приоритетной задачей своего председательства.

Борис Джонсон вернулся в резиденцию на Даунинг-стрит

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В результате продажи футболки легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны на благотворительном онлайн-аукционе удалось выручить 55 тысяч евро, которые пойдут на поддержку итальянского Неаполя в борьбе с пандемией коронавируса. Средства будут перечислены в фонд, основанный итальянскими футболистами и уроженцами Неаполя Чиро Феррарой и Фабио Каннаваро. Феррара получил футболку Марадоны в дар, когда они вместе выступали за "Наполи".

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою резиденцию на Даунинг-стрит, 10, после выздоровления от COVID-19. Как передал телеканал Sky News, c 27 апреля глава кабмина приступает к выполению своих обязанностей. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер уже заявил, что ожидает от премьера "открытой дискуссии" с общественностью по вопросу о стратегии выхода из локдауна. По данным международной группы волонтеров Worldometer, в стране инфицированы 152 840 человек, умерли 20 732.

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Всем жителям Мехико с понедельника, 27 апреля, предписано носить маски в общественных местах. Об этом объявила на пресс-конференции мэр города Клаудия Шейнбаум. "Многие могут быть инфицированы, но не проявлять симптомов", - пояснила она. "Вот почему так важно, чтобы рот был прикрыт", - добавила глава города. По словам Шейнбаум, штрафы за нарушения не предусмотрены. Тем не менее она попросила выполнять рекомендации властей. Население мегаполиса превышает 9 млн человек, это - крупнейший испаноязычный город мира. В пределах агломерации Большого Мехико проживают более 21 млн человек. По официальным данным, в столице Мексики зафиксированы почти 14 тыс. инфицированных, свыше 1300 пациентов умерли. Правительство исходит из того, что на плато по заболеваемости удастся выйти в районе 8-10 мая. До 30 мая в Мексике действуют карантинные меры и добровольная социальная изоляция.

Хроника событий 26 апреля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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