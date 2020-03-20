Хроника пандемии: В ФРГ замедлилось распространение коронавируса

Мировое сообщество продолжает борьбу с распространением нового коронавируса. SARS-CoV-2 заразились более 307 тысяч человек. DW следит за событиями 22 марта.
В мире продолжает увеличиваться количество инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает нетипичную пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель проник уже в 188 стран и территорий. Вирус выявлен у 307 тысяч человек, от последствий заболевания скончались более 13 тысяч человек, выздоровели свыше 95 тысяч. В последние недели наиболее пострадавшей страной стала Италия. В Германии вводят жесткие меры, направленные на максимальное ограничение социальных контактов. DW следит за развитием событий 22 марта (время московское).
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В Германии отмечено замедление роста заражений вирусом SARS-CoV-2 и смертей от вызываемого им легочного заболевания COVID-19. Как сообщил в воскресенье Институт имени Роберта Коха, в ФРГ зарегистрировано 18 610 инфицированных коронавирусом, что на 1948 случаев больше, чем в субботу. Накануне количество носителей коронавируса увеличилось на 2705 человек. Число смертей от COVID-19 по состоянию на утро воскресенье выросло на 9 до 55. Накануне число умерших от инфекции увеличилось на 15.
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В одном из домов престарелых города Вюрцбург (Бавария) скончались уже девять пожилых людей, инфицированных коронавирусом. По данным администрации учреждения, тест на вирус SARS-CoV-2 показал положительный результат у 34 постояльцев дома, семь из них находятся в больницах. Кроме того, заразились 27 сотрудников заведения. Источник инфекции неизвестен, сообщил представитель университетской больницы Вюрцбурга, в которой лечатся пять пациентов из дома престарелых. "Волна инфекции поразила учреждение по уходу за престарелыми, когда COVID-19 был еще редкостью в Германии", - говорится в сообщении.
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В Тегеране из-за пандемии коронавируса с воскресенья, кроме аптек и крупных супермаркетов, закрылись все магазины. Об этом объявили власти иранской столицы. По данным информационного агентства Isna, полиция должна следить за тем, чтобы магазины оставались закрытыми. По данным частного американского Университета Джона Хопкинса, на утро 22 марта в Иране насчитывалось более 20 тысяч случаев заражения вирусом SARS-CoV-2.
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал "чушью и глупостями" сообщения о закрытии метро из-за пандемии коронавируса. По его словам, столичное метро будет работать при любой ситуации. Чтобы "все сети были в надлежащем состоянии", поезда должны постоянно ходить и прокачивать воздух. Если же метро закроется, то его нужно будет "полгода восстанавливать", пояснил градоначальник.
В ФРГ ужесточат меры борьбы с коронавирусом
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Премьер-министр Северного Рейна - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet) потребовал ввести жесткие штрафы за нарушение правил ограничения свободы передвижений, которые были приняты в Германии с целью сдерживания пандемии коронавируса SARS-Cov2. "Нам нужны ясные правила и жесткие наказания для их нарушителей. Мы сейчас над этим активно работаем. Ситуация серьезная. Речь идет о жизни и смерти", - заявил глава правительства самой густонаселенной земли Германии в интервью воскресному еженедельнику Bild am Sonntag перед телефонной конференцией земельных премьер-министров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel). Ожидается, что в ходе этого совещания будут согласованы единые для всей страны и еще более жесткие меры борьбы с пандемией коронавируса.
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В Южной Корее сохраняется 11-й день подряд тенденция на снижение числа заражений коронавирусом SARS-Cov2. В воскресенье, 22 марта, министерство здравоохранения сообщило о 98 новых инфицированных. Всего в стране зарегистрировано 8897 зараженных. Пик эпидемии в Южной Корее пришелся на 29 февраля, когда за сутки число инфекций подскочило на 909.
США на третьем месте по числу зараженных коронавирусом
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США вышли на третье место в мире по количеству инфицированных коронавирусом SARS-Cov2. По данным университета Джона Хопкинса в стране насчитывается уже более 26 тысяч зараженных. По данному показателю Соединенные штаты уступают только Китаю и Италии. Общее число смертей от вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 на утро 22 марта достигло 340.
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В Киеве будут дезинфицировать жилые дома, чтобы бороться с распространением коронавируса. На эти цели выделят 23 млн гривен, говорится на сайте Киевского городского совета.
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Всех прилетевших из-за границы в столицу Казахстана Нур-Султан будут проверять на заболевание COVID-19. Пассажиров "сразу с рейса размещают в гостиницах, развернутых под медицинский стационар", они могут въехать в город только при отрицательном диагнозе, заявили в оперативном штабе.
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Власти американского штата Гавайи с 26 марта вводят 14-дневный карантин для всех приезжающих. Нарушителям может грозить штраф до 5 тысяч долларов США или лишение свободы на срок до 1 года, подчеркнул губернатор Дэвид Игэ.
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Тесты на наличие коронавируса, взятые у вице-президента США Майкла Пенса и его супруги, показали отрицательные результаты, сообщила пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер.
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В Китае за последние сутки выявлено 46 новых заражений. В 45 случаях речь идет о людях, приехавших из-за границы, следует из данных Национальной комиссии здравоохранения КНР. Кроме того, за сутки в стране зафиксировано 6 смертей от заболевания, вызываемого новым вирусом.
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Губернатор американского штата Нью-Гэмпшир Кристофер Сунуну призвал его жителей временно отказаться от многоразовых пакетов при покупках. По его мнению, этот шаг поможет в борьбе с распространением вируса. Розничным сетям предписано временно использовать только новые бумажные или пластиковые пакеты. Губернатор намерен в скором времени издать соответствующий указ.
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Власти Италии распорядились приостановить работу компаний и предприятий, деятельность которых не является жизненно важной. Супермаркеты, аптеки, почтовые отделения и банки продолжат работу, заверил премьер-министр Джузеппе Конте.
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Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с пандемией COVID-19 запросил у национальных олимпийских комитетов информацию о том, как ограничения, введенные из-за распространения заболевания, сказались на тренировках и подготовке спортсменов к летним Олимпийским играм в Токио. В последние дни сразу несколько спортивных комитетов в ряде стран высказались за перенос Олимпиады, которая намечена на 24 июля - 9 августа.
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Национальный авиаперевозчик Марокко Royal Air Maroc приостановил выполнение всех внутренних рейсов до дальнейших распоряжений. Мера направлена на борьбу с распространением заболевания, сообщает правительственное информагентство.
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило экспресс-тест для выявления коронавируса, разработанный американской компанией Cepheid. Создатели утверждают, что результат становится известен за 45 минут. Раньше его нужно было ожидать в течение нескольких дней.
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:
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