Хроника пандемии: В Уэльсе введен локдаун

Мир борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 42 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,1 млн человек, выздоровели свыше 31 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 24 октября (время московское).

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Немецкие клиники хорошо подготовлены для приема растущего числа пациентов с COVID-19, заявил субботу глава Немецкого больничного общества (Deutsche Krankenhausgesellschaft, DKG) Георг Баум (Georg Baum) изданию Mannheimer Morgen. По его данным, в настоящее время в немецких больницах имеется 8000 свободных мест в отделениях интенсивной терапии. В случае ухудшения ситуации больницы смогут освободить еще 10 тысяч коек, отложив проведение операций, в которых нет острой необходимости, сказал Баум. По его словам, сейчас в больницах Германии находится 6000 пациентов с COVID-19, из них около одной тысячи в реанимации.

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Власти Дании объявили всю территорию Германии зоной риска. В связи с этим с 24 октября ограничен въезд в страну из ФРГ: немцы смогут въезжать в Данию только по уважительной причине: для посещения родственников, на похороны, на собеседование для устройства на работу. Ограничения не касаются студентов и людей, живущих и работающих по разные стороны границы. Исключения сделаны также для жителей немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, граничащей с Данией.

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В Бразилии за сутки выявлено 30 026 новых случаев заражения коронавирусом, 571 человек умер. С начала пандемии в стране SARS-CoV-2 инфицировано более 5,3 миллиона человек, 156 471 человек скончался.

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В британском Уэльсе в пятницу с 18.00 (20.00 мск) начал действовать двухнедельный локдаун. Гражданам разрешается покидать жилища лишь на работу и для закупки продуктов питания и медикаментов. Все не продовольственные магазины, а также кафе, бары и рестораны будут закрыты в течение ближайших двух недель. В Великобритании от последствий заражения коронавирусом умерло более 44 тысяч человек – это наивысший показатель в Европе.

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Франция стала второй после Испании страной ЕС, где выявили более 1 миллиона случаев заражений коронавирусом, свидетельствуют данные французских служб здравоохранения. Общее число заражений коронавирусом во Франции возросло до 104 107, а смертельных случаев - до 34 508. Французские власти активно борются против распространения вируса. Так, в ночь на субботу комендантский час начнет действовать еще в 38 ее департаментах. Сейчас он уже действует в регионе Иль-де-Франс и еще в восьми городах страны, за первое нарушение грозит штраф в 135 евро, а за повторное нарушение - до 3,7 тысячи евро.

За 23 октября было выявлено 42 032 новых случаях заражения, 184 пациента с COVID-19 скончались. Положительный результат показали около 15% тестов на коронавирус.

Хроника пандемии 23 октября >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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