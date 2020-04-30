 Хроника пандемии: в Турции вступил в силу режим трехдневного локдауна | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 01.05.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: в Турции вступил в силу режим трехдневного локдауна

В мире продолжается пандемия SARS-CoV-2. Коронавирус зафиксирован более чем у 3,2 млн человек, скончались свыше 233 тысяч, выздоровели более 1 млн человек. DW следит за событиями 1 мая.

Полицейский автомобиль на одной из улиц Анкары

В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer,  с начала пандемии общее число зараженных составляет более 3,2 млн человек. Из них от последствий вируса скончались более 233 тысяч, выздоровели более 1 миллиона человек. DW следит за развитием событий 1 мая (время московское).

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Министерство внутренних дел Германии отмечает рост правонарушений, связанных с эпидемией. Как сообщает издание Focus со ссылкой на внутренний документ ведомства, мошенники инструментализируют страх заразиться новым коронавирусом, а также условия частичного локдауна. В частности, злоумышленники, действуя от имени служащих и полицейских, вымогают у граждан деньги. В интернете предлагаются фейковые медикаменты и средства защиты.Также органы правопорядка отмечают высокий уровень киберпреступности.

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По словам президента США Дональда Трампа, в его распоряжении имеются доказательства того, что происхождение нового коронавируса SARS-CoV-2 связано с одной лабораторий Института вирусологии в китайском Ухане. Этот город стал первым очагом распространения инфекции, переросшего в пандемию. При этом Трамп пригрозил Пекину санкциями, аналогичными тем, которые были введены в ходе торгового конфликта между США и Китаем.

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Санитары в спецодежде везут на каталке пациента

В одной из клиник Стамбула

В Турции в ночь на 1 мая вступило в силу предписание, ограничивающее на три дня все социальные контакты в 31 городе и провинции, в том числе в Анкаре и Стамбуле. Оно будет действовать до полуночи воскресенья, 3 мая. Супермаркеты будут работать только в пятницу до 14.00 местного времени. Открытыми остаются больницы, аптеки и учреждения и службы, относящиеся к системообразующим сферам.

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Более 400 сотрудников петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе по разным причинам ушли на больничный. Лабораторно коронавирус с начала апреля подтвержден у 111 сотрудников, сообщает "Интерфакс" со ссылкой пресс-службу вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева. При этом в аппарате Эргашева опровергли информацию и о том, что НИИ принимал больных внебольничной пневмонией: учреждение не было перепрофилировано под прием коронавирусных больных. Всего в России официально зарегистрировано 106 408 инфицированных

Санитары в защитной одежде несут тело скончавшегося от коронавирусной инфекции

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Из-за последствий коронавирусной инфекции в мире умерли более 230 тыс. человек

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Число жертв коронавирусной пандемиив мире составляет 233 456 человек. По состоянию на 00.00 мск сильнее всего пострадали США (63 580), Италия (27 967) и Великобритания (26 771). Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 3 296 615 случаев заражения.

Хроника событий 30 апреля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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Карта распространения SARS-CoV-2 в Германии от Института имени Роберта Коха

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