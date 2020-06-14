Хроника пандемии: в трех городах России отменили парад Победы

Мир продолжает бороться с коронавирусом SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирус выявлен у более чем 8 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 436 тысяч человек, выздоровели - более 4,1 млн. DW следит за событиями понедельника, 15 июня (время московское).

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В Италии выявлено рекордно низкое с начала марта число скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции. За сутки умерли 26 человек. Общее число скончавшихся в стране составило 34 371 человек. Самое низкое число летальных исходов за стуки было зарегистрировано 2 марта, когда умерли 18 пациентов с COVID-19. Всего с начала эпидемии в Италии выявлено 237 290 случаев заражения, большинство из них в Ломабрдии.

В Пензе, Пятигорске и Якутске отменили парад Победы

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Из-за угрозы распространения коронавируса Пензенская область, Пятигорск и Якутск отменили Парад победы, назначенный на 24 июня. Ранее такое решение уже приняли Курская область и ряд других городов, в том числе Ярославль, Псков и Оренбург. Проведение парада Победы перенесено на более поздние сроки.

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В районе Нойкёльн на юге Берлина двухнедельный режим самоизоляции введен для жителей целого дома, где проживают сотни человек. До сих пор в доме выявлено 52 случая нового коронавируса, тестирование жильцов продолжается, пишет газета Berliner Zeitung. В расположенном неподалеку отеле Estrel обустроен оперативный штаб для анализа тестов.

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В Калининграде из-за вспышки коронавируса приостановлена работа АО "Опытное конструкторское бюро "Факел", которое входит в состав Роскосмоса, сообщает "Интерфакс". В начале июня среди сотрудников было выявлено 29 случаев заражения, теперь это число достигло 82. Всего в Калининградской области зафиксировано 2112 случая заражения.

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После возобновления международного сообщения МИД Украины опубликовал предупреждение, в котором рекомендовал гражданам воздержаться от поездок за границу без крайней необходимости. При планировании поездки следует, в частности, ориентироваться на информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о распространении коронавируса, а также убедиться, что медстраховка при необходимости покроет расходы, отмечается в сообщении.

В Потсдаме расследуют вспышку коронавируса в клинике

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Клиника им. Эрнаста фон Бергмана в Потсдаме

В связи со вспышкой коронавируса в клинике им. Эрнста фон Бергмана в немецком Потсдаме ее руководство и еще троих сотрудников подозревают в причинении по неосторожности смерти и телесных повреждений. Прокуратура Потсдама сообщает о начале расследования. В частности, есть улики, указывающие, что некоторые пациенты заразились по вине подозреваемых, при этом некоторые из зараженных впоследствии скончались от COVID-19.

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В России в ближайшие дни в два раза снизится число рабочих мест, оказавшихся из-за пандемии под какими-либо ограничениями. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. По его словам, в апреле под ограничениями оказались 15 млн работников, сейчас их количество составляет 5 млн, а к концу недели оно сократится до 2,5 млн.

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На ВДНХ в начале июня

По данным опроса ВЦИОМ, 16% россиян не соблюдают режим самоизоляции. При этом в Москве и Санкт-Петербурге доля таких респондентов составила 8%, а в других городах-миллионниках - 22%. Почти две трети россиян (63%) заявили, что "частично" соблюдают режим самоизоляции, а каждый пятый - что полностью соблюдает.

Что касается времяпрепровождения во время карантина, то большинство россиян (63%) предпочитают домашнее хозяйство, чуть меньше трети (30%) - телевизор и радио, а около четверти (26%) - чтение книг.

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В Норвегии будет остановлена работа приложения для смартфона по отслеживанию распространения коронавируса, все собранные им данные будут удалены. Такое решение принято в связи с критикой со стороны органа по надзору за использованием персональных данных.

В Москве - новый этап снятия карантинных мер

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В Москве 16 июня начинается новый этап снятия карантинных ограничений, сообщил мэр города Сергей Собянин. Так, откроются летние веранды ресторанов и кафе, библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства по предоставлению услуг. Будут отменены ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, возобновят работу музеи, выставочные залы и зоопарки, а спортивные мероприятия можно будет посещать при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

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В России за время пандемии было возбуждено 42 уголовных и 157 административных дел за "фейковые новости", сообщает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. При этом 46 дел завершились вынесением обвинительных постановлений со штрафами на общую сумму более 1 миллиона рублей.

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На рынке "Синьфади" в феврале 2020 года

В Пекине из-за вспышки коронавируса на продовольственном рынке "Синьфади" режим самоизоляции введен для жителей еще 10 микрорайонов. Теперь на карантине находится в общей сложности 21 микрорайон, жильцам запрещено покидать дома, школы и садики закрыты. По данным местных властей, за последние сутки были выявлены новые случаи заражения, имеющие отношение к "Синьфади", где коронавирус был обнаружен в пробах с доски для разделки лосося.

В России - 8246 новых случаев заражения за сутки

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В Греции открылись для туристов аэропорты в Афинах и Салониках. Первый рейс прилетел с Кипра, на вторую половину дня запланированы перелеты из Дюссельдорфа, Франкфурта-на-Майне, Мюнхена и Цюриха. С 1 июля работу возобновят другие греческие аэропорты. Пока Греция принимает туристов только из ряда стран, в числе которых Австрия и Германия.

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В России за последние сутки выявлено 8246 новых случаев заражения коронавируса в 83 регионах, сообщает оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 537 210, а количество смертей в результате заражения - на 143 до 7091.

++10.15++

МИД Германии отменил настоятельные рекомендации отказаться от поездок в другие страны Евросоюза, а также Исландию, Норвегию, Швейцарию и Великобританию. Еще для более чем 160 государств, в числе которых Россия, подобное предостережение продлено до конца августа.

Тунис объявил о завершении пандемии в стране

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Тунис одержал победу над пандемией коронавируса. Уверенность в этом выразил премьер-министр страны Элиас Фахфах."Мы вышли из этого кризиса с наименьшим ущербом", - подчеркнул глава правительства. Политик отметил, что хотя возможность второй волны заболевания в Тунисе минимальна, граждане должны сохранять бдительность. Фахфах напомнил, что власти намерены открыть границы 27 июня. Туристы, прибывающие в Тунис, должны будут предоставить предоставить справку, что они сдали тест на коронавирус и его результаты оказались отрицательными. По данным международной группы волонтеров Worldometers, с начала пандемии в стране инфицированы 1096 человек, 49 умерли.

++ 09.00++

В Московской области с 15 июня возобновляют работу музеи, фотоателье, автошколы. Как сообщили в пресс-службе губернатора, снимаются введенные из-за пандемии ограничения с работы каршеринга. "Возобновят прием общеобразовательные организации, будут разрешены репетиции в театрах и цирках", - отмечается в уведомлении. С 25 июня планируется открытие торговых центров, при этом ресторанные секции и кинозалы в них пока останутся закрытыми.

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Студенты Университета Галле-Виттенберг

В Германии студенты, испытывающие финансовые затруднения из-за пандемии, могут раcсчитывать на государственную помощь. "Со вторника (16 июня. - Ред.) пострадавшие могут подавать заявки на получение безвозмездных выплат в размере до 500 евро в месяц в рамках общенациональной стандартизированной онлайн-процедуры", - заявила министр образования и научных исследований Германии Анья Карликцек (Anja Karliczek) в интервью газете Augsburger Allgemeine Zeitung. Заявки будут обрабатываться местными студенческими организациями.

Украина возобновляет международное авиасообщение

++ 08.00++

Украина с 15 июня возобновляет международное авиасообщение, которое было временно прекращено из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе украинского правительства. Билеты можно будет приобрести на ограниченное число направлений. Вылет разрешен лишь в те страны, где готовы открыть границы для иностранных граждан. При этом некоторым из въезжающих в страну придется провести две недели в изоляции - в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране вылета.

++ 07.45++

Риск дальнейшего распространения коронавируса в Пекине из-за вспышки на крупнейшем оптовом рынке города - "Синьфади" - очень высок. Об этом заявил глава пресс-службы правительства китайской столицы Сюй Хэцзянь. По его словам, власти намерены провести тщательное эпидемиологическое расследование на рынке и в соседних районах, выявить источник инфекции, а также протестировать население. На 14 июня по результатам тестирования 76 499 человек в мегаполисе выявлено 59 новых носителей SARS-CoV-2.

В ФРГ - почти 200 новых заражений

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За сутки 14 июня в Германии зафиксировано 192 новых заражения SARS-CoV-2, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилось до 186 461 человека. От последствий болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, скончались 8791 пациентов (суточный прирост 4). Выздоровели в общей сложности около 172 600 человек, из них около 400 - за минувшие сутки.

++ 04.00 ++

В США зарегистрирована самая низкая смертность за сутки с апреля: за последние 24 часа от коронавируса в этой стране скончались 382 человека. В последнее время в Соединенных Штатах ежедневно регистрировали около 800 смертей от COVID-19. Всего там погибло более 117 тысяч заразившихся SARS-CoV-2.

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В материковом Китае за сутки зарегистрировано 49 новых заражений вирусом SARS-CoV-2 (в 10 случаях речь идет о приехавших из-за границы) и ни одной смерти больного COVID-19, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Кроме того выявлено 18 бессимптомных больных. Всего с начала эпидемии в конце 2019 года жертвами коронавируса в Китае стали 4634 человека, подтверждено более 83 000 заражений.

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Во Франции число погибших в результате заражения коронавирусом составило 9 за прошедшие сутки, сообщил Минздрав в Париже. Это самый низкий показатель с начала ведения официальной статистики в середине марта.

Тюрьма в перуанском городе Пуно

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В Перу с середины апреля около 1500 заключенных были отпущены на свободу, чтобы снизить проблему переполненности тюрем в условиях пандемии, сообщил министр юстиции и по правам человека Фернандо Кастанеда. По официальным данным, в южноамериканской республике скончались не менее 212 заключенных с COVID-19. Всего в стране выявлено почти 230 000 заражений свыше 6500 смертей больных с коронавирусом.

В 68 тюрьмах Перу находятся около 97 000 человек, хотя они в общей сложности могут вместить лишь половину от этого количества.

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В Великобритании за сутки было зарегистрировано 36 новых случаев смерти пациентов с коронавирусом. Это самый низкий показатель с 21 марта. Всего там погибло более 41 тысячи больных COVID-19. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге предостерег британские власти от дальнейшего ослабления ограничений, вызванных пандемией. Новые шаги по снятию локдауна не следует предпринимать до тех пор, пока система обнаружения контактов инфицированных не подтвердит свою эффективность, заявил эксперт ВОЗ в интервью The Guardian. Соединенное Королевство по-прежнему находится в "активной фазе пандемии", добавил он.

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В Москве за сутки 14 июня скончались еще 53 человека с выявленной коронавирусной инфекцией. Всего в российской столице зафиксировано 3334 смерти среди больных COVID-19. По официальным данным, с начала эпидемии в Москве подтверждено почти 206 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 121 тысячи человек. В России общее число выявленных инфицированных за весь период наблюдения составляет 528 964 человека, но активных случаев - 241 966.

Хроника пандемии 14 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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