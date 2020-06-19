 Хроника пандемии: в трех американских штатах выявлено рекордное число заражений | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 19.06.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: в трех американских штатах выявлено рекордное число заражений

С начала пандемии коронавирусом заразились порядка 8,7 млн человек в мире, более 460 тысяч умерли. Выздоровели свыше 4,5 млн человек. DW следит за событиями субботы, 20 июня.

На пляже во Флориде

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 и его последствиями. С начала пандемии эта инфекция была выявлена у порядка 8,7 млн жителей планеты. От последствий вируса и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 460 тысяч человек, выздоровели - более 4,5 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями субботы, 20 июня (время московское).

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Рекордное число новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Аризоне, Техасе и Флориде. Об этом сообщает издание The Hill. Суточный прирост выявленных случаев COVID-19 в Аризоне составил 3246, в Техасе - 3516, во Флориде - 3822. Губернаторы штатов связывают увеличение случаев с увеличением количества тестов.

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Число умерших с коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 34 человека с 3531 до 3565, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице. По последним данным, в России выявлено 569 063  случаея инфицирования. Выздоровели и выписались из больниц 324 406 человек, скончались 7 841.

Хроника пандемии 19 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Марина Барановская


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