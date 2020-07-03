Хроника пандемии: в США установлен самый большой показатель суточных инфекций

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 11,1 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 527 тысяч человек, выздоровели более 6,2 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями субботы, 4 июля (время московское).
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Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан прокомментировал предположения властей стран и экспертов относительно приближающейся второй волны коронавируса COVID-19. "Уверенности в том, что придет вторая волна, нет", - заявил он журналистам. По его словам, новый рост числа заразившихся, фиксируемый в разных странах, следует рассматривать не как вторую волну, а как второй пик. Новый пик связан с тем, что ранее вирус была подавлен не до конца.
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Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах за сутки превысило предыдущий антирекорд и составило 57 683. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Университета Джонса Хопкинса. Общее число инфицированных в стране выросло до 2 793 034, умерших от коронавируса – до 129 405 (суточный прирост 728 случаев).
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В связи с кризисом на фоне пандемии коронавируса французская авиакомпания Air France объявила о сокращении 7,5 тысяч рабочих мест. Тысяча мз них приходится на долю ее дочерней компании HOP!. Французские власти, уже выделившие для спасения компании 7 млрд евро, призвали ее руководство отказаться от планов сокращения.
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На улице Сан-Паулу
Число заболевших коронавирусом в Бразилии выросло до 1 539 081, сообщил Минздрав страны. За последние сутки выявлено 42 223 новых случая. Всего от COVID-19 в стране скончались 63 174 человека, за последние 24 часа -1290 пациентов.
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Дезинфекция улиц Москвы
Количество умерших с COVID-19 в российской столице увеличилось с 3904 до 3929. "В Москве скончались 25 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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В Израиле за сутки выявили еще свыше 1,1 тыс. зараженных коронавирусом, сообщает The Times of Israel. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу, что в стране вновь началась крупная вспышка заражений. Накануне глава государства объявил, что страна вернется к серии ограничений, которые ранее были сняты. Он предложил вновь ограничить число до 20 человек число присутствующих на молитвах в синагогах, церквях и мечетях, а также - на любых других собраниях в помещениях. Культурные мероприятия, бары, рестораны и клубы предложено ограничить 50 присутствующими в помещении единовременно.
Хроника пандемии 3 июля >>>
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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Как коронавирус изменил мир
Европа открыла внутренние границы
С 15 июня большинство стран-членов ЕС восстановили свободное перемещение внутри Евросоюза и Шенгенской зоны. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в марте этого года, сняты для всех государств ЕС, кроме Швеции. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация там, ставшая результатом шведского "особого пути" борьбы с COVID-19, не соответствует критериям ЕС для открытия внутренних границ.
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Как коронавирус изменил мир
Евросоюз спасает свою экономику
Брюссель выделил 500 миллиардов евро для помощи странам-членам ЕС, сильнее всего пострадавшим от последствий пандемии. Планируется также создать временный Фонд восстановления (Recovery Fund), средства из которого будут направлены на оздоровление европейской экономики.
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Как коронавирус изменил мир
130 млрд евро для поддержки немецкой экономики
Меры по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса приняли и власти Германии. Объем антикризисной программы на 2020-2021 годы, утвержденной правительством ФРГ, составляет 130 млрд евро. До конца года в стране будет снижена ставка НДС с 19% до 16%, семьям выплатят по 300 евро на каждого ребенка, а пострадавшим от карантинных мер отраслям выделят до 25 млрд евро.
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Как коронавирус изменил мир
Приложение Corona-Warn-App отследит контакты с больными коронавирусом
В Германии появилось официальное приложение Corona-Warn-App, предупреждающее о возможной опасности заражения коронавирусом. Оно будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, что поможет проследить и разорвать цепочки заражений вирусом. Скачать приложение можно в Google Play Store и Apple Store.
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Как коронавирус изменил мир
Перенос "Оскаров", отмена "Евровидения"
Из-за пандемии коронавируса по всему миру были отменены или отложены запланированные на 2020 год мероприятия. Церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесли с 28 февраля на 25 апреля. Большинство кинокомпаний были вынуждены прервать производство фильмов. Отмененный конкурс "Евровидение-2020" состоялся в виде онлайн-концертов.
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Как коронавирус изменил мир
Олимпиада и ЧЕ по футболу - не ранее 2021 года
Жертвами коронавируса стали также Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу: оба мероприятия перенесены на 2021 год. МОК долго пытался спасти Олимпиаду, но в итоге был вынужден отложить ее. Аналогичное решение приняли и в УЕФА на совещании представителей 55 национальных футбольных федераций, входящих в европейский футбольный союз.
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Как коронавирус изменил мир
Коронавирус - не помеха параду в России
Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в РФ, поводом для отмены парада по случаю 75-й годовщины Победы коронавирус не стал. По указу Владимира Путина мероприятие состоится 24 июня - в день, когда парад прошел в столице в 1945 году. Не отменен в стране и референдум по внесению поправок в конституцию, назначенный на 1 июля. ВОЗ предостерегает Россию от проведения обоих мероприятий.
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Как коронавирус изменил мир
Тунис объявил о победе над коронавирусом
Первой страной, объявившей о полной победе над коронавирусом, стал Тунис. Премьер-министр страны Элиас Фахфах заявил, что возможность второй волны минимальна, хотя и призвал граждан сохранять бдительность. Власти Туниса намерены открыть границы 27 июня. Прибывающие в страну туристы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.
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Как коронавирус изменил мир
В Пекине - новая вспышка SARS-CoV-2
Несмотря на то, что во многих странах количество заражений SARS-CoV-2 идет на спад, не исключена опасность второй волны. Так, в КНР вновь зафиксирована вспышка COVID-19, число заболевших превысило 100 человек. Новым очагом стал продовольственный рынок "Синьфади". Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение столицы с другими районами страны, чтобы уменьшить риск распространения заболевания.
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Как коронавирус изменил мир
Когда появится вакцина от коронавируса?
На появление вакцины от коронавируса надеются во всем мире. Число лабораторий, работающих над ее созданием, велико. У ученых уже есть несколько вариантов вакцины, их тестируют на животных. ФРГ, Франция, Италия и Нидерланды объединились в альянс, чтобы после создания препарата совместно обеспечить вакциной все страны ЕС. Но, судя по всему, вакцина появится на рынке не ранее середины 2021 года.
Автор: Марина Барановская