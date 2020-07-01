 Хроника пандемии: в США за сутки заразились 52 тысячи человек | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 02.07.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: в США за сутки заразились 52 тысячи человек

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились более 10,5 млн человек, свыше 517 тысяч скончались. Выздоровели более 5,9 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 2 июля.

Выдача результатов теста на коронавирус в Техасе

Выдача результатов теста на коронавирус в Техасе

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 10,5 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 517 тысяч человек, выздоровели более 5,9 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями четверга, 2 июля (время московское).

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Компания Tesla грозит уволить тех работников, которые не вернулись на ее фабрику в Калифорнии после открытия, так как боятся заразиться коронавирусом. Об этом говорят работники Tesla и представители профсоюзов, сообщает AFP. Они добиваются того, чтобы им перестали угрожать, а также обеспечили безопасные условия труда на фабрике. Tesla ранее объявляла о планах улучшить безопасность на производстве – измерять температуру, выставлять защитные экраны и использовать маски и перчатки.

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За последние сутки в США зафиксированы более 52 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, сообщает университет Джонса Хопкинса. Это самый высокий показатель прироста новых случаев с начала пандемии в стране. Всего в США коронавирусом заразились около 2,7 млн человек, за последние сутки умерли 706 человек. Общее число смертей от этого вируса в Соединенных Штатах - 128 028.

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За последние сутки от последствий заражения коронавирусом в Бразилии скончались 1016 человек, всего от COVID-19 в стране за время пандемии умерли 60 610 человек. Инфицированы около 1,5 млн человек - по этому показателю Бразилия занимает второе место в мире, на первом - США. Ограничения на въезд и выезд из Бразилии продлены властями еще на 30 дней.
 

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Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк

Дэвид Кларк

Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк объявил, что уходит в отставку из-за действий правительства во время пандемии коронавируса и личных ошибок, сообщает Reuters. Кларк говорит, что понял, что продолжение его работы на этом посту "отвлекает правительство в его борьбе с COVID-19 и глобальной пандемией". Премьер-министр Джасинда Ардерн приняла его отставку.

Ранее в апреле Кларк признался, что ездил на пляж во время локдауна, после чего предложил свою отставку. "При нормальных условиях я бы уволила министра здравоохранения. То, что он сделал, было неправильно, и нет никаких оправданий. Но сейчас мой приоритет - это наша коллективная борьба против COVID-19", - сказала тогда Адерн. Она лишила Кларка роли помощника министра финансов и понизила его в ранге в кабинете министров.

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В Москве скончались 39 пациентов с коронавирусом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с вирусом в столице. Всего, по его данным, в городе от COVID-19 умерли 3870 человек.

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В Германии есть достаточно запасов препарата ремдесивир для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом заявили в министерстве здравоохранения страны на фоне новостей о том, что США массово скупили почти весь объем выпуска лекарства за три месяца.

Компания Gilead, которая проихводит этот препарат, обязалась поставить его в Европу "в разумных объемах", заявляют в Минздраве Германии и надеются, что производитель выполнит договоренности. Власти Великобритании также говорят, что у них есть достаточное количество ремдесивира.

Хроника пандемии 1 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Наталья Позднякова


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