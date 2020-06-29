Хроника пандемии: В США более 40 000 новых заражений за сутки

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились более 10,3 млн человек, свыше 506 тысяч скончались. Выздоровели более 5,6 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 30 июня.
В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 10,3 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 506 тысяч человек, выздоровели более 5,6 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями вторника, 30 июня (время московское).
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В Бразилии по данным министерства здравоохранения за истекшие сутки было выявлено 24 052 новых заражений коронавирусом и 692 смерти. Таким образом общее количество обнаруженных инфицированных в этой латиноамериканской стране достигло 1,37 млн человек. Жертвами пандемии стали уже 58 314 бразильцев.
Экс-президент Киргизии переведен из СИЗО в больницу
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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, приговоренный к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о коррупции, переведен из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности в больницу с диагнозом "внебольничная двусторонняя пневмония". Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета. Атамбаев 29 июня пожаловался на плохое самочувствие, в связи с чем у него были взяты анализы на вирус нового типа. Результаты теста оказались отрицательными.
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Число рабочих в Германии, занятых по сокращенному графику, сократилось с 7,3 млн в мае до 6,7 млн в июне. Об этом сообщил мюнхенский Институт экономических исследований ifo. При этом, по оценкам его экспертов, данные показатели свидетельствуют о начале медленного восстановления экономики ФРГ от последствий пандемии. Вместа с тем специалисты говорят, что снижение пока еще довольно умеренное, а "в некоторых отраслях" даже отмечается прирост.
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На фоне пандемии промышленное производство в Японии падает четвертый месяц подряд. Так, по сравнению с апрелем майские показатели сократились на 8,4 процента. Между тем власти расширили список государств, въезд из которых запрещен в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. К перечню были добавлены Грузия, Алжир, Куба и Камерун. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в Японии инфицированы 18 476 человек, умерли 972.
Число случаев заражения превышает в США 40 тыс. за сутки
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Медицинские власти США объявили, что число новых случаев заражения коронавирусом превысило 40 000 - четвертый раз за последние пять дней. Общее число инфицированных в США приближается к 2,7 млн человек. От последствий COVID-19 скончались более 128 тысяч пациентов.
В Германии чуть менее 500 новых случаев инфицирования
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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за минувшие сутки в Германии выявлено 498 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число пациентов, заразившихся коронавирусом с начала эпидемии, увеличилось до 194 259 человек. От последствий легочного заболевания COVID-19 скончались 12 пациента, общее число летальных исходов выросло до 8973. Индекс репродукции коронавируса (R) составил 0,74.
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За истекшие сутки в Китае выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом, из них 19 в активной форме и четыре бессимптомных носителя. Об этом сообщил на своем официальном сайте Госкомздрав КНР. Из активных случаев 11 "импортированы", восемь зафиксированы внутри страны: семь - в Пекине, один - в Шанхае.
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Американский штат Аризона из-за быстрого роста числа инфицированных коронавирусом отменил послабления карантинного режима. Распоряжением губернатора Дугласа Дьюси закрываются бары, фитнес-центры, кинотеатры, до конца июля запрещены мероприятия с участием более 50 человек. Все это происходит спустя неделю после большого предвыборного мероприятия Дональда Трампа в Аризоне. В штате, население которого составляет 7 млн человек подтверждены на сегодняшний день 75 тысяч случае инфицирования коронавирусом.
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26 игроков североамериканской хоккейной профессиональной лиги НХЛ положительно протестированы на коронавирус с тех пор, как клубы три недели назад начали тренировки маленькими группами. Об этом сообщает НХЛ. Более 250 игроков хоккейной лиги были с 8 июня размещены в тренировочных центрах клубов как часть второго этапа плана возобновления игр в НХЛ, остановленных из-за пандемии коронавируса. С тех пор были проведены более 1450 тестов.
Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства
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Легендарный Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства после трех месяцев простоя в связи с пандемией коронавируса. Также компания объявила о сокращении 3480 из 5000 своих сотрудников. В сообщении Cirque du Soleil, базирующийся в канадском Монреале, назвал причиной таких шагов "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19".
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит группу экспертов в Китай с целью поиска источника коронавируса SARS-CoV-2. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не уточнил, в чем именно будет заключаться миссия группы. ВОЗ уже несколько недель пытается добиться от Китая привлечения ее экспертов к изучению происхождения вируса.
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Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 3761 до 3796. "В Москве скончались 35 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - заявили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По последним данным, в российской столице выявлено более 220 тыс. случаев заболевания COVID-19. Выздоровели и выписались из больниц свыше 148 тыс. пациентов.
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Организаторы международного Женевского автосалона - одной из ведущих выставок в мире, на которой ежегодно презентуют свои новинки главные мировые автомобильные бренды - приняли решение не проводить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса. “Большинство участников выставки сказали, что, возможно, они не будут участвовать в шоу 2021 года и предпочли бы 2022-й. Автомобильный сектор находится в сложной фазе, и компаниям нужно время, чтобы оправиться от последствий пандемии. Кроме того, не уверены, что положение дел в области охраны здоровья позволит организовать мероприятие с более чем 600 000 посетителей и 10 000 журналистов следующей весной. Мы отказались от идеи организовать автосалон-2021", - говорится в сообщении организаторов.
Предполагалось, что шоу пройдет с 4 по 14 марта 2021 года. Запланированный на весну этого года автосалон-2020 также не состоялся в связи с пандемией.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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