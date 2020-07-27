Хроника пандемии: В Сенате представили новый пакет по стимулированию экономики США

Мир продолжает борьбу с новым коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 16,5 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 654 тысяч человек, выздоровели свыше 10 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями вторника, 28 июля (время московское).

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Республиканцы в Сенате Конгресса США представили проект нового пакета мер для стимулированияамериканской экономики в условиях пандемии в размере 1 трлн долларов (860 млрд евро). "Американский народ нуждается в большей помощи", - заявила лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки). При этом она добавила, что меры должны быть "тщательно продуманы", поскольку эпидемия продолжается, а экономика только начинает восстанавливаться. В пакет включены новые выплаты американским семьям. Как ожидается, прямые отчисления составят порядка 1,2 тыс. долларов (1 тыс. евро). При этом получающие до 75 тыс. долларов (64 тыс. евро) в год могут рассчитывать на эти средства в полном объеме, а те, кто зарабатывает свыше 100 тыс. долларов (85 тыс. евро), не получат господдержки. Вместе с тем сенатор-республиканец Чак Грэссли от штата Айова встал на защиту планов урезать еженедельные федеральные пособия по безработице. По его мнению, дополнительная ежемесячная поддержка ищущим работу в размере 600 долларов (510 евро) ведет к тому, что "люди не будут больше работать". "А этой стране нужны работники", - добавил он.

Число инфицированных на курорте в Австрии превысило 60

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Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в районе озера Вольфгангзе в Австрии, популярного среди отдыхающих из Германии, продолжило расти. Выявлено еще 18 инфицированных, их общее число увеличилось до 62. При этом получены почти 98 процентов результатов свыше 1000 проведенных тестов. По словам Кристины Хаберландер, министра здравоохранения Верхней Австрии, подавляющее большинство заболевших - это работавший на курорте персонал. Ко второй половине дня 27 июля известно лишь об одном инфицированном госте.

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В бельгийской провинции Антверпен вводится комендантский час с 23.30 до 06.00 по местному времени (00.30 до 07.00 мск) из-за роста числа инфицированных. Об этом сообщил телеканал RTBF. Решение принято антикризисным комитетом провинции по итогам заседания, растянувшегося более чем на восемь часов. Населению в этот промежуток времени предписано оставаться дома - за исключением случаев, когда речь идет об обязательных перемещениях, в частности, на работу или по медицинской необходимости. По данным Worldometer, с начала пандемии в Бельгии инфицированы 66 026 человек, 9821 умер.

И.о. главы Боливии вылечилась от COVID-19

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Жанин Аньес

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес вылечилась от COVID-19. Об этом она сообщила в Twitter. Аньес уточнила, что выписана из больницы и возвращается к обычному режиму работы. Она поблагодарила жителей страны за поддержку.

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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Он - один из самых высокопоставленных представителей американской администрации, у которого выявлен COVID-19. Как сообщили в Белом доме, у О'Брайена - слабо выраженные симптомы, он находится "в самоизоляции и работает в безопасном месте за пределами" западного крыла Белого дома, где располагается кабинет помощника главы государства. Официальные лица не ответили на вопросы о том, когда президент и О'Брайен в последний раз поддерживали контакт. В Белом доме настаивают, что "никакого риска" для Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса нет, а "работа Совета нацбезопасности продолжается без перерывов".

Десятки беженцев без разрешения покинули палаточный лагерь на Сицилии

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Десятки беженцев и мигрантов без разрешения покинули палаточный лагерь в Порто-Эмпедокле на Сицилии, где должны были проходить 14-дневный карантин. По данным агентства AFP, центр предназначался для 100 человек, между тем размещалось там не менее 500. Как сообщили в МВД Италии, большинство беженцев удалось вскоре найти, у протестированных коронавирус не выявлен. Градоначальница Порто-Эмпедокла Ида Кармина посетовала на тяжелые условия содержания и призвала власти и Европейскую комиссию способствовать скорейшему урегулированию ситуации.

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В Саудовской Аравии 28 июля начинается хадж для паломников в Мекку и Медину. В этом году из-за пандемии коронавируса в нем смогут принять участие лишь около 1 тыс. человек. Хадж продлится шесть дней и завершится 2 августа. Для его участников введен ряд ограничений. Мусульманам, в частности, предписывается соблюдать социальную дистанцию, повышенные санитарно-гигиенические меры и носить маски. Камни, используемые в рамках обряда "Побивания шайтана", будут обрабатывать антисептическими средствами. Наконец, паломникам не разрешат прикасаться к мусульманской святыне Каабе.

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Футболистам испанского клуба "Реал Мадрид" не придется проходить 14-дневный карантин по приезду в Великобританию, где 7 августа состоится 1/8 финала Лиги чемпионов между этим ФК и "Манчестер Сити". Об этом сообщил телеканал Sky Sports News. Игроки не подпадут под действие режима, который введен для всех въезжающих в Соединенное Королевство из Испании. "Звезды спорта, организаторы мероприятий, тренеры, врачи, технический персонал и представители прессы" освобождены от обязанности соблюдать самоизоляцию, говорится в постановлении правительства. По словам властей, это - залог того, что международные спортивные мероприятия не будут сорваны.

Хроника пандемии 27 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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