Хроника пандемии: в РФ из-за коронавируса умерли более 9 000 человек

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 10 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 501 тысячи человек, выздоровели более 5,4 млн пациентов. Такие данные обнародовала международнаягруппа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями воскресенья, 28 июня (время московское).

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В России за последние сутки выявлено 6 791 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Общее число инфицированных достигло 634 437. Число летальных исходов в результате заражения выросло на 104 до 9 073.

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В Армении за сутки выявлен 736 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, число подтвержденных случаев заражения достигло 24 645. По данным единого информационного центра, за сутки скончались 13 пациентов, общее число летальных исходов в Армениидостигло 565 человек. Из них 426 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 132 человека скончались по иным причинам, отмечается в сообщении ведомства. Выздоровевшими считаются 13 116 человек (+205 за сутки).

В Чехии - рекордный суточный прирост случаев заражения

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Прага. Селфи с пивом и в масках

Суточный прирост числа инфицированных в Чехии составил 260 человек - это самый высокий показатель за период с 8 апреля, в три раза превышающий число новых заражений, зафиксированное сутками ранее. В общей сложности в Чехиизафиксировано 11 298 случаев, 347 человек скончались. Как сообщили в министерстве здравоохранения в Праге, рост числа новых заражений связан с большим числом проводимых тестов, в частности среди сотрудников инкубаторов.

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В Украине за сутки выявлено 917 новых случаев инфицирования. 19 человек из числа ранее заболевших COVID-19 скончались, 233 выздоровели. Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране с начала эпидемии составляет 42 982, скончались 1129, выздоровевших - 18 934 человека.

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В странах Центральной Азии за сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 983 и достигло 39 052 человека. По сообщению профильных ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, в этих странах в общей сложности выписан из больниц 482 пациента, общее число выздоровевших достигло 24 611 человек. Скончались от последствий коронавирусной инфекции в регионе 285 человек.

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Эффективное репродуктивное число нового коронавируса (индекс репродукции R) в Германии вновь снизилось до 0,62. Это значит, что один инфицированный в среднем может заразить менее одного человека. Еще несколько дней назад из-за локальных вспышек этот показатель приближался к 3.

Колумбия по числу заражений обогнала Китай

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Очередь возле станции метро в Медельине (Колумбия)

За последние сутки в Колумбии зафиксировано 4149 новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2. Таким образом, эта латиноамериканская страна по общему числу заражений с начала эпидемии обогнала Китай. В стране с населением почти 50 миллионов человек за весь период наблюдения выявлен 88 591 случай, почти на 4000 больше, чем в Китае, где проживают около 1,4 миллиарда жителей.

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Власти Баварии намерены уже в ближайшие дни разрешить сдачу анализа на коронавирус любому желающему, вне зависимости от наличия симптомов. Министр здравоохранения федеральной земли Мелани Хумль (Melanie Huml) назвала новую концепцию "тест-наступлением на коронавирус". Министр подчеркнула, что преимущественным правом при тестировании будут пользоваться те, у кого имеются симптомы заболевания.

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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за минувшие сутки в Германии выявлено 256 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 193 499 человек. От последствий вызванной коронавирусом болезни COVID-19 скончались 3 пациента, общее число летальных исходов выросло до 8957.

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Заместитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, что в мире разрабатывается порядка 200 вакцин от коронавируса, сообщает The Indian Express. Из них порядка 15 вакцин уже тестируют на людях. Сваминатан отметила, что ВОЗ отводит на производство вакцины беспрецедентно короткие сроки от 12 до 18 месяцевю

Российские туроператоры меняют свои планы

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В Санкт-Петербурге снова откроются парки и скверы, детские и спортивные площадки, а также летние кафе и зоопарк, сообщает официальный сайт администрации города. Кроме того, с 29 июня в городе будет доступна торжественная регистрация брака.

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Количество случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 1,3 миллиона, свыше 57 тысяч человек скончались, следует из данных министерства здравоохранения страны. По данным Минздрава, всего в Бразилии зафиксировали 1 313 667 случаев заражения и 57 070 смертельных исходов. Сообщается, что за последние 24 часа в стране выявили 38 693 новых случая заражения, 1109 пациентов с COVID-19 скончались.

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Российские туроператоры из-за неопределенности с датами снятия введенных из-за коронавируса ограничений меняют свои планы и отменяют туры с вылетами в июле. О планах отменить туры уже сообщили ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и "Интурист".

В США больше двух с половиной миллионов инфицированных

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Прохожие в масках на одной из улиц Пасадены в Калифорнии (США)

Четверть всех случаев инфицирования коронавирусом приходится на США. Количество инфицированных здесь, по данным Университета Джонса Хопкинса, составило 2 501 000 человек. Число летальных исходов - 125 435. Оно превысило людские потери США за годы Первой мировой войны.

Число жертв пандемии превысило 500 тысяч

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Число жертв пандемии коронавируса в мире превысило полумиллионную отметку, сообщается на сайте Worldometer. Общее число инфицированных превысило 10 млн человек. Информация Worldometers несколько опережает данные Университета Джонса Хопкинса. По его данным, число инфицированных составляет 9 953 038 человек, число летальных исходов - 498 178.

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Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 3714 до 3738. "В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Хроника пандемии 27 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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