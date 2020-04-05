Хроника пандемии: В РФ за сутки заболели почти 1000 человек

В мире продолжает расти число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает нетипичную пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель проник уже в 208 стран и территорий. Вирус выявлен у 1,2 миллиона человек, от последствий заболевания скончались более 68 тысяч человек, выздоровели свыше 260 тысяч. Больше всего жертв - в Италии, наибольшее число выявленных случаев инфекции - в США. В Германии число умерших от последствий заболевания COVID-19 превысило 1500 человек. DW следит за развитием событий 6 апреля (время московское).

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Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, выступив со специальным обращением, заявил, что, начиная с 14 апреля, власти хотят начать смягчение жестких ограничительных мер в стране, введенных ранее в связи с пандемией SARS-CoV-2. Так, при сохранении необходимых мер предосторожности с этого числа к работе смогут приступить небольшие магазины, а также строительные и садовые рынки.

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Власти Австрии утроили объем финансирования, выделяемый компаниям - включая те, которые внедряют политику сокращенной занятости. По словам министра финансов Гернота Блюмеля и министра труда Кристине Ашбахер, размер предоставляемых на эти цели средств возрастет с 1 до 3 млрд евро. Как пояснила последняя, переход к частичной занятости уже позволил спасти "400 тысяч рабочих мест в Австрии".

В Украине темп прироста заболеваемости составил 27 процентов

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Евросоюз одобрил схему властей Великобритании по предоставлению 50 млрд фунтов (57 млрд евро) для защиты частного бизнеса от последствий пандемии коронавируса. Лондон вышел из состава сообщества 31 января, однако Соединенное Королевство подпадает под законодательство ЕС до завершения переходного периода по итогам "Брекзита", и данные нормы ограничивают размер госсубсидий.

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В Германии на утро 6 апреля зарегистрированы 95 900 заболевших коронавирусной инфекцией. Это следует из подсчета агентства dpa, которое учитывает актуализированные данные федеральных земель. Минимум 1418 скончались от последствий заболевания COVID-19.

Карета скорой помощи в Украине

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В Украине за минувшие 12 дней темп прироста заболеваемости коронавирусом составил 27 процентов. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, всего в стране инфицированы 1319 человек, умерли 38.

Возвращение россиян из-за рубежа возобновится до конца дня

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Вывоз граждан РФ, которые хотят вернуться в Россию на фоне пандемии коронавируса, возобновится 6 апреля. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Тогда же будет определен график новых рейсов.

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Члены кабмина Германии обсудят не только дополнительную помощь среднему классу, но и возможность производства в ФРГ медицинских масок и защитной экипировки для врачей. Об этом сообщил министр финансов и вице-канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Турция ограничивает передвижение войск в Сирии

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Турция ограничивает передвижение войск в Сирии, следует из заявления министерства национальной обороны. Перемещение солдат и армейского персонала, которое не является абсолютно обязательным, будет сведено к минимуму. Врачи отправлены в районы проведения операций для обучения кадров на местах и повышения осведомленности среди солдат.

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Режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса в Японии может распространиться на Токио и три соседние префектуры, а также на густонаселенный город Осаку. Об этом сообщила телекомпания TBS. По данным международной группы волонтеров Worldometer, в стране инфицированы 3654 человека, значительный прирост зафиксирован в Токио, 85 человек с начала эпидемии умерли.

Автомобиль полиции в английском саду Мюнхена

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Глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун (Helge Braun) считает, что специальное приложение для отслеживания инфицированных коронавирусом может быть запущено уже в ближайшие недели или даже дни. По его словам, недавно техническая группа специалистов представила соответствующий концепт. Браун уверен, что задействование приложения может стать частью стратегии вывода ФРГ из режима ограничительных мер.

В России - 6343 инфицированных

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Общее число инфицированных коронавирусом в России достигло 6343. За сутки были зафиксированы 954 новых случая заболевания в 49 регионах. Скончались за весь период наблюдения 47 человек, выздоровели - 406. Больше всего заболевших в Москве (+591), Подмосковье (+82), Санкт-Петербурге (+35), Коми (+31) и Татарстане (+16). Об этом сообщается на официальном сайте Стопкоронавирус.рф.

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Российские власти разработали два сценария для стресс-тестов с участием системообразующих компаний. Согласно первому, карантин закончится летом, а нефть будет стоить 20 долларов за баррель, согласно второму - экономическая активность будет заморожена до осени, а цена нефть будет составлять 10 долларов. Выдержки из документа Минпромторга РФ приводит агентство РБК.

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Приморский край вводит систему пропусков для граждан на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Для разрешения на передвижение необходимо будет отправить SMS. Мера коснется, в первую очередь, тех жителей, которым требуется во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно. Она начнет действовать с 7 апреля.

Немецкий Красный Крест собрал почти пять млн евро пожертвований

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Американская корпорация Apple разработала собственный дизайн защитных масок из пластика, предназначенных для персонала больниц, борющегося с распространением коронавируса. Об этом сообщил глава корпорации Тим Кук в Twitter. По его словам. Компания сможет производить до миллиона масок в неделю.

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Немецкий Красный Крест (DRK) менее чем за две недели собирал почти пять млн евро пожертвований для поддержки добровольцев, борющихся с распространением коронавируса. "Готовность помочь невероятно велика по всей Германии в эти дни", - сказала глава DRK Герда Хассельфельдт (Gerda Hasselfeldt) в интервью изданиям германского медиаконцерна Funke Mediengruppe.

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Жители Москвы и Подмосковья смогут платно сдать анализ на коронавирус на дому - "по желанию и без назначения врача". С 6 апреля Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начал массовый скрининг всех, кто хочет проверить у себя наличие заболевания COVID-19.

У экс-командира авианосца ВМС США выявлен коронавирус

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У бывшего командира атомного авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, который был отправлен в отставку, после того как его записка с требованием принять жесткие меры для подавления вспышки SARS-CoV-2 на борту стала достоянием гласности, диагностирован коронавирус. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщила на своем сайте газета The New York Times.

Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт"

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Германский Институт имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, представил обновленные данные по числу инфицированных коронавирусом в ФРГ. Эта цифра достигла 91 714 человек, за сутки прирост составил 5936. Скончались за весь период наблюдения 1342 человека. Разница в цифрах с теми, которые предоставляет Университет Джонса Хопкинса в американском Балтиморе, в частности, обусловлена тем, что RKI учитывает лишь статистику, получаемую из федеральных земель в электронном виде. Кроме того, институт обновляет данные на своем сайте лишь раз в сутки.

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Большинство стран Евросоюза в той или иной степени ограничили основные права своих граждан в ходе борьбы с коронавирусом, заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова. Еврокомиссия проверяет, нарушают ли введенные в 20 государствах ЕС ограничительные меры фундаментальные демократические ценности.

Красноярск, Норильск и Томск ввели самоизоляцию для прилетевших из Москвы

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Власти Красноярского края с 6 апреля ввели обязательную двухнедельную изоляцию для прилетающих из Москвы. Жители края, прилетевшие из столицы или Санкт-Петербурга в Красноярск и Норильск, будут проходить ее дома, а жители других регионов - по месту пребывания или в обсерваторе, заявило управление Роспотребнадзора.

Администрация Томской области приняла аналогичные меры. Прилетающие в Томск из Москвы жители области обязаны самоизолироваться дома, а жителей других регионов поместят в обсерватор.

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Число новых заражений в Южной Корее достигло минимума за несколько последних недель. В течение суток в стране выявлено 47 случаев заболевания и три смерти. Общее число инфицированных - 10 284 человека. Выздоровели 6598 пациентов, 186 человек скончались от последствий COVID-19.

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В Абиджане в Кот-д`Ивуаре разгромили строящийся центр по проведению анализов на наличие коронавируса. Жители одного из районов города-миллионника боялись заразиться от посетителей центра и уже ранее устраивали акции протеста против строительства.

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В Китае за последние сутки выявлено 39 новых случаев заражения. В 38 случаях речь идет о людях, приехавших из-за границы, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. В провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса, новых заражений нет. Всего в КНР с начала вспышки в конце 2019 года выявлено более 81 700 заражений, свыше 3300 человек скончались.

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Тигрица Надя из зоопарка в Бронксе

Дикий зверь впервые заразился коронавирусом от человека - в нью-йоркском зоопарке в Бронксе заболела четырехлетняя малайская тигрица Надя, рассказал ветеринар зоопарка журналу National Geographic. Очевидно, переносчиком вируса оказался один из сотрудников зоопарка, ухаживающих за животными, у которого не появилось симптомов заболевания.

В Германии - более 100 000 инфицированных

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Количество подтвержденных случаев заражения в Германии перешагнуло 100-тысячную отметку. К вечеру 5 апреля коронавирус в ФРГ был выявлен у 100 024 человек, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.

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Власти Японии могут с 7 апреля ввести режим чрезвычайной ситуации. По сведениям издания Yomiuri, премьер-министр Синдзо Абэ объявит об этом уже 6 апреля. Тем самым власти в регионах страны, особо сильно пострадавших от распространения заболевания, получат дополнительные полномочия.

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"Российские железные дороги" временно приостановили курсирование поездов, связывающих Калининград с Москвой и Санкт-Петербургом.

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Власти Пакистана распорядились отправить в карантин 20 000 участников трехдневного собрания радикального исламского движения "Джамаат Таблиг". Еще несколько десятков тысяч участников разыскивают. Организаторы встречи в Лахоре провели мартовское мероприятие, проигнорировав предупреждение властей. Собрание посетили свыше 100 000 человек. Вирус выявлен по крайней мере у 154 членов движения, двое из них скончались.

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Исполняющий обязанности премьер-министра Ирландии Лео Варадкар намерен вернуться к работе врача и уделять не менее одного дня в неделю борьбе с коронавирусом, сообщили в канцелярии политика. Варадкар несколько лет работал врачом общей практики. Его имя было исключено из реестра врачей, когда он прекратил врачебную деятельность, сосредоточившись на политике.

Хроника событий 5 апреля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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