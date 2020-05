Хроника пандемии: в РФ выявлено менее 10 тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2

В мире по-прежнему увеличивается число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. В настоящий момент более 4,4 млн человек заражены коронавирусом, сообщает международная группа волонтеров Worldometers. От последствий заболевания умерли свыше 298 тысяч, выздоровели 1,6 млн человек. DW следит за развитием событий 14 мая.

++12.10++

В Финляндии после двухмесячного перерыва вновь открылись школы. Все учащиеся, учителя и обслуживающий персонал обязаны соблюдать строгие санитарно-гигиенические правила. Во время карантина школьники занимались дистанционно. Для учеников младших классов были организованы очные занятия по специальному графику, посещение которых было добровольным: правительство рекомендовало родителям оставлять детей дома.

В России зарегистрировано менее 10 000 новых случаев заражения

++11.15++

Впервые за последние дни суточный прирост числа заразившихся в России не превысил 10 тысяч. За сутки, по данным оперативного штаба, выявлено 9974 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране официально зарегистрированы 252 245 инфицированных SARS-CoV-2. 53 530 человек (+5527) считаются выздоровевшими, 2305 пациентов (+93) скончались.

++10.15++

Согласно результатам исследования, проведенного в США, новый коронавирус передается в первую очередь при разговоре. Это следует из отчета, опубликованного в специализированном издании Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Выбрасываемые при общении микрокапли задерживаются в воздухе в закрытом помещении в среднем 12 минут. По данным исследователей, во время одной минуты громкого общения в воздухе оказывается более 1000 микрокапель. Это подтверждает выводы, сделанные ранее рядом экспертов из других стран, в частности китайских ученых из Гонконгского университета науки и технологий.

++09.30++

Полицейский контроль в Ташкенте (апрель 2020 года)

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 316 и достигло 10 074. Выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции 230, общее число выздоровевших достигло 5219 человек. Число летальных исходов с диагнозом COVID-19 увеличилось до 78 человек.

++08.45++

Правительство Японии планирует снять режим чрезвычайного положения с 39 из 47 префектур, сообщает телеканал NHK. В их число входят пять префектур, которые были классифицированы как требующие "особой осторожности" из-за высокой заболеваемости COVID-19. По словам министра по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура, общее число зарегистрированных случаев заболевания сокращается в 39 префектурах.

++07.30++

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан скептически оценивает прогнозы ряд экспертов, считающих, что коронавирус нового типа удастся полностью искоренить. Признав, что SARS-CoV-2 в целом некорректно сравнивать, например, с ВИЧ, он тем не менее считает,что вероятность его исчезновения невысока. По его словам, наиболее реальным решением проблемы может стать создание высокоэффективной вакцины.

В Германии под наблюдением 14 216 инфицированных

++06.30++

В Германии число инфицированных коронавирусом нового типа с начала эпидемии, по данным Института имени Роберта Коха, увеличилось до 172 239 человек (+933 за сутки). Скончались 7723 (+89), выздоровевшими считаются 150 300 человек. Таким образом число инфицированных, находящихся по состоянию на утро 14 мая под наблюдением (активных случаев), по данным Института имени Роберта Коха, составляет 14 216 человек. Эффективное репродуктивное число (индекс репродукции) нового коронавируса составляет 0,81.

++ 04.00 ++

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин предостерег от "разрушительных последствий" в ходе поэтапного восстановления экономики страны. "Существует опасность того, что мы ждем слишком долго. Риск разрушения экономики США, которое окажет соответствующее влияние на здоровье", - подчеркнул Мнучин.

++ 01.30 ++

Жители Вены получат купоны на бесплатное посещение ресторана или кафе. Так власти хотят поддержать ресторанный бизнес, который потерпел убытки на фоне пандемии. Подарочные сертификаты будут распределены среди 950 тысяч домохозяйств города: если в квартире живет один человек, он получит купон на сумму 25 евро, если два и более - 50 евро. На проведение акции планируется потратить 40 млн евро из городского бюджета.

++ 00.40 ++

В Болгарии вместо режима чрезвычайного положения в связи с пандемией вводится режим чрезвычайной ситуации, которой продлится до 14 июня. "Режим ЧП снимается, но все меры предосторожности остаются", - заявил глава болгарского Минздрава Кирил Ананиев. Жители Болгарии обязаны носить защитные маски в закрытых общественных помещениях, а также соблюдать социальную дистанцию. Все въезжающие в страну отправляются в 14-дневный карантин.

В Венгрии задержаны распространители фейков о коронавирусе

++ 00.30 ++

В Венгрии полиция задержала нескольких человек в связи с публикацией "ложной информации" о коронавирусе в интернете. Трое задержанных сообщили, что их доставили в отделение полиции, где допрашивали в течение нескольких часов.

В конце марта в Венгрии был принят закон, предусматривающий штрафы за распространение "ложной информации", которая может "препятствовать" действиям правительства в борьбе с пандемией. Венгерская оппозиция считает этот закон очередной попыткой премьер-министра Виктора Орбана заставить замолчать его критиков.

++ 00.20 ++

Литва возобновила международное пассажирское авиасообщение. Первый самолет авиакомпании Lufthansa со 150 пассажирами на борту прибыл в Вильнюс из Франкфурта-на-Майне. По прибытии пассажиры прошли медицинский контроль, после чего они смогли покинуть аэропорт. Им предстоит выдержать двухнедельный домашний карантин.

++ 00.05 ++

У пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова диагностирована двусторонняя пневмония. Об этом Песков рассказал в интервью газете "Коммерсант". В настоящий момент Песков проходит лечение в больнице.

