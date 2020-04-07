Хроника пандемии: в России 1175 новых случаев заражения

Мир борется с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 1,4 млн жителей планеты, умерли свыше 81 тысячи. DW следит за событиями 8 апреля.
В мире продолжает расти число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает нетипичную пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель зафиксирован уже в 209 странах и территориях. Вирус выявлен более чем у 1,4 миллиона человек, от последствий вызываемого им заболевания скончались свыше 81 тысячи человек, выздоровели более 306 тысяч. Больше всего жертв - в Италии, наибольшее число выявленных случаев инфекции - в США. В Германии число умерших от последствий заболевания COVID-19 превысило 1600 человек. DW следит за развитием событий 8 апреля (время московское).
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Врачи подозревают, что около 40 моряков на авианосце ВМС Франции могут быть заражены короновирусной инфекцией. Они взяты под усиленное медицинское наблюдение, сообщили в министерстве вооруженных сил этой страны. На авианосце есть медпункт, оборудованный аппаратами вентиляции легких.
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На круизном судне Greg Mortimer у берегов Уругвая почти 60 процентов из более чем 200 человек, находящихся на борту, инфицированы Sars-CoV-2. Шесть пациентов доставлены в больницы столицы - Монтевидео, их состояние стабильно, сообщает австралийская судоходная компания Aurora. Остальные 128 человек, результаты тестов которых также положительны, на данный момент не имеют симптомов.
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Полиция земли Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии задержала двух человек по подозрению в попытке незаконно обогатиться на фоне пандемии коронавируса. Следователи обвиняют 57-летнего и 60-летнего мужчин в том, что они в начале марта предложили покупателям приобрести онлайн большое количество медицинских масок и дезинфектанта, однако в действительности не располагали товаром, сообщила полиция Ахена.
Число заболевших в РФ приблизилось к 9 тысячам
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За сутки в России выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах, общее число заболевших в стране достигло 8672, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Скончались за весь период наблюдения 63 человека.
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Международное рейтинговое агентство Fitch изменило на негативный прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента 15 российских банков. Это сделано на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть, сообщается в отчете агентства. Изменения коснулись, в частности, Райффайзенбанка, Альфа-банка, Совкомбанка, Московского кредитного банка и Тинькофф Банка.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который уже вторую ночь находится в отделении интенсивной терапии после инфицирования коронавирусом, находится "в стабильном состоянии". Об этом сообщил младший министр в министерстве здравоохранения и социальных дел Великобритании Эдвард Аргар. По его словам, Джонсон "находится в комфортных условиях, у него хорошее настроение".
Еврогруппа прервала переговоры по пакету помощи
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Министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвали страны еврозовны к единству на фоне прерывания переговоров Еврогруппы о пакете помощи. "В этот трудный час Европа должна держаться вместе", - написал Шольц в Twitter. "Поэтому вместе с Бруно Ле Мером я призываю все страны зоны евро не воздерживаться от решения этих сложных финансовых вопросов и обеспечить хороший компромисс - в интересах всех граждан".
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Растянувшиеся на 16 часов переговоры Еврогруппы по вопросу об антикризисной экономической поддержке продолжатся 9 апреля. Министры финансов еврозоны не смогли договориться о размере помощи Италии. Об этом сообщил председатель Еврогруппы Мариу Сентену.
На борьбу с коронавирусом и помощь бизнесу РФ могут потребоваться не менее 7 проц ВВП
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал мнение, что на борьбу с коронавирусом и помощь бизнесу России необходимо финансирование, эквивалентное не менее 7 процентов ВВП. По словам экономиста, дополнительная поддержка предпринимателям потребуется уже "в ближайшее время".
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Американский производитель электроавтомобилей - компания Tesla - хочет отправить всех сотрудников, присутствие которых на рабочем месте не является абсолютно обязательным, в принудительный отпуск. Кроме того, с 13 апреля и до конца второго квартала у сотрудников будет сокращена заработная плата. Об этом говорится в электронном послании работникам компании, с которым удалось ознакомиться агентству Reuters. Под давлением властей Калифорнии Tesla 23 марта пришлось приостановить производство в этом штате. Когда оно будет восстановлено - пока не ясно.
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Китай с 9 апреля закроет последний работавший пассажирский пункт пропуска на границе с Россией. Об этом уведомили в Генконсульстве РФ в Харбине. Сообщение через пункт пропуска Маньчжурия-Забайкальск будет приостановлено на неопределенный срок. При этом грузовые перевозки через этот пункт сохранятся в прежнем режиме. В КНР 7 апреля впервые не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса.
Россияне возвращаются в Москву из Нью-Йорка
++08.30++
Группа российских граждан, возращающихся в РФ из США на фоне пандемии, вылетели из международного аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке в московский аэропорт "Шереметьево" рейсом авиакомпании "Аэрофлот" SU103. Они должны прибыть в Москву в 15:09 мск, указывается на сайте воздушной гавани. Точное число зарегистрировавшихся на рейс не уточняется.
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Депутаты от правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" на внеочередном заседании Народного собрания - праламента страны - большинством голосов постановили, что до конца действия чрезвычайного положения их зарплаты будут переводиться на счет министерства здравоохранения. Об этом сообщил новостной портал "Русская Болгария".
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Затянувшееся за полночь заседание Еврогруппы (Совета министров финансов стран зоны евро) в режиме видеоконференции по вопросу об антикризисном пакете в связи с пандемией коронавируса пока не привело ни к каким результатам. Об этом сообщили источники dpa в переговорных кругах. По данным агентства, обсуждение неоднократно прерывалось, чтобы участники более узким составом могли обсудить отдельные документы и формулировки. Речь идет о принятии крупнейшей в истории ЕС программы помощи объемом в 540 млрд евро для восстановления экономики после пандемии коронавируса.
Власти Гонконга продлили ограничения
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Германский Институт имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, представил новые данные по числу инфицированных коронавирусом в ФРГ. Их количество, по его данным, перешагнуло отметку в 100 тысяч (103 228). Скончался за весь период наблюдения 1861 человек. RKI учитывает статистику, получаемую из федеральных земель в электронном виде. Институт обновляет данные на своем сайте лишь раз в сутки.
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Японский автоконцерн Nissan объявил о падении продаж своих автомобилей в Китае в связи с коронавирусом. В марте компания смогла реализовать в КНР 73.297 машин - почти на 45 процентов меньше, чем годом ранее.
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Власти Гонконга продлили до 23 апреля ограничения общественной жизни, призванные сдержать распространение коронавируса. Под запретом остаются собрания в общественных местах более четырех человек. Кроме того, кинотеатры, салоны красоты, ночные клубы и караоке-бары будут по-прежнему закрыты.
Ухань открылся 76 дней спустя
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11-миллионный китайский город Ухань, ставший очагом эпидемии нового коронавируса SARS-CoV-2, открыт спустя 76 дней после начала карантина. В первые часы после снятия изоляции его покинули по меньшей мере 65 тысяч человек, передает агентство AP. Речь идет о людях, купивших билеты на поезда и самолеты. Одновременно были открыты автомобильные дороги. При этом местные власти призвали жителей покидать город или район только в случае необходимости, так как не исключена повторная волна заражений.
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Госкомитет здравоохранения КНР сообщил о 62 новых случаях заражения коронавирусом на территории материкового Китая за последние сутки. Днем ранее их было 32. По данным властей, резко возросло число случаев инфицирования людей, прибывающих из-за рубежа.
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В Мексике за последние сутки зафиксировано 2 785 случаев инфицирования новым коронавирусом. От пневмонии COVID-19 скончались 141 человек, заявили в министерстве здравоохранения страны.
Создатель Twitter жертвует почти треть своего состояния
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Создатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси пожертвовал почти 1 млрд долларов на борьбу с новым коронавирусом. "Я направляю 1 млрд долларов в акциях компании Square (около 28 процентов моего состояния) в фонд Start Small, чтобы финансировать глобальную помощь в борьбе с COVID-19", - написал Дорси в Twitter.
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США могут приостановить платежи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом президент Дональд Трамп объявил в среду, 8 апреля, в Вашингтоне во время ежедневного брифинга рабочей группы по коронавирусу. Ранее американский лидер заявил, что ВОЗ оказалась несостоятельной в ходе пандемии коронавируса.
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Министерство финансов США запросило у Конгресса дополнительные 250 млрд долларов на поддержку малого и среднего бизнеса, испытывающего проблемы из-за коронавируса SARS-CoV-2. Об этом глава Минфина Стивен Мнучин написал в своем аккаунте в Twitter во вторник, 7 апреля.
В США число жертв коронавируса превысило 12 тысяч
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Более 12 тысяч человек стали жертвой коронавирусной инфекции нового типа в США. Эти данные приводит университет Джонса Хопкинса. Согласно его подсчетам с момента начала вспышки на территории страны зафиксировано 12 021 летальных исходов. Наибольшое число жертв приходится на штат Нью-Йорк – 5489. Согласно данным университета, с начала эпидемии выявлено более 380 тыс. случаев заражения. США занимают первое место в мире по этому показателю.
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:
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