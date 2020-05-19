Хроника пандемии: в России число инфицированных превысило 308 тысяч

В мире по-прежнему увеличивается число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. В настоящий момент более 4,9 млн человек заражены коронавирусом, сообщает международная группа волонтеров Worldometers. От последствий заболевания умерли свыше 323 тысяч, выздоровели более 1,9 млн человек. DW следит за развитием событий 20 мая (время московское).

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В России разработка вакцины от коронавируса происходит на 14 платформах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. При этом российские ученые ведут работы над созданием 47 различных препаратов, а пять препаратов от коронавируса проходят клинические испытания, указала она. На разработку тест-систем и вакцины от SARS-CoV-2 из федерального бюджета выделено 3,1 миллиарда рублей.

Голикова также сообщила, что ряд регионов имеют возможность снять карантинные меры. "Сегодня по самому ключевому показателю - коэффициенту распространения - могут перейти на первый и даже последующие этапы 17 регионов страны", - отметила она, выступая в Совете Федерации. При этом в 13 регионах уровень распространения SARS-CoV-2 превышает 210,2 заражения на 100 тысяч населения, указала она.

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В Испании опубликован указ об обязательном использовании защитных масок вне дома, он вступает в силу с 21 мая, сообщило министерство здравоохранения в Мадриде. Носить маски обязательно всем взрослым и детям от шести лет в закрытых помещениях. На улице правило действует во всех случаях, когда невозможно соблюдение минимальной социальной дистанции в 2 метра.

Латвия не будет продлевать режим ЧП

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Режим чрезвычайного положения в Латвии может быть снят в июне, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в эфире телеканала ЛТВ. По его словам, перед властями стоит задача не продлевать режим ЧП, действующий в стране с 13 марта по 9 июня. Вместо этого в Риге намерены принять специальный закон, предоставляющий властям полномочия по оперативному реагированию на ситуацию с распространением коронавируса.

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По данным российских банков, в апреле снизились заработные платы и траты россиян по кредитным картам. Уровень утилизации (доля используемого лимита) кредиток в апреле снизился до 47,4 процента, в марте показатель составлял 53,1 процента. Это наиболее сильное снижение за последние пять лет, а показатель утилизации упал до уровня начала 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Снижение показателя подтвердили также в банке "Открытие" и Райффайзенбанке. В банках отметили и сокращение оборотов по кредитным картам в апреле.

Кроме того, восемь из 30 крупнейших российских банков выявили сокращение зарплат своих клиентов в апреле на 3-10 процентов. О снижении выплат заявили Сбербанк, ВТБ, "Тинькофф Банк", Росбанк, МКБ, банк "Санкт-Петербург", Юникредитбанк и Ситибанк, пишет Forbes.ru. При этом показатели снижения зарплат в апреле сгладились за счет премий и бонусов, традиционно выплачиваемых в апреле, поэтому реальная картина будет выявлена в мае-июне.

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Общее число официально зарегистрированных заражений коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире превысило пятимиллионную отметку. По данным группы волонтеров Worldometer, этот показатель составил 5 000 599 человек, 325 156 человек скончались от последствий заболевания, 1 970 918 выздоровели.

В России - более 308 тысяч случаев SARS-CoV-2

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Контроль документов во Владивостоке

Число выявленных за последние сутки случаев SARS-CoV-2 в России составило 8764, скончались 135 человек, сообщил оперативный штаб. Таким образом общее число инфицированных в РФ возросло до 308 705 человек, скончавшихся - до 2972. Темп прироста заражений опустился до +2,9%, что является наиболее низким показателем с начала резкого роста заболеваемости в России, указывается далее.

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В странах Центральной Азии количество подтвержденных случаев заражения вирусом SYRS-CoV2 за истекшие сутки увеличилось на 530 до 13 550, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные национальных Минздравов. Так, в Казахстан отмечено 6969 случаев инфицирования, в Киргизии - 1270, в Узбекистане - 2880, в Таджикистан - 1936 случаев. Число летальных исходов заражения коронавирусом за прошедшие 24 часа не осталось прежним - 103.

Берлинский аэропорт Тегель разрешили закрыть из-за коронавируса

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В Берлине может досрочно закрыться аэропорт Тегель. Если в ближайшие недели не будет наблюдаться значительного увеличения пассажиропотока, то с 15 июня в работе аэропорта будет сделан двухмесячный перерыв, сообщила представитель берлинского Сената. В этом случае все рейсы будут переведены из Тегеля в другой берлинский аэропорт - Шёнефельд. В 2019 году Тегель обслужил более 24 миллионов пассажиров и входит тем самым в четверку крупнейших аэропортов Германии наряду с франкфуртским, мюнхенским и дюссельдорфским. В конце 2020 года Тегель планируется закрыть окончательно в связи с открытием нового берлинского аэропорта BER.

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Британский машиностроительный концерн Rolls-Royce Holdings сократит 9 тысяч сотрудников в рамках реструктуризации, которая будет проведена в связи с прогнозируемым падением спроса со стороны производителй гражданских самолетов. Таким образом, уволены будут около 17 процентов из порядка 52 тысяч сотрудников концерна. Меры по реструктуризации концерна, специализирующегося, прежде всего, на производстве авиадвигателей для гражданских и военных самолетов и вертолетов, позволят сэкономить ежегодно более 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.

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Из-за ситуации с коронавирусом не удалось вывезти из России всех северокорейских рабочих, сообщил посол РФ в КНДР Александр Мацегора "Интерфаксу". "В связи с полным закрытием границ гражданам КНДР, которые на конец января находились за рубежом, до сих пор так и не удалось вернуться на родину", отметил он, добавив, что "это касается и корейских рабочих, которые были в России".

Общее число заражений в Украине превысило 19 тысяч

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В Украине за прошедшие 24 часа выявлены 354 новых случаев заражения коронавирусом, 16 человек скончались, 323 выздоровели. Общее число заражений возросло до 19 230, летальных исходов - до 564, сообщил на брифинге в Киеве министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Школы в Польше останутся закрытыми до летних каникул, начинающихся в конце июня, сообщил представитель правительства в Варшаве. Учебные заведения были закрыты в марте после выявления первого случая коронавируса в Польше, преподавание ведется в дистанционном режиме.

В Китае - пять новых случаев коронавируса за сутки

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Прохожие в Пекине

В материковом Китае за последние 24 часа выявлено пять новых случаев SARS-CoV-2. В четырех из них речь идет о заражениях внутри страны, еще один "импортирован" из-за границы, сообщила комиссия по здравоохранению в Пекине. Тем самым общее число выявленных случаев коронавируса в Китае составляет 82 965, число летальных исходов осталось неизменным - 4634.

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Председатель Всемирной медицинской ассоциации (Weltärztebund) Франк Ульрих Монтгомери (Frank Ulrich Montgomery) выступил за обязательную вакцинацию населения от коронавируса SARS-CoV-2 после появления необходимого медикамента. Когда будет в распоряжении вакцина, но некотрые граждане откажутся от прививки, они будут представлять угрозу для тех, кто не может быть привит по состоянию здоровья, отметил он. "Поэтому нам необходимо провести вакцинацию как можно большего числа людей", - заявил Монтгомери в интервью изданиям медиагруппы Funke. В свою очередь, правительство ФРГ выступает против обязательной прививки от коронавируса. По данным немецкого Объединения исследовательских фармацевтических компаний VFA, на данный момент во всем мире ведутся более 120 проектов по созданию вакцины от коронавируса.

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Одиннадцатый день подряд число новых заражений в Германии не превышает 1000. По данным Института имени Роберта Коха, за последние сутки в стране выявлено 797 случая SARS-CoV-2, общий показатель заражений тем самым возрос до 176 007. Число летальных исходов возросло на 83 до 8090. Число выздоровевших в ФРГ увеличилось на 1,2 тысячи до 156,9 тысячи человек.

Каракас вводит комендантский час в приграничных городах

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Мигрант в маске в цветах флага Венесуэлы

В городах Венесуэлы, расположенных у границы с Бразилией и Колумбией, вводится комендантский час в связи с ростом инфицированных вирусом нового типа. Об этом заявил министр связи и информации Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения. По словам главы ведомства, в этой южноамериканской стране за сутки выявлен 131 случай заражения - максимальный показатель за 24 часа. Власти связывают рост числа инфицированных с возвращением в страну мигрантов из Бразилии, где пандемия набирает силу. Абсолютные цифры в Венесуэле не очень велики: 618 человек, у которых выявлен SARS-CoV-2, и 10 умерших.

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Размер госпомощи, уже одобренной и выплаченной федеральными и земельными властями Германии, достигает 12 млрд евро, средства перечислены около 1,5 млн малых предприятий и самозанятых, пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета Rheinische Post со ссылкой на министерства финансов и экономики. Наибольшее число заявок (475 000) поступили из самой густонаселенной земли ФРГ - Северного Рейна - Вестфалии.

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Производительность экономики Соединенных Штатов во втором квартале сократится на 11 процентов (37,7 процента в годовом исчислении) на фоне потери порядка 26 млн рабочих мест. Об этом говорится в обнародованном промежуточном прогнозе Бюджетного управления Конгресса США (CBO). При этом эксперты оценивают ухудшение ситуации на рынке труда "как самое резкое с 1930-х годов", когда после биржевого краха в стране началась Великая депрессия.

Британского ветерана, собиравшего средства на борьбу с COVID-19, сделают рыцарем

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Британский 100-летний ветеран Второй мировой войны Том Мур, который помог собрать 32,7 млн фунтов (36,8 млн евро) для борьбы с коронавирусом, будет возведен в рыцарский сан. Сделать его сэром предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В преддверии своего юбилея Мур запустил благотворительную акцию, пообещав с помощью ходунков сделать 100 кругов по своему саду и собрать минимум 1000 фунтов стерлингов (1126 евро) для ассоциации NHS Charities Together, поддерживающей Национальную службу здравоохранения Великобритании.

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На территории Дербентской центральной городской больницы в Дагестане, где отмечен рост числа заражений коронавирусной инфекцией, введут режим чрезвычайной ситуации. Об этом по итогам заседания республиканского оперативного штаба сообщила представитель городской администрации. По словам главы администрации Дербента Хизри Абакарова, с 30 марта по 15 мая в клинику с подозрением на пневмонию и коронавирусную инфекцию госпитализированы 550 человек. Министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов ранее сообщил, что от внебольничной пневмонии в Дагестане умерли 657 человек, в том числе более 40 медиков.

Смертность от COVID-19 в Бразилии достигла максимума

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В Бразилии за сутки от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 1 179 человек, сообщило министерство здравоохранения страны. Этот показатель является самым высоким за все время пандемии. Общее число летальных исходов составило 17 971. Как уточняет агентство AFP, президент Жаир Болсонару, придерживающийся крайне правых взглядов, находится в открытом конфликте с большинством из губернаторов 27 штатов страны, поскольку он преуменьшает значение пандемии и настаивает на прекращении ограничительных мер в интересах спасения экономики.

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Иван Дуке обращается к нации (фото из архива)

Обязательный карантин, введенный в Колумбии с конца марта, продлен еще на неделю - до 31 мая. Об этом сообщил президент Иван Дуке. Решение о продлении власти приняли уже в четвертый раз. Кроме того режим чрезвычайного положения в области здравоохранения, который должен был завершиться с наступлением июня, будет действовать до конца августа. Всего в стране почти 17 тыс. инфицированных и свыше 600 умерших.

Все штаты в США частично возобновляют работу предприятий

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Все 50 американских штатов частично возобновляют работу своих предприятий. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в Белом доме на заседании членов американской администрации. "Америка возвращается. С гордостью хочу сообщить, что, по нашей информации, на сегодняшний день все 50 американских штатов частично возобновляют работу своих экономик", - подчеркнул он.

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Посольство РФ в США потребовало от агентства Bloomberg опровержения публикации "Как путинская Россия не справилась со сдерживанием пандемии". В материале, в частности, говорилось, что "стремительное распространение" инфекции в России "обнажило все слабые места российской системы здравоохранения". По официальным данным, в РФ на 19 мая выявлено 299 941 заболевший, при этом умершими от COVID-19 числятся лишь 2 837 человек.

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Нехватка чистой воды и дезинфицирующих средств в Адене (Йемен)

Глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс прогнозирует, что до 60 млн человек в развивающихся странах на фоне пандемии уже в ближайшие месяцы могут оказаться за чертой бедности. По оценкам международной финансовой организации, мировой экономике в этом году грозит падение примерно на 5 процентов. Малпасс добавил, что с начала пандемии ВБ предоставил средства на чрезвычайные программы в области здравоохранения порядка 100 странам, на которые приходится около 70 процентов населения планеты.

Английская Премьер-лига сообщила о шести случаях инфицирования

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Английская футбольная Премьер-лига (АПЛ) обнародовала результаты первого этапа массового тестирования на коронавирус, проведенного 17 и 18 мая. Выявлены шесть положительных результатов тестов у представителей трех клубов АПЛ, их имена не разглашаются. Инфицированные на семь дней переведены в режим самоизоляции. Всего проведены 748 тестов, анализы сдавали как игроки, так и сотрудники клубов.

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Общежитие для беженцев и мигрантов в Майнце (Рейнланд-Пфальц) с 113 обитателями переведено в режим карантина из-за большого числа подтвержденных случаев заражения COVID-19. Как сообщила администрация города, на минувшей неделе положительный результат теста на вирус нового типа был зарегистрирован у отца, позднее инфицированными были признаны и остальные девять членов его семьи, а также соседский ребенок. Заболевшие изолированы.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) неэффективно действовала в борьбе с распространением коронавируса. Такое мнение в беседе с DW высказал депутат бундестага от Свободной демократической партии Эндрю Ульман (Andrew Ullmann). "Я бы поставил ей три с минусом, поскольку многие вещи в ВОЗ не очень хорошо работают", - считает он. "Все страны мира должны продемонстрировать солидарность и прилагать усилия по реформированию ВОЗ", - подчеркнул политик. Ульман, имеющий диплом Медицинской школы Гарварда в области инфектологии, добавил, что финансирование этой всемирной организации - "слишком низкое". При этом, говоря о порядке цифр, он сопоставил его с бюджетом берлинской клиники клиники Charité, добавив, что тот - фактически больше. "Вы получите мощную организацию только в том случае, если у вас есть мощное финансирование", - подчеркнул Ульман. Комментируя высказывание президента СШОколо 700 жителей Дагестана умерли от пневмонии вне коронавирусной статистикиА Дональда Трампа, что ВОЗ является "марионеткой Китая", Ульман высказал мнение, что организация по сути - "марионетка многих стран". В ночь на 19 мая глава Белого дома выдвинул ВОЗ ультиматум и пригрозил прекращением членства Соединенных Штатов в этом органе.

Хроника событий 19 мая >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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