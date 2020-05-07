Хроника пандемии: В России - снова более 10 тысяч инфицированных за сутки

В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных превышает 3 млн 800 тысяч человек. Из них от последствий заболевания скончались свыше 269 тысяч, выздоровели более 1,3 млн человек. DW следит за развитием событий 8 мая (время московское).

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Количество выявленных новых случаев заражения в России уже почти неделю превышает 10 тысяч в день. За минувшие сутки общее число зараженных увеличилось еще на 10 699. Всего с начала пандемии в РФ заразились уже 187 859 человек. От последствий вызываемой коронавирусной инфекцией пневмонии COVID-19 умерло за сутки 98 человек (всего с начала пандемии в России скончались 1723 пациентов). По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, всего в стране излечились 26 608 человека, что почти на три тысячи (2805) больше, чем днем ранее.

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В Дании с 8 июня возобновят работу музеи, кинотеатры, откроются для посещения парки. В общественных местах разрешено будет собираться группами до 50 человек. Эти послабления карантинных мер вступят в силу, лишь если число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и количество пациентов с диагнозом COVID-19 не превысит ожидаемое.

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Последствия пандемии коронавирусной инфекции сильно ударили по немецкому экспорту. В марте 2020 года немецкие компании экспортировали товаров на сумму 108,9 млрд евро. Это на 7,9 процента меньше, чем за аналогичный месяц предыдущего года и на 11,8 процента меньше, чем в феврале 2020 года. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщило Федеральное статистическое ведомство. Как указывают эксперты, это самое сильное падение с августа 1990 года.

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Два бывших чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе - Эвандер Холифилд и Майк Тайсон - объявили, что временно возвращаются на ринг, чтобы провести благотворительные бои с целью сбора средств для помощи пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции в США. "Вы готовы? Это момент, которого вы все ждали: чемпион вернулся. Я хочу объявить, что собираюсь вернуться на ринг. Я проведу показательные бои во имя великого дела", - написал Холифилд в своем Twitter. Ранее о возвращении на ринг сообщил Тайсон, который на четыре года моложе своего исторического соперника. СМИ начали спекулировать вокруг возможного третьего поединка между этими легендарными боксерами.

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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон представил трехступенчатый план, цель которого - ослабление карантинных мер и запуск экономики к июлю. Точные даты каждого из этапов Моррисон, однако, не назвал. План подразумевает постепенное открытие кафе, ресторанов, магазинов, библиотек, бассейнов и детских площадок. Также будут разрешены деловые встречи численностью до 10 человек и общение в группах до пяти человек. На свадьбах и богослужениях смогут присутствовать до 10 человек, а на траурных церемониях - до 20 человек в закрытых помещениях и до 30 человек на кладбищах. В Австралии на сегодняшний день подтверждено более 6900 случаев заражения коронавирусом, 97 пациентов скончались.

Сессия ПАСЕ перенесена - предварительно на сентябрь

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Сенатор Том Коттон (республиканец от штата Арканзас) предложил переименовать одну из секций улицы возле посольства Китая в Вашингтоне, назвав ее "Ли Вэньлян Плаза" в честь китайского врача, который одним из первых сообщил о вспышке коронавируса в Ухане. "Мы позаботимся о том, чтобы имя Ли Вэньляна никогда не было забыто, закрепив его возле посольства страны, ответственной за смерти, которые доктор Ли пытался предотвратить", - написал сенатор в Twitter. Cимптомы вирусной инфекции появились у китайского медика 10 января, 12 января он был госпитализирован, однако из-за нехватки тестов его диагноз был подтвержден лишь 1 февраля. Состояние врача 5 февраля резко ухудшилось, и на следующий день поступили сообщения о его смерти.

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Германский Институт имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, представил обновленные данные по числу инфицированных в ФРГ. Эта цифра достигла 167 300 человек, за сутки прирост составил 1209. Скончались за весь период наблюдения 7266 человек (плюс 147).

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Июньская сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) перенесена - предварительно на сентябрь. Об этом сообщил постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский. "Но тут тоже все зависит от того, насколько быстро улучшится эпидемиологическая обстановка. Для нас принципиально важно, чтобы в сессии принимали участие все 47 национальных делегаций", - подчеркнул он.

ВОЗ заявила о необходимых 1,7 млрд долларов

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Министр экономики Бразилии Паулу Гедес предупредил, что пандемия может вызвать нехватку продовольствия и серьезные проблемы с производством, если локдаун в стране продолжится. "Примерно через 30 дней может начаться нехватка товаров на полках (магазинов. - Ред.), и в производстве наступит дезорганизация, что приведет к краху системы и социальным беспорядкам", - предостерег он. Бразилия - одна из крупнейших экономик Латинской Америки. По данным министерства здравоохранения страны, с начала пандемии в стране выявлено 135 106 случаев инфицирования вирусом нового типа, умерли 9146 человек. Эксперты при этом отмечают, что охват тестирования не столь высок, как хотелось бы, и настоящие цифры могут быть намного выше.

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Депутаты заинтересовались условиями работы дома, так как в связи с пандемией коронавируса многие граждане РФ перешли на удаленку. Об этом сообщил Андрей Исаев, один из авторов поправок, разрабатываемых по инициативе партии "Единая Россия". При этом нормы касательно продолжительности рабочего дня на удаленной работе предложили закрепить в Трудовом кодексе (ТК) России. По словам Исаева, соответствующая глава ТК, регулирующая особенности труда дистанционных работников, была написала еще в советское время и не охватывает новые аспекты.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила стратегический план по подготовке и реагированию на распространение коронавируса. В нем, в частности, называется размер финансирования, который необходим организации на поддержание своих операций до конца 2020 года. Об этом в Twitter сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус. "По нашим оценкам, потребуются 1,7 млрд долларов (1,5 млрд евро) при существующем дефиците финансирования в размере 1,3 млрд долларов (1,2 млрд евро)", - отметил он.

Медработники в открытом письме предупредили о фейках о коронавирусе

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Восстановление объема авиаперевозок в России до уровня 2019 года возможно лишь к началу 2023 года. Такой прогноз содержится в исследовании Национального рейтингового агентства. На фоне пандемии коронавируса пассажиропоток российских авиакомпаний в марте упал по сравнению с аналогичным периодом минувшего года на 28,1 процента, констатировали ранее в Росавиации. Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

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Более 100 врачей, медработников и специалистов в области здравоохранения со всего мира потребовали в открытом письме, чтобы корпорации Facebook, Google и Twitter заняли более жесткую позицию в связи с дезинформацией, распространяемой о пандемии коронавируса. "Наша задача - обеспечить безопасность людей. В настоящее время мы, однако, имеем дело не только с пандемией COVID-19, но и со всемирной "инфодемией", при которой дезинформация, распространяемая в социальных сетях, ставит под угрозу жизни людей по всему миру", - отмечается в послании. Подписи под ним поставили, в частности, четыре германских врача, включая главу института вирусологии берлинской клиники Charité Кристиана Дростена (Christian Drosten) и вирусолога из Брауншвейга Мелани Бринкман (Melanie Brinkmann). Она является научной сотрудницей Центра исследования инфекционных заболеваний имени Гельмгольца и профессором Технического университета.

В армии США выявлено 7702 инфицированных коронавирусом

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Число инфицированных коронавирусом в вооруженных силах Соединенных Штатов составляет 7702 человека, сообщили в Пентагоне. Из них наибольшее количество - 2125 военнослужащих - выявлено в ВМС США. При этом на борту атомного авианосца "Теодор Рузвельт", капитан которого - Бретт Крозье - был отправлен в отставку, после того как его записка с требованием принять жесткие меры для подавления вспышки SARS-CoV-2 стала достоянием гласности, коронавирусная инфекция диагностирована у 1155 членов команды.

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Странам с формирующимся рынком может потребоваться значительно больше чем 2,5 трлн долларов (2,3 трлн евро) на борьбу с коронавирусом в связи с ухудшением экономических прогнозов. Об этом заявила в ходе видеоконференции в вашингтонском Совете по международным делам главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. "Думаю, что ситуация изменилась в худшую сторону. Этот кризис, судя по всему, продлится дольше. Сумма в 2,5 трлн долларов до конца 2020 года называлась с учетом того, что ситуация к тому времени нормализуется", - пояснила она.

В суды Германии поступило около 1000 исков в связи с ограничениями из-за пандемии

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В конституционные и административные суды Германии поступило порядка 1000 срочных исков в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. Заявители пытаются, в частности, оспорить требования к ношению масок в общественных в местах, запрет собраний, ограничения на поездки и предписания к отправлению церковных служб, а также правила, регулирующие работу магазинов. Об этом сообщили издания германского медиаконцерна Funke Mediengruppe со ссылкой на Объединение судей Германии. "Это указывает на то, что общее согласие с ограничениями, введенными в связи с коронавирусом, постепенно сходит на нет и растет стремление к ослаблению режима", - подчеркнул председатель объединения Свен Ребен (Sven Rebehn).

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Принятые властями меры по поддержке российского бизнеса недостаточны. Такое мнение глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал в эфире YouTube-канала "Редакция". "Я, например, за то, чтобы расширить меры поддержки… не только по пострадавшим отраслям, а на весь малый и средний бизнес", - подчеркнул финансист. Глава Счетной палаты отметил, что сейчас готовится третий пакет мер поддержки экономики. По мнению Кудрина, его объем должен составить около одного триллиона рублей, "может быть, даже больше".

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Председатель французского футбольного клуба "Лион" Жан-Мишель Ола сообщил, что что от лица ФК в суд направлены два иска против руководства Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP), принявшего решение о досрочном завершении сезона. По словам функционера, представители LFP не провели должной работы по взаимодействию с министерством социальных дел и здравоохранения, преждевременно отказавшись от спортивных мероприятий. "Лион" после принятия решения о завершении сезона остался на седьмом месте в турнирной таблице, что исключает участие команды в еврокубках в новом сезоне.

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Главный врач московской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, заразившаяся коронавирусной инфекцией, умерла после 43 дней, проведенных на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы. "Осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, оказались не совместимы с жизнью", - указали в ведомстве.

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Пустые улицы в Торсхавне на Фарерских островах

Дания с 11 мая хочет открыть торговые центры. Об этом сообщило правительство страны. С 18 мая в королевстве при соблюдении определенных условий начнут функционировать кафе и рестораны - при этом клиентам стоит ожидать, что часы работы будут сокращенными. Детям, начиная с пятого класса, разрешат вернуться к занятиям в школе. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в стране инфицированы 10 083 человека, скончались 514.

Трамп обсуждал с Германией стратегии борьбы с коронавирусом

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Власти Подмосковья продлили режим самоизоляции до 31 мая. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства. Гражданам предписано оставаться по месту жительства - кроме случаев обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, а также походов в ближайший магазин, выгула домашних животных в 100 метрах от дома и выноса мусора. В Московской области до конца месяца запрещено проведение спортивных и других массовых мероприятий. Закрыты рестораны, бани и салоны красоты. Ранее действие ограничений - также до 31 мая - продлил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Президент США Дональд Трамп обсуждал с Германией стратегии борьбы с коронавирусом. Об этом глава американской администрации сообщил, отвечая на вопрос DW, во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

ФРГ занимает второе место в мировом рейтинге безопасности государств в условиях пандемии коронавируса. В перечне из 40 стран, опубликованном на официальной странице фонда Deep Knowledge Group (DKG) из Лондона, Германия уступает лишь Израилю.

На вопрос DW о том, связывался ли он с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel), чтобы получить совет о том, как бороться с пандемией, Трамп заметил: "Мы очень близки с Германией. У нас очень хорошие отношения с ФРГ". "Наши страны поддерживают связь друг с другом", - добавил он.

По словам Трампа, "Германия очень (хорошо. - Ред.)" справляется с распространением вируса нового типа. "У нее - очень низкий уровень смертности, как и у нас". Между тем, как свидетельствуют данные частного Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, в то время как для ФРГ процент летальности (отношение числа умерших к числу зараженных. - Ред.) составляет 4,6, у Соединенных Штатов он достигает 6.

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Во время общения с губернатором Техаса Грегом Эбботтом 7 мая президент США Дональд Трамп заявил, что готов направить России партию аппаратов искусственной вентиляции легких для больных COVID-19. "Мы отправим партию ИВЛ тогда, когда это будет нужно. Мы помогаем разным странам. России тяжело сейчас из-за COVID-19, они, как и все остальные, столкнулись с этой проблемой", - указал он. В Кремле подтвердили, что предложение поступало, однако как на него отреагировал президент РФ Владимир Путин, не уточнили.

Хроника событий 7 мая >>>



Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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