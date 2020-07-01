Хроника пандемии: в России - свыше 661 тыс. инфицированных

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 10,6 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 517 тысяч человек, выздоровели более 5,9 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями четверга, 2 июля (время московское).

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился после перенесенного заболевания COVID-19. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай в Twitter.

По его словам, тест, который сдал экс-глава государства, показал отрицательный результат. По рекомендации врачей Назарбаев пока будет оставаться в режиме самоизоляции, работать в удаленном формате и совершать прогулки на свежем воздухе. О том, что Нурсултан Назарбаева инфицирован, стало известно 18 июня.

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Пол Маккартни

Рок-группа The Rolling Stones, сэр Пол Маккартни и британская певица косовского происхождения Дуа Липа вошли в число 1500 музыкантов и групп, призывающих правительство принять срочные меры, чтобы помочь исполнителям живой музыки в Великобритании избежать коллапса из-за пандемии коронавируса. В подписанном ими открытом письме, в частности, предупреждается, что Великобритания может потерять свое лидирующее место на мировой музыкальной арене, если правительство не пойдет на поддержку исполнителей и не определит график открытия музыкальных площадок.

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Компания BioNTech из Майнца (Рейнланд-Пфальц) объявила о преодолении важного этапа в своих разработках вакцины от вируса нового типа. По ее данным, у первых испытуемых в крови выявлены антитела в качестве иммунного ответа на вакцинацию. Как отмечают исследователи, на следующем этапе BioNTech готова перейти к массовому тестированию своих разработок.

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В России за минувшие сутки зарегистрировано 6760 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных достигло 661 165 человек. Больше всего заболевших в Москве (+662), Московской области (+317), Санкт-Петербурге (+258) и Нижегородской области (+234). За весь период наблюдения скончались 9683 человека (+147).

В Казахстане вводят двухнедельный карантин

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В Казахстане с 5 июля вводят жесткие карантинные меры сроком на 14 дней в связи с осложнением эпидемиологической ситуации. Решено запретить проведение массовых и семейных мероприятий, а также запретить деятельность салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, развлекательных центров, религиозных объектов, кинотеатров, детских садов, детских оздоровительных лагерей и других учреждений. Кроме того, будет ограничено перемещение граждан - гулять разрешено будет группами не более трех человек. Также будет сохранена дистанционная форма работы для не менее 80% сотрудников государственных учреждений, офисов, национальных компаний и иных организаций.

По-прежнему работать будут медицинские центры, аптеки, продовольственные магазины, открытые рынки. В случае необходимости данные меры будут продлены или ужесточены, сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

Новые данные по Украине и странам Центральной Азии

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В Украине за минувшие сутки выявлено 889 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Кроме того, 12 больных умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Всего в стране за время пандемии зарегистрировано 45 887 случаев инфицирования. Жертвами инфекции стали 1185 человек.

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Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 2487 и достигло отметки 63 744 человека, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на профильные министерства. Так, в Казахстане выявлено 42 574 инфицированных, в Киргизии - 6261, в Узбекистане - 8904, а в Таджикистане - 6005. Число жертв коронавируса в регионе увеличилось пять человек и достигло 333. За минувшие сутки стало известно о смерти от коронавируса четырех человек в Киргизии, еще один скончался в Узбекистане.

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В Индии, по данным властей, по состоянию на четверг, 2 июля, зарегистрировано более 600 тысяч случаев инфицирования новым коронавирусом. Жертвами пандемии стали 17 834 человека.

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Роспотребнадзор изучает иммунитет населения к SARS-CoV-2 в 23 российских регионах с различной эпидемиологической ситуацией. "В июне исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции проведено в пилотных регионах - в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Хабаровском крае", - сообщается на сайте ведомства. В общей сложности в пилотных регионах РФ обследовано 8168 человек, из них 2722 в Санкт-Петербурге, 2758 в Тюменской области, 2688 волонтеров в Хабаровском крае.

Индекс репродукции коронавируса в Германии - меньше единицы

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Число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в ФРГ за минувшие сутки возросло на 503 до 195 228, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Девять пациентов скончались от последствий заражения, тем самым общее число летальных исходов в Германии увеличилось до 8994. По оценке RKI, 180 300 человек уже вылечились от коронавирусной инфекции, а индекс репродукции коронавируса (R) в Германии на данный момент составляет 0,86. Это означает, что каждый инфицированный заражает менее одного здорового человека. Днем ранее данный показатель составлял 0,83.

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В Германии 60 процентов жителей поддерживают идею о бесплатном тестировании на коронавирус - независимо от того, есть ли у человека симптомы и относится ли он к группе риска. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел институт общественного мнения Civey, пишет газета Augsburger Allgemeine. Против такой идеи высказался 31 процент опрошенных.

Дискуссия об этом возникла после того, как власти Баварии пообещали проводить тесты на SARS-CoV-2 для всех граждан без исключения и взять расходы на себя, если их не будут покрывать больничные кассы.

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Компания Tesla грозит уволить тех работников, которые не вернулись на ее фабрику в Калифорнии после открытия, так как боятся заразиться коронавирусом. Об этом говорят работники Tesla и представители профсоюзов, сообщает AFP. Они добиваются того, чтобы им перестали угрожать, а также обеспечили безопасные условия труда на фабрике. Tesla ранее объявляла о планах улучшить безопасность на производстве – измерять температуру, выставлять защитные экраны и использовать маски и перчатки.

Более 52 тысяч новых заражений в США

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За последние сутки в США зафиксированы более 52 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, сообщает университет Джонса Хопкинса. Это самый высокий показатель прироста новых случаев с начала пандемии в стране. Всего в США коронавирусом заразились около 2,7 млн человек, за последние сутки умерли 706 человек. Общее число смертей от этого вируса в Соединенных Штатах - 128 028.

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За последние сутки от последствий заражения коронавирусом в Бразилии скончались 1016 человек, всего от COVID-19 в стране за время пандемии умерли 60 610 человек. Инфицированы около 1,5 млн человек - по этому показателю Бразилия занимает второе место в мире, на первом - США. Ограничения на въезд и выезд из Бразилии продлены властями еще на 30 дней.

Министр здравоохранения Новой Зеландии уходит в отставку

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Дэвид Кларк

Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк объявил, что уходит в отставку из-за действий правительства во время пандемии коронавируса и личных ошибок, сообщает Reuters. Кларк говорит, что понял, что продолжение его работы на этом посту "отвлекает правительство в его борьбе с COVID-19 и глобальной пандемией". Премьер-министр Джасинда Ардерн приняла его отставку.

Ранее в апреле Кларк признался, что ездил на пляж во время локдауна, после чего предложил свою отставку. "При нормальных условиях я бы уволила министра здравоохранения. То, что он сделал, было неправильно, и нет никаких оправданий. Но сейчас мой приоритет - это наша коллективная борьба против COVID-19", - сказала тогда Ардерн. Она лишила Кларка роли помощника министра финансов и понизила его в ранге в кабинете министров.

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В Москве скончались 39 пациентов с коронавирусом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с вирусом в столице. Всего, по его данным, в городе от COVID-19 умерли 3870 человек.

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В Германии есть достаточно запасов препарата ремдесивир для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом заявили в министерстве здравоохранения страны на фоне новостей о том, что США массово скупили почти весь объем выпуска лекарства за три месяца.

Компания Gilead, которая проихводит этот препарат, обязалась поставить его в Европу "в разумных объемах", заявляют в Минздраве Германии и надеются, что производитель выполнит договоренности. Власти Великобритании также говорят, что у них есть достаточное количество ремдесивира.

Хроника пандемии 1 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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