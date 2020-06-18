Хроника пандемии: в России - почти 8 тысяч новых заражений

Мир продолжают борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 и его последствиями. Вирусная инфекция выявлена у более чем 8,5 млн жителей планеты. От последствий вируса и вызванной им легочного заболевания COVID-19 скончались свыше 453 тысяч человек, выздоровели - около 4,5 млн. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями пятницы, 19 июня (время московское).

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В России за минувшие сутки выявлено 7972 новых случая заражения коронавирусом, общий показатель возрос до 569 063. Кроме того, 181 человек, по официальным данным, скончался от пневмонии COVID-19. Общее число летальных исходов возросло до 7841, сообщил Оперативный штаб.

Минздрав Украины призывает ввести максимально жесткий контроль за соблюдением ограничений

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Министерство здравоохранения Украины отметило рост заражаемости коронавирусом и намерено поставить вопрос о введении жестких карантинных ограничений в ряде регионов. "Мы считаем, что в определенных регионах должны вводиться жесткие ограничения в условиях адаптивного карантина. Мы будем инициировать введение таких ограничений, заседания региональных комиссий. Когда я говорю о жестком ограничении, я говорю именно об ограничении работы тех или иных заведений", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил рост числа госпитализированных и заполняемости коек.

Кроме того, он призвал ввести максимально жесткий контроль соблюдения условий карантина. "Речь идет о транспорте, в котором люди ездят без масок. Речь идет о некоторых супермаркетах, которые перестали придерживаться социальной дистанции, в которых люди без масок и СИЗ", - пояснил он. За последние сутки в Украине выявлен 921 новый случай заражения коронавирусом и зарегистрированы 19 летальных случаев среди заразившихся ранее. Общее число заражений возросло таким образом до 34 984, смертей от коронавирусной инфекции - до 985.

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Китай опубликовал генетические данные коронавируса, ставшего причиной новой вспышки заболевания в Пекине. По предварительной информации, речь идет о штамме из Европы, но не таком, который циркулирует в настоящее время в европейских странах, а немногим более старом варианте. Китайские вирусологи предположили, что его импортировали в Китай с замороженными продуктами.

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Власти Японии отменили все ограничения, связанные с поездками внутри страны. Одновременно премьер-министр Синдзо Абэ призвал граждан вновь ходить на концерты, совершать поездки и экскурсии с соблюдением правил социальной дистанции и помочь тем самым экономике страны вернуться к нормальному состоянию.

Члены правительства Казахстана вернулись из самоизоляции

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Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин по истечении необходимого срока завершил самоизоляцию. Повторный контрольный тест на коронавирус показал второй отрицательный результат, сообщила пресс-служба правительства в Нур-Султане. Второй тест сдали также находившиеся на самоизоляции министры образования Асхат Аймагамбетов, сельского хозяйства Сапархан Омаров, экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, все получили отрицательный результат и продолжат работу в штатном режиме.

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Немецкое объединение учителей призывает провести обязательное тестирование всех школьников при возвращении к нормальному режиму занятий и в случае необходимости назначать отставшим ученикам обязательные дополнительные занятия. Для этого школам необходим дополнительный персонал, заявил председатель объединения Хайнц-Петер Майдингер (Heinz-Peter Meidinger) газете Augsburger Allgemeine.

Занятия в одной из школ Саксонии после возобновления очного обучения

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В Минпромторге России заявили, что российские компании готовы начать поставлять антисептики, медицинские маски и различных дезинфицирующие средства в США, Китай, Великобританию и другие страны.

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В материковом Китае за сутки зарегистрировано 32 новых заражения вирусом SARS-CoV-2 (в 4 случаях речь идет о приехавших из-за границы) и ни одной смерти больного COVID-19, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Кроме того выявлено 5 бессимптомных больных. Всего с начала эпидемии в конце 2019 года жертвами коронавируса в Китае стали 4634 человека, подтверждено 83 325 заражений.

Жителей Калифорнии обязали носить маски

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За последние сутки в Германии зафиксировано 770 новых заражений SARS-CoV-2, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилось до 188 534 человек. От последствий болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, скончались 8872 пациента (суточный прирост 16). Выздоровели в общей сложности около 174 400 человек, из них около 400 - за минувшие сутки.

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Число заражений коронавирусом в США выросло на 22 834, следует из данных Центров по контролю и профилактике заболеваний. С начала пандемии в стране выявлено около 2,16 млн инфицированных, более 117 тысяч больных скончались (суточный прирост 754).

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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выпустил указ об обязательном ношении масок во всех закрытых помещениях за пределами жилища за исключением ресторанов. В последние дни в штате наблюдается значительное увеличение числа случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных превысило 164 000 человек. От COVID-19 в Калифорнии скончались свыше 5 300 человек.

Число инфицированных в Бразилии приближается к миллиону

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За последние сутки в Бразилии выявили еще 22 765 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав страны. Общее число заболевших возросло до 978 142 человек. С начала пандемии выздоровели после заражения 482 102 пациента, скончались 47 748 человек. За 24 часа зарегистрировано 1238 новых смертей.

В московском метро

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Московские промышленные предприятия пока восстановили свою работу на 75% от объема, который был до введения коронавирусных ограничений, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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Число умерших с коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 48 человекс 3483 до 3531, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице. По последним данным, в Москве выявлено почти 211 000 случаев инфицирования. Выздоровели и выписались из больниц свыше 130 000 человек.

Хроника пандемии 18 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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