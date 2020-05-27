 Хроника пандемии: в России от COVID-19 умерли уже более 4000 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Хроника пандемии: в России от COVID-19 умерли уже более 4000 человек

Коронавирусом SARS-CoV-2 заражены более 5,7 млн жителей планеты, свыше 355 тысяч - скончались. Выздоровели более 2,4 млн человек. DW следит за событиями 28 мая.

Больница в Нью-Йорке

Больница в Нью-Йорке

Число заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в мире продолжает расти. Всего инфицированы более 5,7 млн человек, сообщает международная группа волонтеров Worldometers. От легочного заболевания COVID-19 скончались более 355 тысяч человек, выздоровели более 2,4 млн. DW следит за событиями четверга, 28 мая.

++ 10.40 ++

В России за минувшие сутки выявлен 8371 новый случай заражения коронавирусом, от последствий инфекции скончались 174 человека, сообщил Оперативный штаб. Таким образом, общее число зафиксированных случаев SARS-CoV-2 в РФ возросло до 379 051. Число летальных исходов превысило 4000, составив 4142.

++ 08.30 ++

Британский авиаперевозчик Easyjet из-за кризиса, вызванного коронавирусом, уволит почти треть персонала. Сокращение затронет примерно 4500 рабочих и служащих компании, объявило ее руководство в Лондоне. Ранее об увольнении значительной части сотрудников сообщили конкуренты - Easyjet - компании British Airways, Ryanair и Virgin Atlantic. 

++ 07.30 ++

Эпидемия COVID-19 в Чили повлекла за собой скачок безработицы в столице страны - Сантьяго и ее пригородах. В настоящее время этот показатель, как сообщила газета La Tercera, составляет 15,6 процента. Выше уровень безработицы в этом регионе был зарегистрирован в 1985 году - 15,7 процента. Эксперты не исключают, что безработица в чилийской столицы может вырасти до 18 процентов.

++ 06.30 ++

Кризис, вызванный коронавирусом SARS-CoV-2, станет центральной темой будущего председательства

Германии в Совете Европейского Союза. Европа способна выйти из кризиса более сильной, чем была в момент его наступления, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) . По ее словам, пандемия заболевания COVID-19 "поставила все с ног на голову" и показала, что ключевые изменения требуют краткосрочных решений с досгосрочными последствиями.

++ 06.00 ++

В Германии за минувшие сутки выявлены 353 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Общее число инфицированных в стране выросло до 179 717 человек, а количество скончавшихся больных с COVID-19 увеличилось за сутки на 62 - до 8411 человек.

++ 05.10 ++

В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы 2 новых заражения вирусом SARS-CoV-2 (в обоих случаях речь идет о приехавших из-за рубежа) и 23 бессимптомных больных, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.  За минувшие сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом. С начала эпидемии жертвами коронавируса в Китае стали 4634 человека, подтверждено 82 995 случаев заражения.

Пешеходы в защитных масках в Токио

Пешеходы в Токио

++ 04.30 ++ 

Правительство Японии планирует ввести специальные ваучеры для туристов на сумму 185 долларов в день. Таким образом власти хотят помочь пострадавшей из-за эпидемии коронавируса туристической сфере. Такие субсидии помогут путешественникам покрыть до половины суточных расходов. Чеки будут принимать в кафе, ресторанах и магазинах. Траты на транспорт туристы должны покрыть сами. Всего на программу планируют выделить 12,5 миллиарда долларов.

Вашингтон снимает режим самоизоляции

++ 03.50 ++

В столице США Вашингтоне с пятницы перестанет действовать режим самоизоляции, город запустит первый этап снятия ограничений, объявила мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер. Она указала, что город достиг показателей 14-дневного снижения его распространения в сообществе, а также адекватного тестирования и вместимости больниц. Согласно плану, откроются розничные предприятия, рестораны и парикмахерские. Баузер призвала жителей по-прежнему соблюдать социальную дистанцию и использовать защитные средства.

++ 03.10 ++

Согласно предписанию московских властей, горожане должны будут носить маски не только в общественных местах, но и на прогулках и во время занятий спортом на улице.

++ 02.30 ++

В Греции с 1 июня начнется всеобщая вакцинация от туберкулеза. По мнению специалистов, эта прививка в 5 раз снижает риск развития респираторных инфекций и позволит защитить категории граждан, находящиеся в группе риска, от заражения коронавирусом.

++ 01.50 ++

Число жертв COVID-19 в Соединенных Штатах превысило 100 тысяч, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса. По его данным, в стране от коронавируса скончались уже 100 047 человек. На сегодняшний день COVID-19 в США диагностирован у 1 695 766 человек.

В Москве за сутки скончался 71 человек

++ 01.10 ++

Число умерших с коронавирусом в Москве за сутки увеличилось с 2183 до 2254, скончался еще 71 человек, сообщили в  оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По последним данным, в российской столице выявлено 171 443 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 67 458 пациентов.

++ 00.38 ++

Национальное собрание Франции одобрило использование мобильного приложения StopCovid. Оно будет отмечать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным вирусом SARS-CoV-2.

Стопки книг

++ 00.01 ++

Крупнейшая в мире международная книжная ярмарка в германском Франкфурте-на-Майне состоится в намеченные сроки - с 14 по 18 октября, заверили организаторы. Ожидается, что мероприятие пройдет в выставочном комплексе, децентрализованно - в самом городе и в то же время - в виртуальном пространстве. Условием является разработка детального свода правил мер предосторожности.

Хроника пандемии 27 мая >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также:

  • Молодой человек в защитной маске на фоне вывески аптеки

    Как мир борется с коронавирусом

    Пандемией коронавируса охвачено более 188 стран

    Общее число заразившихся коронавирусом в мире к 25 мая, по данным Университета Джонcа Хопкинса, составило около 5,4 млн человек, эпидемия охватила не менее 188 стран и территорий. Выздоровели около 2,1 млн человек, свыше 345 тысяч скончались от последствий коронавирусной инфекции.

  • Палатка на пивном фестивале Октоберфест

    Как мир борется с коронавирусом

    По всему миру отменяют мероприятия

    Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные - прежде всего, спортивные - мероприятия. На год позже перенесены Олимпийские игры в Токио, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка, Ремесленная ярмарка в Мюнхене, а также ежегодный пивной фестиваль Октоберфест (на фото).

  • Медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля из Италии.

    Как мир борется с коронавирусом

    Европа пытается защититься от коронавируса

    Опасаясь стремительного распространения коронавируса, практически все страны Евросоюза закрыли национальные границы. Занятия в учебных заведениях поначалу были полностью отменены, позже - восстановлены в сильно ограниченном объеме. На фотографии: медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

  • Итальянский военнослужащий останавливает машину для контроля

    Как мир борется с коронавирусом

    Италия, Испания, Великобритания

    Первыми в Европе коронавирус наиболее сильно поразил Италию и Испанию. В Италии карантин на территории всей страны был введен уже с 9 марта. Улицы и площади итальянских городов опустели, а в поддержании общественного порядка была задействована армия (см. фото).К середине мая максимальное число смертей от SARS-CoV-2 в Европе зафиксировано в Великобритании.

  • Вход в университетскую клинику Дюссельдорфа

    Как мир борется с коронавирусом

    Германия: постепенное смягчение карантинных мер

    До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано всего 16 случаев заражения коронавирусом. Но затем число стало резко расти. К 25 мая число инфицированных превысило 180 тысяч человек. Большее всего заражений - в землях Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Погибли около 8,2 тысяч человек. С 27 апреля в стране начато постепенное смягчение карантинных мер.

  • Дезинфицирующие средства в магазине

    Как мир борется с коронавирусом

    Ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства

    Из-за вспышки коронавируса в Германии возник ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии поначалу пустовали полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. К маю снабжение было восстановлено. В некоторых магазинах только висят объявления с просьбой не покупать товары для создания запасов дома.

  • Машина скорой помощи с медиком в защитном костюме и пациентом в маске

    Как мир борется с коронавирусом

    Коронавирус добрался до России

    Число инфицированных коронавирусом в России к середине мая превысило 353 тысячи человек. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В Москве и МО с 15 апреля действует всеобщий пропускной режим. Платформу по выдаче таких цифровых пропусков планируют ввести также еще в 21 регионе России.

  • Волонтеры в защитных костюмах на выборах в Израиле

    Как мир борется с коронавирусом

    Израиль: жесткий карантин принес результаты

    В Израиле к 25 мая коронавирус диагностирован более чем у 16 тысяч человек. В стране были приняты жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса включая полный карантин и запрет на въезд в страну иностранцев. С 19 апреля началось постепенное смягчение карантинных мер, открылись отдельные непродовольственные магазины и возобновилось движение общественного транспорта.

  • Меры по борьбе с коронавирусом в Иране

    Как мир борется с коронавирусом

    Иран: реальные цифры могут быть намного хуже официальных

    К 25 мая в Иране зарегистрировано более 135 тысяч заболевших и более 7,4 тысяч смертей. Не исключено однако, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские власти поручили обильно заливать улицы городов дезинфицирующими средствами (на фото).

  • Медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия

    Как мир борется с коронавирусом

    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

    Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели около 84 тысяч человек, умерли около 4600.

  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

    Как мир борется с коронавирусом

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


Смотреть видео 04:06

В Москве "рейтинг самоизоляции" установил антирекорд

Аудио- и видеофайлы по теме

В Германии заработали открытые бассейны  

Индийское приложение против коронавируса: чего боятся активисты?  

Также по теме

Die Myasnitskaya Straße im Zentrum von Moskau

Хроника пандемии: москвичам разрешат гулять по графику 27.05.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 заражены более 5,6 млн человек в мире, свыше 350 тысяч - скончались. Выздоровели более 2,4 млн человек. DW следит за событиями 27 мая.

Deutschland Corona-Pandemie | Hamburg

Хроника пандемии: в ФРГ продлят ограничение контактов до конца июня 26.05.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 заражены более 5,5 млн жителей планеты, свыше 346 тысяч - скончались. Выздоровели более 2,3 млн человек. DW следит за событиями 26 мая.

Coronavirus | Deutschland | Krankenhaus Havelhöhe Berlin

Хроника пандемии: число летальных исходов в Германии превысило 8 тысяч 19.05.2020

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. Коронавирусом SARS-CoV-2 инфицированы более 4,8 млн человек, его жертвами стали более 319 тысяч. Выздоровели более 1,8 млн пациентов. DW следит за событиями 19 мая.

Реклама

Самые читаемые

США вновь тормозят "Северный поток-2" - почему?  

Госсекретарь США Помпео заявил об утрате Гонконгом автономии  

Как экс-канцлер Шредер в подкасте обозвал посла Украины, и что пишут об этом немецкие СМИ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно