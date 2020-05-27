Хроника пандемии: в России от COVID-19 умерли уже более 4000 человек

Число заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в мире продолжает расти. Всего инфицированы более 5,7 млн человек, сообщает международная группа волонтеров Worldometers. От легочного заболевания COVID-19 скончались более 355 тысяч человек, выздоровели более 2,4 млн. DW следит за событиями четверга, 28 мая.

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В России за минувшие сутки выявлен 8371 новый случай заражения коронавирусом, от последствий инфекции скончались 174 человека, сообщил Оперативный штаб. Таким образом, общее число зафиксированных случаев SARS-CoV-2 в РФ возросло до 379 051. Число летальных исходов превысило 4000, составив 4142.



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Британский авиаперевозчик Easyjet из-за кризиса, вызванного коронавирусом, уволит почти треть персонала. Сокращение затронет примерно 4500 рабочих и служащих компании, объявило ее руководство в Лондоне. Ранее об увольнении значительной части сотрудников сообщили конкуренты - Easyjet - компании British Airways, Ryanair и Virgin Atlantic.



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Эпидемия COVID-19 в Чили повлекла за собой скачок безработицы в столице страны - Сантьяго и ее пригородах. В настоящее время этот показатель, как сообщила газета La Tercera, составляет 15,6 процента. Выше уровень безработицы в этом регионе был зарегистрирован в 1985 году - 15,7 процента. Эксперты не исключают, что безработица в чилийской столицы может вырасти до 18 процентов.



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Кризис, вызванный коронавирусом SARS-CoV-2, станет центральной темой будущего председательства

Германии в Совете Европейского Союза. Европа способна выйти из кризиса более сильной, чем была в момент его наступления, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) . По ее словам, пандемия заболевания COVID-19 "поставила все с ног на голову" и показала, что ключевые изменения требуют краткосрочных решений с досгосрочными последствиями.

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В Германии за минувшие сутки выявлены 353 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Общее число инфицированных в стране выросло до 179 717 человек, а количество скончавшихся больных с COVID-19 увеличилось за сутки на 62 - до 8411 человек.

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В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы 2 новых заражения вирусом SARS-CoV-2 (в обоих случаях речь идет о приехавших из-за рубежа) и 23 бессимптомных больных, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. За минувшие сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом. С начала эпидемии жертвами коронавируса в Китае стали 4634 человека, подтверждено 82 995 случаев заражения.

Пешеходы в Токио

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Правительство Японии планирует ввести специальные ваучеры для туристов на сумму 185 долларов в день. Таким образом власти хотят помочь пострадавшей из-за эпидемии коронавируса туристической сфере. Такие субсидии помогут путешественникам покрыть до половины суточных расходов. Чеки будут принимать в кафе, ресторанах и магазинах. Траты на транспорт туристы должны покрыть сами. Всего на программу планируют выделить 12,5 миллиарда долларов.

Вашингтон снимает режим самоизоляции

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В столице США Вашингтоне с пятницы перестанет действовать режим самоизоляции, город запустит первый этап снятия ограничений, объявила мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер. Она указала, что город достиг показателей 14-дневного снижения его распространения в сообществе, а также адекватного тестирования и вместимости больниц. Согласно плану, откроются розничные предприятия, рестораны и парикмахерские. Баузер призвала жителей по-прежнему соблюдать социальную дистанцию и использовать защитные средства.

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Согласно предписанию московских властей, горожане должны будут носить маски не только в общественных местах, но и на прогулках и во время занятий спортом на улице.

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В Греции с 1 июня начнется всеобщая вакцинация от туберкулеза. По мнению специалистов, эта прививка в 5 раз снижает риск развития респираторных инфекций и позволит защитить категории граждан, находящиеся в группе риска, от заражения коронавирусом.

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Число жертв COVID-19 в Соединенных Штатах превысило 100 тысяч, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса. По его данным, в стране от коронавируса скончались уже 100 047 человек. На сегодняшний день COVID-19 в США диагностирован у 1 695 766 человек.

В Москве за сутки скончался 71 человек

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Число умерших с коронавирусом в Москве за сутки увеличилось с 2183 до 2254, скончался еще 71 человек, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По последним данным, в российской столице выявлено 171 443 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 67 458 пациентов.

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Национальное собрание Франции одобрило использование мобильного приложения StopCovid. Оно будет отмечать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным вирусом SARS-CoV-2.

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Крупнейшая в мире международная книжная ярмарка в германском Франкфурте-на-Майне состоится в намеченные сроки - с 14 по 18 октября, заверили организаторы. Ожидается, что мероприятие пройдет в выставочном комплексе, децентрализованно - в самом городе и в то же время - в виртуальном пространстве. Условием является разработка детального свода правил мер предосторожности.

Хроника пандемии 27 мая >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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