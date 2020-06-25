Хроника пандемии: В России коронавирусом за сутки заразились менее 7000 человек

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 9,6 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 487 тысяч человек, выздоровели - более 5 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями пятницы, 26 июня (время московское).

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В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 6800 случаев. Это наименьшее число с 29 апреля, когда в стране было выявлено 5,8 тысяч случаев инфицирования. По данным оперативного штаба, за последние сутки в России от СOVID-19 скончались 176 пациентов и 8988 выздоровели.

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Совет директоров авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines принял пакет финансовой помощи в виде государственного кредита в размере 3,4 млрд евро от правительства Нидерландов. Как отмечается в заявлении авиакомпании, поддержка государства поможет преодолеть последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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В Украине выявлено 41 117 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 1109 - за последние сутки, что стало новым антирекордом. Также за сутки выздоровели 541 человек из числа ранее заболевших Covid-19, 19 пациентов умерли. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Наибольшее число новых случае заражения (209) зафиксировано в Львовской области.

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75 процентов жителей ФРГ не испытывают страха из-за новых локальных вспышек коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Infratest dimap. Противоположная точка зрения у 24 процентов респондентов. Как отмечают социологи, в марте доля тех, кто испытывал страх заразиться коронавирусной инфекцией, составляла 55 процентов

Таиланд заявил о резком падении доходов от туризма

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Власти Таиланда фиксируют резкое падение доходов от туризма. За первые пять месяцев 2020 года, сообщает министерство туризма страны, они сократились на 60 процентов, составив 9,6 млрд евро. Из-за пандемии коронавируса в апреле и мае в Тайланде не бьло ни одного иностранного туриста.

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За истекшие сутки в Китае выявлены 18 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом на своем официальном сайте сообщил Госкомздрав КНР. Как отмечается в сообщении, у пятерых инфицированных заболевание проходит в бессимптомной форме. Из активных случаев два "импортированы", 11 зафиксированы внутри страны, все в Пекине.

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Концерн Apple принял решение закрыть с пятницы 14 магазинов в штате Флорида, где отмечен рост числа инфицированных коронавирусом. В общей сложности 32 из 271 магазинов Apple в США будут недоступны для клиентов.

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Германские больницы, как ожидается, смогут вернуться к нормальному функционированию лишь в 2021 году - после нескольких месяцев работы в кризисном режиме в связи с пандемией. Об этом заявил генеральный директор Немецкого больничного общества (Deutsche Krankenhausgesellschaft, DKG) Георг Баум (Georg Baum). "Персонал, незанятый на других направлениях, и отделения интенсивной терапии все еще востребованы - в том числе и в связи с возможностью второй волны заболевания осенью", - подчеркнул он.

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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 477 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 192 556 человек. От последствий болезни COVID-19, вызванной коронавирусом, за сутки скончался 21 пациент, общее число летальных исходов выросло до 8948. Выздоровели в общей сложности около 177 100 человек, из них около 300 - за последние сутки.

Волонтеры в Великобритании получили первые дозы экспериментальной вакцины

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Волонтеры в Великобритании, Бразилии и Южно-Африканской Республике получили свои первые дозы экспериментальной вакцины в рамках испытания на людях, проводимого Оксфордским университетом. Об этом сообщила газета The Guardian.

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В связи с быстрым ростом числа инфицированных в американском штате Техас власти приняли решение временно отказаться от дальнейшего снятия ограничений. "Поскольку мы наблюдаем рост случаев заболевания COVID-19 и числа госпитализаций, мы концентрируемся на стратегиях по замедлению распространения вируса, в то же время позволяя жителям Техаса зарабатывать деньги для своих семей", - сказал губернатор-республиканец Грег Эбботт, подчеркнув, что закрытие бизнеса - это последнее, на что пойдут власти. Между тем Соединенные Штаты сообщили о 36 975 новых случаях инфицирования за сутки - это самый высокий показатель с начала пандемии. Общее число зарзившихся достигло 2 452 460, умерших - 124 355.

Подкаст с вирусологом Дростеном удостоился престижной премии

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Кристиан Дростен

Подкаст общественной телерадиокомпании NDR с вирусологом Кристианом Дростеном (Christian Drosten) удостоился престижной немецкой награды в области сетевой публицистики - он получил две Интернет-премии института имени Гримме (Grimme Online Award), вручающейся с 2001 года. Одна из них присуждена жюри, вторая - решением слушателей. Подкаст был запущен в феврале и сперва выходил каждый рабочий день. В последнее время частота было сокращена до одного выпуска в неделю, 23 июня была объявлена летняя пауза. В выпусках, с содержанием которых можно ознакомиться и на русском языке, 47-летний глава отделения вирусологии в берлинской клинике Шарите рассказывал просто о сложном, с научной точки зрения освещая ситуацию с коронавирусом.

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Президент Бразилии Жаир Болсонару полагает, что мог быть инфицирован вирусом нового типа. Глава государства не исключил, что для выявления этого потребуется еще один тест. Ранее бразильский лидер уже неоднократно сдавал анализы, однако их результаты во всех случаях оказывались отрицательными. Всего, по данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в стране выявлены 1 233 146 инфицированных, умерли 55 054.

Черногория вводит запрет на политические и религиозные собрания

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Возле сербского православного монастыря Острог в Черногории

Национальный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории ввел запрет на все политические и религиозные собранияв связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. По данным NKT, в настоящее время в стране - 90 инфицированных коронавирусом, причем речь идет о 75 процентах "ввозных" случаев, преимущественно из Сербии и Боснии и Герцеговины.

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Чилийская корпорация CODELCO - крупнейший в мире производитель меди - временно приостанавливает работу своего металлоплавильного преприятия и цеха по доводке очистки на руднике Чукикамата для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. По словам представителей предприятия, эта мера носит "преходящий" и превентивный характер. Ранее CODELCO подтвердила смерть третьего из своих работников. Ее причина не уточнялась. Между тем федерация профсоюзов работников медной промышленности (FTC) передала, что мужчина ранее сдал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в Чили выявлены 259 064 инфицированных. При этом, по информации правительства, умерли свыше 7000 человек.

Глава Минфина Мексики инфицирован новым вирусом

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Министерство финансов и госкредита Мексики отслеживает контакты главы ведомства Артуро Эрреры, после того как министр сдал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Эррера стал самым высокопоставленным членом команды президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, инфицированным SARS-CoV-2. По словам главы ведомства, у него - лишь "незначительные" симптомы.

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В США свыше 196 членов Объединенного международного профсоюза работников пищевой промышленности и торговли (UFCW), связанных со скотобойнями и пищевыми производствами, продуктовыми ритейлерами и медсферой, скончались от последствий COVID-19. При этом 2300 человек оказались инфицированы или контактировали с заболевшими. Президент профсоюза Марк Перроне посетовал, что в основном страдают сотрудники, оказывающиеся "на передовой" производства.

Число инфицированных в США может быть в 10 раз выше официальных данных

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Число инфицированных вирусом нового типа в США может быть в 10 раз выше официальных данных и превышать 20 млн человек. Такое мнение высказал в ходе брифинга по телефону директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд. "Этот вирус так часто вызывает бессимптомное течение болезни. Мы, вероятно, определили примерно 10 процентов (от всех случаев в ходе. - Ред.) вспышки болезни", - цитирует Редфилда издание The Hill.

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Из-за роста числа инфицированных ряд территорий городской агломерации Большой Лиссабон в Португалии с 1 июля на две недели возвращаются к режиму локдауна. Об этом сообщил премьер-министр Антониу Кошта. Жителям 19 муниципалитетов будет разрешено выходить из дома только для совершения покупок, поездок на работу или к врачу. В течение 14 дней в общественных местах допустимы встречи с участием не более пяти человек. Всего с начала пандемии в агломерации выявлено 18 тыс. инфицированных - это наиболее пострадавший регион страны.

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Заседание совета ФИФА проходило в режиме онлайн

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) предоставит входящим в ее состав 211 национальным федерациям 1,5 млрд долларов (1,3 млрд евро) на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Пакет помощи утвержден с учетом привлечения грантов и займов, заявил глава ФИФА Джанни Инфантино по итогам заседания совета организации. Решение принято единогласно. Дополнительные выплаты на поддержку женского футбола при этом составят 500 тыс долларов (445 тыс. евро), их перечислят из общей суммы.

Хроника пандемии 25 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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