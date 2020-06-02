Хроника пандемии: в России инфицированы более 231 тысячи человек

С начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 в мире заразились почти 6,5 млн человек, свыше 382 тысяч - умерли. Выздоровели более 3 млн человек. DW следит за событиями 3 июня.
Страны мира по-прежнему борются с коронавирусом SARS-CoV-2. По данным международной группы волонтеров Worldometer, им заразились почти 6,5 миллиона человек. От последствий вируса и пневмонии COVID-19 умерли свыше 382 тысяч человек, выздоровели - более 3 млн. DW следит за событиями вторника, 3 июня (время московское).
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В Армении за сутки выявлено 515 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 10 524. По данным единого информационного центра, за сутки скончались 15 пациентов, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 229 человек. Из них 170 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 59 зараженных скончались по иным причинам, отмечается в сообщении ведомства. Выздоровевшими считаются 3454 человек (+27 за сутки). В Армении режим ЧП действует предварительно до 13 июня.
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Суточный прирост заболевших в России коронавирусной инфекцией составил 8536 случаев, скончались за сутки 178 пациентов. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 432 277 случаев заражения, из них 5215 скончались и 195 957 выздоровели. Таким образом, общее число активных случаев в стране составляет 231 105.
Италия открыла границы для туристов из ряда стран
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Спустя почти три месяца жесткого локдауна границы Италии снова открыты для отдыхающих. Со среды разрешен въезд в страну граждан 26 других стран-членов ЕС, а также из Великобритании, Норвегии и Швейцарии. Сами итальянцы также могут свободно передвигаться по всем 20 регионам. Ряд политиков и экспертов выражают обеспокоенность тем, что отмена ограничений может привести к росту числа инфекций. Италия считается одной из наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции стран. По данным портала Worldometer, в Италии в результате последствий COVID-19 скончались более 33,5 тысячи человек, число активных случаев составляет около 40 тысяч.
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Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa из-за пандемии нового коронавируса в первом квартале 2020 года потерпела убытки в размере 2,1 миллиарда евро. Таким образом компания подтвердила предварительные данные, опубликованные в конце апреля. Среди конкретных причин, кроме сокращения авиаперевозок, - убытки по фьючерсам на топливо в размере 950 миллионов.
В Германии зарегистрировано менее 7 тысяч активных случаев заражения SARS-CoV-2
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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 342 новых случая заражения SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилось до 182 370 человек. От последствий коронавируса за сутки скончалось 29 человек, общее число летальных исходов выросло до 8551. Выздоровели в общей сложности около 167 300 человек, из них около 800 за последние сутки. В данный момент число активных случаев в ФРГ составляет чуть более 6500 человек.
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85 заболевших коронавирусом сотрудников Олимпиадинского горно-обогатительного комбината (ГОК) находятся на лечении в военном полевом госпитале в поселке Еруда Красноярского края, сообщил в среду департамент информации Минобороны РФ. За последние сутки госпиталь принял 20 больных Covid-19.
Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована на Олимпиадинском ГОКе в начале мая. 29 мая в пресс-службе компании "Полюс Красноярск" сообщили, что у 1273 сотрудников ГОК диагностирован коронавирус. В вахтовом поселке Еруда силами компании "Полюс" и региона возведен палаточный городок на 737 человек. Кроме того, министерство обороны развернуло полевой лагерь на 2 тысячи мест и мобильный госпиталь на 100 коек.
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В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, за прошедшие сутки 1 081 человек умер от последствий заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии скончались 106 180 человек, инфицировано 1 831 435 человек.
Общее число заражений в Мексике приближается к 100 тысячам
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В Мексике зафиксировано максимальное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки - 3891. От последствий заражения вирусом, по данным властей, за прошедшие 24 часа скончались 470 человек, общее число смертельных случаев достигло 10 637. С начала эпидемии в стране заразились 97 326 человек.
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Президент США Дональд Трамп в беседе с премьером-министром Индии Нарендрой Моди пообещал предоставить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джад Дир. "Президент был рад объявить, что Соединенные Штаты будут готовы отправить первую партию из 100 аппаратов ИВЛ в Индию на следующей неделе", - написал он.
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В Бразилии зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки - без малого 29 тысяч инфицированных, сообщило министерство здравоохранения во вторник вечером. Всего в стране за время эпидемии заразились 555 383 человека, умерли 31 199 человек.
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В немецком Гёттингене закрыли все школы и несколько детских садов до конца недели для подавления вспышки коронавируса, заявили в администрации города. Эта профилактическая мера должна позволить провести необходимые тесты и проследить цепочки заражений. Ранее в городе выявили 80 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 среди людей, справлявших праздники в семейном кругу.
Почти 5000 возможных случаев мошенничества в связи с коронавирусом в ФРГ
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В Германии все больше предполагаемых случаев мошенничества в связи с коронавирусом.
За девять недель федеральное ведомство по борьбе с отмыванием денег получило почти 5000 сообщений о возможных махинациях, говорится в ответе ведомства на запрос газеты Bild. Около 4100 из них связаны с получением госпомощи в связи с локдауном. По данным министерства экономики ФРГ, всего самозанятые и мелкие предприятия подали 2,1 млн заявок на помощь и получили от властей 13,1 млрд евро.
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Украинский футбольный клуб "Карпаты" (Львов) ушел на двухнедельный карантин после того, как в команде было выявлено сразу 25 случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба. Всего в коллективе было сделано 65 тестов. Все тренировки "Карпат" отменены, два запланированных на июнь матча чемпионата Украины с участием клуба перенесены. Инфицированные находятся в самоизоляции под присмотром медиков. Игры украинской футбольной премьер-лиги возобновились на минувших выходных после паузы из-за пандемии каоронавируса.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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