Хроника пандемии: в России за сутки заразились более 3000 человек

Мир продолжает борьбу со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 2 млн человек, скончались свыше 126 тысяч. DW следит за событиями 15 апреля.
В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы свыше 2 млн человек, от последствий заражения умерли более 126 тысяч человек. Больше всего жертв - в США. Они же занимают первое место в мире по быстроте распространения коронавируса. DW следит за развитием событий 15 апреля (время московское).
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С момента введения ограничительных мер в Москве зафиксировано 213 нарушений карантина гражданами, которые должны находиться на самоизоляции и лечении, сообщила пресс-служба правительства города. "Всем нарушителям оформлены штрафы, их общая сумма составила более 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. По информации мэрии, заболевшие доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для дальнейшего принудительного лечения.
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Число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 3388 человек, сообщил в среду утром оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. По его данным, в РФ выявлено 24490 человек с SARS-CoV-2. В ходе эпидемии в стране умерли 198 человек. Выздоровели 1986 человек, 292 - за последние сутки.
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В московском метро образовались огромные очереди из-за режима спецпропусков на фоне усиления эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. Полицейские проверяют цифровые пропуска, необходимые для передвижения по городу на общественном, личном или служебном транспорте, передает корреспондент DW.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал решение администрации США прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до тех пор, пока в Вашингтоне не изучат, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса. Пандемия коронавируса - не то время, чтобы удерживать выплаты для ВОЗ, заявил Гутерриш.
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Центробанк Китая в качестве меры борьбы с последствиями коронавируса понизил учетную ставку для предприятий до рекордно минимального уровня - 2,95 процента. Ранее она составляла 3,15 процента. Цель изменений - облегчить фирмам доступ к кредитам.
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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, на утро среды, зарегистрировано 125 584 случаев инфицирования коронавирусом Sars-CoV-2 (прирост за сутки 2486). 72 600 человек выздоровели. За 24 часа зарегистрировано 285 новых летальных случаев. Всего жертвами COVID-19 в стране стали 3254 человека.
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В Дании, опираясь на успехи в преодолении эпидемии коронавируса, со среды вновь открывают ясли, детские сады и школыдля учеников с первого по пятый класс включительно.
Глава МИД Германии предостерег от поспешного снятия карантина
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Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил в ответ на решение Дональда Трампа о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения, что сейчас не время сокращать ресурсы, выделяемые, как ВОЗ, так и любой другой гуманитарной организации.
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Впервые за сутки в США скончалось более 2200 человек - 2228. Общее количество летальных случаев, вызванных COVID-19, составило в стране 25 757, сообщает ведущий актуальную статитистику Университет Джонса Хопкинса.
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Глава МИД Германии Хайко Мас предостерег от поспешного снятия карантина. "Взгляд за пределы наших границ, где из некоторых стран, к сожалению, продолжают ежедневно поступать горькие данные о смертях, показывает: если отменить ограничения хотя бы на день раньше, чем нужно, это будет иметь драматические последствия для здоровья людей", - заявил министр.
Трамп заявил о прекращении финансирования ВОЗ
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В онкологическом отделении гамбургской университетской клиники Эппендорф зафиксирована вспышка массового заражения COVID-19 среди пациентов и медперсонала. Среди зараженных - 20 пациентов и 20 сотрудников клиники.
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Дональд Трамп заявил, что США временно прекращают финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), до тех пор, пока в Вашингтоне не изучат, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19. Президент США неоднократно подвергал ВОЗ критике за то, что по его мнению, организация не отреагировала своевременно и должным образом на эпидемию коронавируса нового типа в Китае и не дала американским властям оперативных рекомендаций.
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Организаторы международного Каннского кинофестиваля заявили, что "фестиваль не может быть проведен в этом году в его оригинальном формате". Он должен был пройти с 12 по 23 мая, затем в связи с пандемией было сообщено о планах перенести конкурс на конец июня - начало июля.
Число жертв COVID-19 в Москве превысило 100 человек
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Работы над вакциной против коронавируса ведут семь медцентров в России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
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Полицейские в Москве и Подмосковье в среду начали проверять наличие электронных пропусков у автомобилистов, пассажиров общественного транспорта и такси. В соответствии с указом местных властей, с 15 апреля все поездки на транспорте возможны только при наличии цифровых пропусков.
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В Москве за последние сутки скончались 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщил столичный оперативный штаб по контролю за коронавирусом в ночь на среду. Общее число жертв COVID-19 в Москве превысило 100, достигнув 106.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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