Хроника пандемии: в России за сутки выявлено 440 новых заражений коронавирусом

Мировое сообщество борется со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более 860 тысяч человек, скончались свыше 42 тысяч. DW следит за событиями 1 апреля.
В мире стремительно растет число людей, зараженных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который может вызвать заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель выявлен более чем в 200 странах и территориях. Инфицированы более 860 тысяч, от последствий заражения умерло свыше 42 тысячи человек. Больше всего жертв - в Италии. По степени распространения вируса первое место в мире занимают США. DW следит за развитием событий 1 апреля (время московское).
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В Европе общее число погибших от коронавирусной инфекции превысило 30 000 человек. На данный момент это самый пострадавший от пандемии контент. В глобальном масштабе больше всего жертв зарегистрировано в Италии - 12 428, Испании - 8 189 и Франции - 3523. В Китае за все время с начала вспышки инфекции в провинции Хубэй, с конца декабря 2019 года по 1 апреля 2020 года, погибли 3305 человек.
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В России за сутки - 440 новых случаев инфицирования
За сутки в России выявлено 440 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом, общее число инфицированных выросло до 2777 человек. Число скончавшихся от болезни выросло на 7 человек - до 24. В общей сложности 190 человек выздоровели.
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Московский аэропорт "Шереметьево" с 1 апреля временно закрывает международный терминал D. Как сообщает "Интерфакс", решение принято из-за падения пассажиропотока в связи с пандемией коронавируса. Ранее, 20 марта, "Шереметьево" приостановило работу международных терминалов E и С. После 1 апреля все международные рейсы будут обслуживаться в терминале F. Прилетающие из-за рубежа пассажиры продолжат проходить тройной медицинский контроль: на борту, в зонах прилета и получения багажа.
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Число жертв пандемии коронавируса в США превысило 4000 человек. За последние сутки зарегистрировано рекордное количество летальных случаев, вызванных пневмонией COVID-19. Ее жертвами за это время стали 865 человек. Всего в Соединенных Штатах, по данным Worldometer, выявлено около 188 600 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Больше всего инфицированных - 75 983 - в штате Нью-Йорк, в Нью-Джерси выявлено 18 696 случаев.
В мире от COVID-19 скончались более 42 000 человек
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Во всем мире от последствий коронавирусной инфекции COVID-19 скончались более 42 000 человек. Общее число выявленных случаев инфицирования превысило 850 000, выздоровели 178 100 человек. В Германии число инфицированных составляет около 72 000. Скончались 775 человек, выздоровели 16 100.
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Первые два случая заражения коронавирусом зарегистрированы у коренного населения Колумбии - индейцев. Учитывая то, что индейцы живут в племенах и обладают слабой имунной системой, вирус у этой группы населения может быстро распространиться, предупреждают врачи.
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В Южной Корее за последние сутки зарегистрирован 101 новый случай заболевания COVID-19, сообщают Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний (KCDC). Общее число зараженных коронавирусом нового типа в стране достигло 9 887. Три человека скончались. Количество летальных исходов таким образом выросло до 165.
Потеря вкуса и обоняния - важные симптомы заболевания
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Потеря вкуса и обоняния является, по данным британских ученых, одним из симптомом заражения коронавирусом. Исследование показало, что это отмечается в 60 процентах всех случаев заболевания. Ученые рекомендуют людям, у которых появились эти симптомы, не дожидаясь теста на коронавирус, уйти в добровольный карантин.
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Министр обороны США МАрк Эспер заявил, что не видит никакой необходимости в эвакуации моряков авианосца USS Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт"). "Мы направим туда медицинскую помощь и дополнительный медицинский персонал", - заявил он.
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Власти Бразилии разрешили использовать армию для осуществления мероприятий по борьбе с коронавирусом. В частности, военные будут помогать в охране общественного порядка, обеспечивать безопасность больниц и медицинского персонала, помогать при распределениии медикаментов и проведении тестов на SARS-CoV-2. Число инфицированных в стране составляет 4500 человек, 165 из них скончались.
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В Лондоне от COVID-19 скончался тринадцатилетний подросток. Каких-либо предзаболеваний у него не было.
Нидерланды продлили действие чрезвычайных антиэпидемиологических мер
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США нужно преодолеть "мучительные две недели" в борьбе с коронавирусом COVID-19 перед тем, как можно будет говорить о тенденции к улучшению обстановки, заявил Дональд Трамп. На утро среды в США зарегистрировано 185 270 инфицированных COVID-19, 3780 пациентов с вирусом умерли, 6215 человека полностью вылечились.
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Капитан американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт") запросил командование ВМС США о срочной помощи в связи со вспышкой коронавируса на его борту. Инфицированы более ста человек из более чем четырехтысячного экипажа. "Мы не на войне. Морякам не нужно умирать", - заявил капитан Брет Крозье.
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Нидерланды продлили действие чрезвычайных антиэпидемиологических мер до конца апреля. До 28 апреля остаются закрытыми школы, рестораны, бары. Рост числа инфицированных не оставляет нам другого выбора, заявил премьер-министр страны Марк Рютте. За 24 часа число инфицированных в стране увеличилось на 225 случаев и достигло 12667 человек. 1039 человек скончалось, почти 4 700 находятся в больницах.
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:
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