 Хроника пандемии: в России зафиксированы 6060 новых случаев заражения коронавирусом | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 18.04.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: в России зафиксированы 6060 новых случаев заражения коронавирусом

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 2,3 млн человек, скончались свыше 159 тысяч. DW следит за событиями 19 апреля.

Пустые улицы Мадрида

Пустые улицы Мадрида

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данныммеждународной группы волонтеров Worldometer, отслеживающей распространение коронавирусной инфекции в режиме реального времени, случаи заражения новым вирусом зафиксированы в 210 странах и территориях. Инфицированы свыше 2,2 млн человек, от последствий заражения скончались более 159 тысяч человек. Больше всего жертв - в США. Ряд стран, в их числе Германия, уже объявили об ослаблении ограничительных мер, введенных, чтобы предотвратить распространение вируса. DW следит за развитием событий 19 апреля (время московское).

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В России за последние сутки зафиксированы 6060 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Москве и Московской области - более 4200 случаев. Свыше 100 заражений зафиксированы в Нижегородской области и Санкт-Петербурге. За сутки от последствий заражения в стране скончались 48 человек. Всего в РФ зарегистрированы 42 853 случая коронавируса в 85 регионах.

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Руководитель лаборатории Института вирусологии в китайском городе Ухань Юань Чжимин отрицает, что коронавирус мог появиться в его лаборатории. "Я знаю, что это невозможно", - заявил он, отметив, что никто из его сотрудников не был заражен. По словам Юань Чжимина, его команда ученых "точно знает, какого рода исследования проводят в институте и как там обращаются с вирусами и образцами". Предположения, что источником вируса мог стать не рынок в Ухане, а лаборатория, высказали американские официальные лица.

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Острова Кука в Тихом океане объявили себя "зоной, свободной от коронавируса" и сняли большую часть карантинных ограничений. Все 900 тестов на коронавирус, проведенных среди жителей островов, показали негативный результат. 

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Власти Израиля с 19 апреля смягчили целый ряд ограничительных мер, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса. Послабления коснулись ИТ-отрасли, а также магазинов, торгующих компьютерной техникой, электроникой и книгами: им можно возобновить работу. Кроме того с 15 до 30 процентов увеличена доля служащих, которым позволено снова выйти на работу, - но при соблюдении условий гигиены. За отсутствие защитной маски грозит штраф - в пересчете 50 евро. Крупные торговые центры останутся закрытыми. В Израиле зарегистрировано 13 362 инфицированных SARS-CoV-2, 171 человек скончался от COVID-19, 3564 выздоровели.

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха на утро 19 апреля, зарегистрированы 139 897 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 (прирост за сутки 2458). Скончались 184 человека, общее число летальных исходов составило 4294. Выздоровели около 88 тысяч человек (прирост за сутки 2700).

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Бундесвер откладывает первичную подготовку новобранцев, зачисленных в немецкую армию с 1 апреля. "Сейчас слишком опасно собирать рекрутов в большом количестве в гарнизонах", - заявил инспектор санитарной службы бундесвера Ульрих Баумгартнер. По его словам, рекруты пока останутся у себя дома и смогут приступить к первичной подготовке предположительно после 1 июня. Кроме того, это подготовка будет сокращена с трех до полутора месяцев.

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В Туркмении 19 апреля возобновится национальный футбольный чемпионат с болельщиками на трибунах. Футбольные матчи были приостановлены в стране 24 марта по решению властей без указания причины. Туркменские власти утверждают, что в стране нет зараженных коронавирусом. Кроме Туркмении, футбольные матчи в присутствии болельщиков на стадионах во время пандемии коронавируса проходят только в Беларуси. В Таджикистане футбольные команды играют при пустых трибунах.

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Министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) обещает дополнительную финансовую помощь ресторанам и гостиницам, которые, согласно решению правительства, в ближайшее время не смогут возобновить работу. В какой форме эта помощь будет предоставлена, министр не уточнил. Глава Объединения гостиничного и ресторанного бизнеса Германии (Dehoga) ранее сообщила СМИ, что каждому третьему предприятию в этой отрасли (около 70 тысяч) угрожает банкротство.

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Сотни известных музыкантов и знаменитостей участвуют в онлайн-трансляции благотворительного концерта, который продлится несколько часов. Звезды музыки, среди которых группа Rolling Stones, Леди Гага, Тейлор Свифт, Пол Маккартни, Билли Айлиш и другие, в прямом эфире исполняют хиты дома. Cреди исполнителей есть и немецкие музыканты. Выступления прерываются историями медсестер и врачей со всего мира и видеообращениями звезд кино, спорта и телевидения, а также политиков. Инициативу музыкального марафона выдвинули в движении Global Citizen и Всемирной организации здравоохранения. Одним из организаторов проекта является Леди Гага. Благотворительный сбор от музыкального марафона будет передан специальному фонду по борьбе с коронавирусом при ВОЗ.

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Правительство Германии оценивает потребность страны в защитных масках в объеме от 8 до 12 млрд штук в год, если власти по всей стране решат обязать граждан носить маски на работе, в магазинах и общественном транспорте. В Саксонии уже с 20 апреля жители должны носить маски в транспорте и магазинах. Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания обязала всех с 27 апреля носить маски в общественном транспорте.

В Нью-Йорке можно заключить брак в режиме видеоконференции

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Желающим заключить брак в Нью-Йорке больше не нужно ждать открытия госучреждений, закрытых из-за пандемии коронавируса. Губернатор Эндрю Куомо объявил в субботу, 18 апреля, что заявление на заключение брака теперь можно подать онлайн, а церемония бракосочетания будет проходить в режиме видеоконференции. Штат Нью-Йорк наиболее сильно пострадал в США от коронавируса, жесткие ограничения для жителей будут действовать в нем как минимум до середины мая. По данным Университета Джонса Хопкинса, в этом штате выявлено более 235 тысяч коронавирусных инфекций, более 17 тысяч человек умерло от последствий заражения.

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Китайские власти должны "понести ответственность", если выяснится, что Пекин "сознательно" скрывал данные о коронавирусе, заявил в субботу президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом Доме. Он подчеркнул, что иногда случаются и ошибки, с которыми ничего не поделаешь, главное, по мнению Трампа, чтобы они не были сознательными. С какими последствиями может столкнуться Пекин, глава Белого дома не уточнил.

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В некоторых штатах США, в частности Техасе, Мичигане, Мэриленде, Огайо, Кентукки, Миннесоте, Северной Каролине и Юте, прошли протесты против действующих ограничительных мер, призванных замедлить распространение коронавирусной инфекции. В демонстрациях приняли участие сотни человек. Протестующие не согласны оставаться дома для замедления распространения коронавируса нового типа и обеспокоены экономическими последствиями локдауна в стране. Некоторые из участников держали в руках таблички с надписью "Числа лгут" и выкрикивали лозунги "Живи свободно или умри!"

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Из-за коронавируса Испания собирается продлить запрет на выход из дома как минимум до 9 мая, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес. Однако другие ограничительные меры ослабят: с 27 апреля дети до 12 лет смогут выходить на улицу. Решение кабинета министров страны должна одобрить нижняя палата парламента. Сейчас в Испании разрешено выходить из дома только в случае крайней необходимости.

Хроника событий 17 апреля>>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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Новые меры в борьбе с коронавирусом в Германии(16.04.2020)

  • Карета скорой помощи перед Боткинской больницей в Санкт-Петербурге, где проходят лечение несколько пациентов с коронавирусом.

    Коронавирус пришел в Россию

    Стремительный рост числа заболевших

    Первые случаи заражения коронавирусом в России были зафиксированы в конце января 2020 года. С тех пор их число, по официальным данным, какое-то время росло сравнительно низкими темпами. Однако начиная с 6 апреля количество новых заболевших в РФ начало ежедневно увеличиваться как минимум на 1000 человек. Прирост за сутки с 15 по 16 апреля составил 3448 случаев.

  • Сотрудница лаборатории в Санкт-Петербурге работатетс тестами на COVID-19.

    Коронавирус пришел в Россию

    Тестирование на коронавирус

    По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, к 16 апреля в стране было проведено 1,61 млн тестов на COVID-19 и выявлено почти 28 тысяч заболевших. Сейчас в РФ зарегистрировано больше 10 видов тестов разной чувствительности от разных производителей. Ждать результата теста на коронавирус приходится от одного до пяти дней, а точность применяемых в РФ тестов составляет 80-90 процентов.

  • Врачи в защитных костюмах встречают в аэропорту Тюмени россиян и граждан СНГ, эвакуированных Москвой из китайского города Уханя, ставшего эпицентром распространения коронавируса, в Тюмень.

    Коронавирус пришел в Россию

    Эвакуация россиян из Уханя

    5 февраля 2020 года Россия эвакуировала 128 своих граждан из китайского города Уханя, ставшего эпицентром распространения коронавирусной инфекции. Вместе с ними в Тюмень, вблизи которой располагается санаторий "Градостроитель", где вернувшиеся из Китая провели 14 дней на карантине, прибыли 16 граждан СНГ. На фото врачи в защитных костюмах встречают пассажиров этого рейса в аэропорту Тюмени.

  • Россияне вылетают домой из Нью-Йорка

    Коронавирус пришел в Россию

    Возвращение в Россию во время пандемии

    6 апреля 2020 года после временной приостановки авиасообщения с другими странами "Росавиация" возобновила рейсы по доставке домой россиян, оказавшихся во время пандемии COVID-19 за границей. Граждан РФ вывозили из США, Японии, Италии, Киргизии, Бангладеша, Черногории, Индии и некоторых других стран. Для россиян с неиспользованными билетами иностранных авиакомпаний перелет был платным.

  • Президент России Владимир Путин в защитном костюме во время визита в инфекционную больницу в поселке Коммунарка, где лечат больных с коронавирусом.

    Коронавирус пришел в Россию

    Визит Путина в больницу в Коммунарке

    24 марта 2020 года президент России Владимир Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом. Как заявил позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин отправился туда неожиданно, "без подготовки вообще". Яркий желтый цвет его защитного костюма врачи позже объяснили тем, что он подошел по размеру.

  • Президент России Владимир Путин 24 марта 2020 года пожимает руку главврачу инфекционной больницы в Коммунарке Денису Проценко. 31 марта у Дениса Проценко подтвердился диагноз коронавируса.

    Коронавирус пришел в Россию

    Президент на удаленке

    Во время визита в инфекционную больницу для пациентов с коронавирусом в Коммунарке Владимир Путин общался с ее главврачом Денисом Проценко, у которого впоследствии был выявлен коронавирус. После этого президент России перешел на удаленный режим работы и стал соблюдать "социальную дистанцию". 15 апреля Проценко написал в Facebook, что победил коронавирус и возвращается к полноценной работе.

  • Пожилой мужчина в защитной маске выгуливает собаку

    Коронавирус пришел в Россию

    Режим самоизоляции

    Чтобы замедлить скорость распространения коронавируса, 30 марта 2020 года в России для всех граждан был введен режим самоизоляции. Выходить из квартиры можно только в магазин за продуктами, в аптеку, вынести мусор или выгулять собаку (на расстоянии не более ста метров от дома). Ездить на работу разрешается, если есть справка от работодателя. Нарушения караются штрафами и административным арестом.

  • Сотрудник полиции проверяет пропуск для въезда в Москву у водителя на Дмитровском шоссе.

    Коронавирус пришел в Россию

    Въезд в Москву по пропускам

    Одной из мер, направленных на борьбу с коронавирусом в Москве, стало введение с 15 апреля 2020 года электронных пропусков для въезда в столицу. В первый день работы пропускной системы на подъездах к городу образовались пробки, а на станциях метро - огромные очереди. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал причиной этих неудобств "недисциплинированность" людей.

  • Сотрудник метро в Санкт-Петербурге протирает поручни вагонов дезинфицирующим раствором, чтобы сократить риск заражения коронавирусом.

    Коронавирус пришел в Россию

    Общественный транспорт

    Из-за пандемии коронавируса количество пассажиров общественного транспорта в Москве и Санкт-Петербурге заметно уменьшилось. Чтобы сократить риск заражения коронавирусом, поручни вагонов метро регулярно протирают дезинфицирующим раствором.

  • Православные верующие в одном из омских храмов накануне Вербного воскресенья 11 апреля 2020 года.

    Коронавирус пришел в Россию

    Верующие в храмах

    Несмотря на пандемию коронавируса, многие верующие в России не отказались от посещения храмов. 10 апреля РПЦ призвала православных христиан в праздник Воскресения Господня и весь пасхальный период, продолжающийся 40 дней, молиться дома. Решение о применении этих рекомендаций, однако, должны принимать епархиальные архиереи с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в каждом регионе.

  • Стеклянная миска, наполненная гречневой крупой.

    Коронавирус пришел в Россию

    Рекордный спрос на гречку

    В условиях пандемии коронавируса многие россияне начали спешно закупать продукты долгого хранения, в первую очередь - макароны, консервы и гречку, являющуюся в стране излюбленным национальным блюдом. Кроме того, из-за коронавируса взлетел спрос на чеснок и имбирь, которые считаются в России народными средствами для укрепления иммунитета.

  • Закрытые из-за коронавируса магазины на Даниловксом рынке Москвы

    Коронавирус пришел в Россию

    Малый бизнес на грани выживания

    Из-за коронавируса малый и средний бизнес в РФ, как и по всему миру, несет огромные убытки. В условиях пандемии 25 марта Владимир Путин объявил, что компаниям дадут отсрочку на полгода по кредитам и по всем налогам, кроме НДС. Во второй пакет помощи, представленный Путиным 15 апреля, входят финпомощь на зарплаты сотрудникам, а также льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

  • Коробки с аппаратами ИВЛ и другим оборудованием, необходимым для борьбы с коронавирусом, на борту российского самолета, готовящегося к вылету в США.

    Коронавирус пришел в Россию

    Дефицит аппаратов ИВЛ

    Аппараты ИВЛ играют решающую роль в спасении пациентов с тяжелой формой COVID-19. 7 апреля министр промышленности РФ Денис Мантуров на совещании с Владимиром Путиным заявил, что они являются в стране "очень дефицитной позицией", но объем их производства наращивается. Неделей ранее Госдеп сообщил, что Россия продала США партию ИВЛ и другого медоборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом.

  • Строительство корпусов новой больницы для пациентов с коронавирусом в деревне Голохвастово в Троицком административном округе Москвы.

    Коронавирус пришел в Россию

    Больница в деревне Голохвастово

    После вспышки коронавируса в Китае в провинции Хубэй за 10 дней была построена новая больница для пациентов с этим диагнозом. В России в середине марта тоже начали строить больницу для пациентов с COVID-19 - в деревне Голохвастово, расположенной в Троицком административном округе Москвы. Планируется, что объект будет сдан уже в мае.

  • Фото, изображающее замной шар, пораженный коронавирусом, с вонзенным в него шприцом.

    Коронавирус пришел в Россию

    Работа над вакциной

    Ученые в России, как и по всему миру, ведут активную работу по исследованию коронавируса и разработке вакцины против него. По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, соответствующие исследования проводятся в стране в семи научных центрах. По словам министра, в ближайшее время должны начаться клинические испытания первых российских вакцин-кандидатов.

    Автор: Елена Гункель


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