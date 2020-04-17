Хроника пандемии: в России зафиксированы 4785 новых случаев заражения коронавирусом

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer,случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы свыше 2 млн человек, от последствий заражения умерли более 150 тысяч человек. Больше всего жертв - в США. Некоторые страны, в том числе ФРГ, уже объявили об ослаблении ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения вируса. DW следит за развитием событий 18 апреля (время московское).



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В России за минувшие сутки зафиксированы 4785 новых случаев заражения коронавирусом, большинство из них (почти 2650) - в Москве. Всего в РФ насчитывается почти 36,8 тысячи инфицированных, при этом более 3000 пациентов выздоровели (плюс 467 за сутки), а 313 - скончались от последствий заражения (плюс 40 за сутки).



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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха на утро 18 апреля, зарегистрированы 137 439 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 (прирост за сутки 3609). Скончались 242 человека, общее число летальных исходов составило 4110. Выздоровели более 85 400 человек (прирост за сутки 3600).

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В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы 27 новых случаев заражения коронавирусом, 17 из них приходятся на людей, прибывших из-за рубежа. Общее число инфицированных составило 82 719 человек. От COVID-19 скончались 4632 человека.



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Более 37 тысяч солдат бундесвера готовы помогать борьбе с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Среди них - более 17 тысяч человек младшего медперсонала санитарной службы вооруженных сил, говорится в проекте для руководства министерству обороны, который приводит dpa.

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Количество зафиксированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в США превысило 700 тысяч, сообщает в ночь на субботу Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику COVID-19. Всего в стране от заболеваний, вызванных коронавирусом, скончались более 30 тысяч человек.

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Звезда Голливуда и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер станет одним из советников по коронавирусу. Он войдет в специальную рабочую группу, состоящую из политиков и представителей бизнеса, которые будут помогать преодолевать последствия коронавируса и разрабатывать стратегии экономического восстановления. В частности, когда в США перестанут действовать ограничительные меры. Кроме Шварценеггера, в группу войдут бывший глава Disney Боб Айгер, все еще помогающий компании справиться с кризисом из-за коронавируса, и генеральный директор Apple Тим Кук.

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Президент США Дональд Трамп предполагает, что число жертв коронавируса в стране может достичь 65 тысяч человек. Он считает, что ситуация с распространением COVID-19 в Соединенных Штатах улучшилась после того, как были предприняты "различные меры". Кроме того, он заявил, что в некоторых штатах они были слишком жестокие. Трамп также объявил на брифинге, что американским фермерам в ближайшее время будет выделен пакет помощи в размере 19 млрд долларов.

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Генсек ООН Антониу Гутерриш в Twitter заявил о необходимости сотрудничества стран мира для создания вакцины от коронавируса, которая, по его словам, должна быть доступной для всех и восприниматься как глобальное общественное достояние.

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Из-за коронавируса президент России Владимир Путин разрешил российским чиновникам отчитаться о доходах в августе вместо апреля. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. В нем говорится, что более поздний срок подачи деклараций обусловлен реализацией "комплекса ограничительных и иных мероприятий" по борьбе с распространением COVID-19.

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В Москве за сутки от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, скончался 21 пациент в возрасте от 34 лет до 91 года. У большинства были хронические заболевания. Таким образом, количество людей, умерших от коронавируса в столице РФ, выросло со 127 до 148. Всего в России от коронавируса умерли 273 человека. За сутки в стране зафиксирован 41 случай смерти.

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Во всем мире от коронавируса умерли 153 177 человек. Эти данные приводит Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику COVID-19 в реальном времени.

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