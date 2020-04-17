 Хроника пандемии: в России зафиксированы 4785 новых случаев заражения коронавирусом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.04.2020

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Мир

Хроника пандемии: в России зафиксированы 4785 новых случаев заражения коронавирусом

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 2 млн человек, скончались свыше 150 тысяч. DW следит за событиями 18 апреля.

Медсестры в московской клинике имени Семашко

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer,случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы свыше 2 млн человек, от последствий заражения умерли более 150 тысяч человек. Больше всего жертв - в США. Некоторые страны, в том числе ФРГ, уже объявили об ослаблении ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения вируса. DW следит за развитием событий 18 апреля (время московское).

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В России за минувшие сутки зафиксированы 4785 новых случаев заражения коронавирусом, большинство из них (почти 2650) - в Москве. Всего в РФ насчитывается почти 36,8 тысячи инфицированных, при этом более 3000 пациентов выздоровели (плюс 467 за сутки), а 313 - скончались от последствий заражения (плюс 40 за сутки).

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха на утро 18 апреля, зарегистрированы 137 439 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 (прирост за сутки 3609). Скончались 242 человека, общее число летальных исходов составило 4110. Выздоровели более 85 400 человек (прирост за сутки 3600).

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В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы 27 новых случаев заражения коронавирусом, 17 из них приходятся на людей, прибывших из-за рубежа. Общее число инфицированных составило 82 719 человек. От COVID-19 скончались 4632 человека.

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Более 37 тысяч солдат бундесвера готовы помогать борьбе с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Среди них - более 17 тысяч человек младшего медперсонала санитарной службы вооруженных сил, говорится в проекте для руководства министерству обороны, который приводит dpa.

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Количество зафиксированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в США превысило 700 тысяч, сообщает в ночь на субботу Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику COVID-19. Всего в стране от заболеваний, вызванных коронавирусом, скончались более 30 тысяч человек.

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Звезда Голливуда и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер станет одним из советников по коронавирусу. Он войдет в специальную рабочую группу, состоящую из политиков и представителей бизнеса, которые будут помогать преодолевать последствия коронавируса и разрабатывать стратегии экономического восстановления. В частности, когда в США перестанут действовать ограничительные меры. Кроме Шварценеггера, в группу войдут бывший глава Disney Боб Айгер, все еще помогающий компании справиться с кризисом из-за коронавируса, и генеральный директор Apple Тим Кук.

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Президент США Дональд Трамп предполагает, что число жертв коронавируса в стране может достичь 65 тысяч человек. Он считает, что ситуация с распространением COVID-19 в Соединенных Штатах улучшилась после того, как были предприняты "различные меры". Кроме того, он заявил, что в некоторых штатах они были слишком жестокие. Трамп также объявил на брифинге, что американским фермерам в ближайшее время будет выделен пакет помощи в размере 19 млрд долларов. 

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Генсек ООН Антониу Гутерриш в Twitter заявил о необходимости сотрудничества стран мира для создания вакцины от коронавируса, которая, по его словам, должна быть доступной для всех и восприниматься как глобальное общественное достояние.

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Из-за коронавируса президент России Владимир Путин разрешил российским чиновникам отчитаться о доходах в августе вместо апреля. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. В нем говорится, что более поздний срок подачи деклараций обусловлен реализацией "комплекса ограничительных и иных мероприятий" по борьбе с распространением COVID-19.

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В Москве за сутки от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, скончался 21 пациент в возрасте от 34 лет до 91 года. У большинства были хронические заболевания. Таким образом, количество людей, умерших от коронавируса в столице РФ, выросло со 127 до 148. Всего в России от коронавируса умерли 273 человека. За сутки в стране зафиксирован 41 случай смерти.

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Во всем мире от коронавируса умерли 153 177 человек. Эти данные приводит Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику COVID-19 в реальном времени.

Хроника событий 17 апреля>>>

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    Первые случаи заражения коронавирусом в России были зафиксированы в конце января 2020 года. С тех пор их число, по официальным данным, какое-то время росло сравнительно низкими темпами. Однако начиная с 6 апреля количество новых заболевших в РФ начало ежедневно увеличиваться как минимум на 1000 человек. Прирост за сутки с 15 по 16 апреля составил 3448 случаев.

  • Сотрудница лаборатории в Санкт-Петербурге работатетс тестами на COVID-19.

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    По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, к 16 апреля в стране было проведено 1,61 млн тестов на COVID-19 и выявлено почти 28 тысяч заболевших. Сейчас в РФ зарегистрировано больше 10 видов тестов разной чувствительности от разных производителей. Ждать результата теста на коронавирус приходится от одного до пяти дней, а точность применяемых в РФ тестов составляет 80-90 процентов.

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  • Президент России Владимир Путин в защитном костюме во время визита в инфекционную больницу в поселке Коммунарка, где лечат больных с коронавирусом.

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    24 марта 2020 года президент России Владимир Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом. Как заявил позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин отправился туда неожиданно, "без подготовки вообще". Яркий желтый цвет его защитного костюма врачи позже объяснили тем, что он подошел по размеру.

  • Президент России Владимир Путин 24 марта 2020 года пожимает руку главврачу инфекционной больницы в Коммунарке Денису Проценко. 31 марта у Дениса Проценко подтвердился диагноз коронавируса.

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    Президент на удаленке

    Во время визита в инфекционную больницу для пациентов с коронавирусом в Коммунарке Владимир Путин общался с ее главврачом Денисом Проценко, у которого впоследствии был выявлен коронавирус. После этого президент России перешел на удаленный режим работы и стал соблюдать "социальную дистанцию". 15 апреля Проценко написал в Facebook, что победил коронавирус и возвращается к полноценной работе.

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    Режим самоизоляции

    Чтобы замедлить скорость распространения коронавируса, 30 марта 2020 года в России для всех граждан был введен режим самоизоляции. Выходить из квартиры можно только в магазин за продуктами, в аптеку, вынести мусор или выгулять собаку (на расстоянии не более ста метров от дома). Ездить на работу разрешается, если есть справка от работодателя. Нарушения караются штрафами и административным арестом.

  • Сотрудник полиции проверяет пропуск для въезда в Москву у водителя на Дмитровском шоссе.

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    Въезд в Москву по пропускам

    Одной из мер, направленных на борьбу с коронавирусом в Москве, стало введение с 15 апреля 2020 года электронных пропусков для въезда в столицу. В первый день работы пропускной системы на подъездах к городу образовались пробки, а на станциях метро - огромные очереди. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал причиной этих неудобств "недисциплинированность" людей.

  • Сотрудник метро в Санкт-Петербурге протирает поручни вагонов дезинфицирующим раствором, чтобы сократить риск заражения коронавирусом.

    Коронавирус пришел в Россию

    Общественный транспорт

    Из-за пандемии коронавируса количество пассажиров общественного транспорта в Москве и Санкт-Петербурге заметно уменьшилось. Чтобы сократить риск заражения коронавирусом, поручни вагонов метро регулярно протирают дезинфицирующим раствором.

  • Православные верующие в одном из омских храмов накануне Вербного воскресенья 11 апреля 2020 года.

    Коронавирус пришел в Россию

    Верующие в храмах

    Несмотря на пандемию коронавируса, многие верующие в России не отказались от посещения храмов. 10 апреля РПЦ призвала православных христиан в праздник Воскресения Господня и весь пасхальный период, продолжающийся 40 дней, молиться дома. Решение о применении этих рекомендаций, однако, должны принимать епархиальные архиереи с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в каждом регионе.

  • Стеклянная миска, наполненная гречневой крупой.

    Коронавирус пришел в Россию

    Рекордный спрос на гречку

    В условиях пандемии коронавируса многие россияне начали спешно закупать продукты долгого хранения, в первую очередь - макароны, консервы и гречку, являющуюся в стране излюбленным национальным блюдом. Кроме того, из-за коронавируса взлетел спрос на чеснок и имбирь, которые считаются в России народными средствами для укрепления иммунитета.

  • Закрытые из-за коронавируса магазины на Даниловксом рынке Москвы

    Коронавирус пришел в Россию

    Малый бизнес на грани выживания

    Из-за коронавируса малый и средний бизнес в РФ, как и по всему миру, несет огромные убытки. В условиях пандемии 25 марта Владимир Путин объявил, что компаниям дадут отсрочку на полгода по кредитам и по всем налогам, кроме НДС. Во второй пакет помощи, представленный Путиным 15 апреля, входят финпомощь на зарплаты сотрудникам, а также льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

  • Коробки с аппаратами ИВЛ и другим оборудованием, необходимым для борьбы с коронавирусом, на борту российского самолета, готовящегося к вылету в США.

    Коронавирус пришел в Россию

    Дефицит аппаратов ИВЛ

    Аппараты ИВЛ играют решающую роль в спасении пациентов с тяжелой формой COVID-19. 7 апреля министр промышленности РФ Денис Мантуров на совещании с Владимиром Путиным заявил, что они являются в стране "очень дефицитной позицией", но объем их производства наращивается. Неделей ранее Госдеп сообщил, что Россия продала США партию ИВЛ и другого медоборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом.

  • Строительство корпусов новой больницы для пациентов с коронавирусом в деревне Голохвастово в Троицком административном округе Москвы.

    Коронавирус пришел в Россию

    Больница в деревне Голохвастово

    После вспышки коронавируса в Китае в провинции Хубэй за 10 дней была построена новая больница для пациентов с этим диагнозом. В России в середине марта тоже начали строить больницу для пациентов с COVID-19 - в деревне Голохвастово, расположенной в Троицком административном округе Москвы. Планируется, что объект будет сдан уже в мае.

  • Фото, изображающее замной шар, пораженный коронавирусом, с вонзенным в него шприцом.

    Коронавирус пришел в Россию

    Работа над вакциной

    Ученые в России, как и по всему миру, ведут активную работу по исследованию коронавируса и разработке вакцины против него. По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, соответствующие исследования проводятся в стране в семи научных центрах. По словам министра, в ближайшее время должны начаться клинические испытания первых российских вакцин-кандидатов.

    Автор: Елена Гункель


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