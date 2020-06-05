Хроника пандемии: в России заражены 231,5 тысячи человек

Мир продолжает бороться с SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, коронавирусом заразились более 6,8 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 398 тысяч человек, выздоровели - более 3,3 млн. DW следит за событиями субботы, 6 июня (время московское).

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Суточный прирост новых заболевших в России коронавирусной инфекцией составил 8855 случаев, скончались за сутки 197 пациентов. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 458 689 случая заражения, из них 5725 скончались и 221 388 выздоровели. Таким образом, общее число активных случаев в России составляет 231 576.

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В Украине за сутки зафиксированы 550 новых случаев инфицирования, 15 человек из числа ранее заболевших COVID-19 скончались, 440 выздоровели. Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), общее число выявленных случаев заражения новым коронавирусом с начала эпидемии в Украине составило 26 514, скончались 777 человек. Носителями вируса являются в Украине 13 925 человек, на 95 больше, чем днем ранее.

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в странах Центральной Азии за сутки увеличилось на 375 и на утро субботы достигло 22 877, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. С начала эпидемии в Казахстане выявлено 12 511, в Киргизия - 1974, в Узбекистане - 4022, в Таджикистане - 4370 инфицированных.Общее число выздоровевших между тем достигло 14001 человека.

Болсонару пригрозил ВОЗ выходом из состава организации

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Президент Бразилии Жаир Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару пригрозил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выходом из ее состава после того, как ее представитель Маргарет Харрис предупредила против излишней поспешности в снятии вызванных пандемией нового коронавируса ограничений. На пресс-конференции в Женеве она подчеркнула, что ключевым критерием для снятия блокировок является замедление передачи инфекции, заметив при этом, что вспышка COVID-19 в странах Латинской Америки вызывает глубокое. Болсонару после этого заявил журналистам, что Бразилия рассмотрит вопрос о выходе из ВОЗ, если только органзиация не перестанет быть "партизанской политической организацией".

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В Германии общее число инфицированных коронавирусом нового типа с начала эпидемии, по данным Института имени Роберта Коха, увеличилось до 183 678 человек (прирост за сутки - 407 человек). Скончались 8646 человек (+33), выздоровевшими считаются около 168 900 человек (+400).

В Азербайджане вводят жесткий карантин

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Баку (фото из архива)

В Баку и ряде других городов Азербайджана на выходные вводится жесткий карантин: людям на два дня запрещено покидать свои дома. 6-7 июня будут закрыты все магазины, аптеки и предприятия общепита, перестанет работать общественный транспорт.

Власти Азербайджана решили ввести двухдневный жесткий карантин в связи с тем, что число зараженных коронавирусной инфекцией начало расти со смягчением ограничительных мер.

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В США продолжают ослаблять ограничения, введенные в связи с пандемией. В Калифорнии с 12 июня вновь можно снимать фильмы и сериалы. Чтобы возобновить съемку, производитель должен получить разрешение в местном отделении службы здравоохранения.

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Ирландия надеется возобновить международное авиасообщение "в течение лета", заявил и. о. премьер-министра страны Лео Варадкар. "Цель, которой мы хотели бы достичь позднее в этом году - надеюсь, этим летом - это возможность путешествовать из Ирландии в страны, которые успешно справились с коронавирусом", - заявил Варадкар.

Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по ношению масок

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по ношению масок. В частности, она ввела требование к врачам и сотрудникам медучреждений носить маски вне зависимости от того, работают ли они непосредственно с коронавирусными пациентами. Кроме того, ВОЗ призвала правительства всех стран поощрять население носить маски там, где трудно соблюдать социальную дистанцию, например в общественном транспорте и в магазинах.

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В Москве за минувшие сутки скончались 58 человек, заболевших пневмонией COVID-19. Всего за время пандемии в российской столице от коронавируса SARS-CoV-2 умерли 2864 человек.

Хроника пандемии 5 июня>>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Незаметные герои времен пандемии Уборщица электричек Бианка Ремтер (Bianka Remter) из Берлина занимается уборкой вагонов электричек - моет полы и сиденья, дезинфицирует поручни и дверные ручки. Она гордится своей работой и очень радуется, когда пассажиры выражают благодарность за ее труд. Бианка не скрывает, что для нее это имеет очень большое значение.

Незаметные герои времен пандемии Комиссар полиции Подразделение старшего комиссара полиции Йорна Ифлендера (Jörn Iffländer) обычно отвечает за проблемные места в Берлине, где торгуют наркотиками, но сейчас там немноголюдно. Поэтому во время пандемии они больше следят за соблюдением карантинных правил, ведут разъяснительную работу, пытаясь делать это деликатно и без конфликтов.

Незаметные герои времен пандемии Сотрудница супермаркета Ариане Джон (Ariane John) из Берлина работает в супермаркете. Ей приходится постоянно напоминать покупателям о том, что сейчас из-за пандемии в магазине нужно находиться на безопасном расстоянии друг от друга. По словам Ариане, она не устает поражаться тому, сколь недооценивает ситуацию молодежь: в отличие от пожилых людей, молодые зачастую легкомысленно игнорируют нынешние правила.

Незаметные герои времен пандемии Фармацевт Жительница Берлина Анна Фредрих (Anna Fredrich) - фармацевт. Заразиться коронавирусом она не боится. В аптеке еще в начале карантина на кассах установили защитные экраны из оргстекла, а на полу сделали специальную разметку для стоящих в очереди.

Незаметные герои времен пандемии Учительница Начальная школа, где преподает жительница Ораниенбурга Карин Биттер (Karin Bitter), во время карантина была закрыта, но она каждый день приходила в свой класс. Отсюда общалась со своими учениками-третьеклашками в режиме видеоконференции, чтобы поговорить о ситуации и обсудить события. 11 мая берлинские школы постепенно приступили к возобновлению работы.

Незаметные герои времен пандемии Медсестра Янине Дахвиц (Janine Dachwitz) из бранденбургского Котбуса - всегда в тесном контакте с людьми. Она работает медсестрой в Союзе рабочих-самаритян Германии (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland) - независимой благотворительной организации, оказывающей помощь нуждающимся в социальной защите людям.

Незаметные герои времен пандемии Почтальон Ютта Леман (Jutta Lehmann) живет в городе Шторков в федеральной земле Бранденбург. Уже почти 30 лет работает почтальоном. В районе, где она доставляет почту, ее знает каждый. По словам Ютты, люди к ней относятся тепло, всегда интересуются, как у нее дела, делятся новостями из своей жизни.

Незаметные герои времен пандемии Сотрудница склада одежды Селин Иффли-Науман (Celine Iffli-Naumann) на добровольных началах работает на складе одежды для нуждающихся в Берлине. Сюда приходит много бездомных. Заразиться коронавирусом она не боится, а работать сейчас приходится быстрее и больше обычного. Многие здешние помощники - пенсионеры, то есть сами входят в группы риска, поэтому сейчас вынуждены оставаться дома.

Незаметные герои времен пандемии Водитель автобуса Берлинец Марсель Кольшмидт (Marcel Kolschmidt) - водитель городского автобуса. Раньше пассажиры входили через переднюю дверь - чтобы можно было проверить билеты. Из-за пандемии все изменилось. Место водителя теперь изолировано от салона, а передняя дверь заблокирована. Риск заражения уменьшился, зато "зайцев" среди пассажиров прибавилось, смеется Марсель.

Незаметные герои времен пандемии Больничная клоунесса Задача Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" в Потсдаме - поддерживать больных детей. Она - клоунесса по прозвищу Витамин. Сейчас, правда, с юными пациентами больниц Уте общается виртуально - в формате видеоконференций. Но Витамин надеется, что в скором времени она снова получит возможность приходить к детям в палаты.

Незаметные герои времен пандемии Информационный менеджер Жительница Берлина Симоне Леман (Simone Lehmann) работает информационным менеджером в пассажирской компании BVG - отвечает за объявления по громкоговорителям и на цифровых табло. К сведениям об опозданиях или изменениях в движении сейчас прибавились напоминания о соблюдении дистанции.

Незаметные герои времен пандемии Сотрудник пожарной службы Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.

Незаметные герои времен пандемии Медиатор Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.

Незаметные герои времен пандемии Лаборант Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.

Незаметные герои времен пандемии Сотрудник аварийной службы Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках. Автор: Наталия Королева

