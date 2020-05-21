 Хроника пандемии: В России дали прогноз по динамике ВВП на 2020 год | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 21.05.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: В России дали прогноз по динамике ВВП на 2020 год

Мировое сообщество продолжает борьбу с пандемией SARS-CoV-2. Новым коронавирусом инфицированы свыше 5 млн человек, скончались более 330 тысяч. Выздоровели свыше 2 млн человек. DW следит за событиями 22 мая.

Врач в спецодежде в московской клинике

В мире растет число людей, зараженных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, этой инфекцией заразились уже свыше 5 млн человек на планете, скончались от нее - более 330 тысяч. Выздоровели более 2 млн человек. DW следит за событиями пятницы, 22 мая.

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Минэкономразвития России из-за эпидемии нового коронавируса ожидает наибольшего падения валового внутреннего продукта (ВВП) во втором квартале - на 9,5% в годовом выражении, в третьем и четвертом кварталах прогнозируется падение на 6,3% и 5,2% соответственно. По словам главы министерства Максима Решетникова, по мере ослабления карантинных ограничений ожидается восстановление ВВП в квартальном выражении с третьего квартала и постепенное восстановление годовой динамики.

Хроника пандемии 21 мая >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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    По общему числу подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом Российская Федерация 12 мая вышла на второе место в мире - больше их выявлено только в США. При этом, по официальным данным, смертность от COVID-19 в России низкая. Уровень летальности от новой инфекции в стране в 7,6 раза ниже среднемирового, заявила в тот же день вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

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    Сомнения и споры вокруг цифр

    Газеты The Financial Times и The New York Times поставили официальные цифры под сомнение, написав, что число жертв коронавируса в Москве и СПб может быть на 70% выше. Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о некорректности его подсчетов смертности от COVID-19. А представитель МИД РФ Захарова потребовала от газет опровержений, что они делать отказались, настаивая на своей правоте.

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    Начало выхода России из карантина

    11 мая президент Путин заявил, что в РФ прекращается единый период нерабочих дней, объявленный из-за эпидемии 6 недель назад. Началось постепенное снятие ограничений, связанных с коронавирусом - заработали предприятия промышленности, сельского хозяйства, энергетики. Однако у губернаторов осталось право дополнять, смягчать или сохранять конкретные карантинные меры на региональном уровне.

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    Помощь населению и бизнесу

    Путин также объявил о мерах поддержки населения и бизнеса, пострадавшего от локдауна. С 1 июня в РФ будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости. Решено также полностью списать налоги (кроме НДС) и страховые взносы за второй квартал текущего года для малого и среднего бизнеса. А самозанятым россиянам вернут уплаченные в прошлом году налоги.

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    Вышли на плато?

    Судя по всему, причиной ослабления карантинных мер стало то, что власти РФ пришли к выводу - рост заболеваемости коронавирусом в стране удалось остановить. Об этом 14 мая сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что темп прироста новых случаев остается незначительным на протяжении 11 дней. Правда, при этом она подчеркнула, что надо очень осторожно подходить к такого рода оценкам.

  • Рука человека в перчатке рядом с защитными масками

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Маски и перчатки

    В ряде регионов России для противодействия распространению коронавируса был введен так называемый "масочный режим". С 12 мая ношение масок и перчаток стало обязательным в общественном транспорте в Москве и Московской области. Штраф за отсутствие маски в столице составляет около 5 тысяч рублей.

  • Человек в маске выходит из машины скорой помощи навстречу врачу

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Тестирование на антитела

    С 15 мая в Москве началось бесплатное тестирование жителей города на наличие антител к COVID-19. По словам мэра столицы Собянина, для проведения тестирования по новому методу власти Москвы установили автоматические анализаторы крови для выявления антител по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования должна превысить 200 тыс анализов в сутки.

  • Самолеты в небе над Красной площадью

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    Отмена парада Победы и перенос голосования по конституции

    Пандемия коронавируса сильно повлияла на политическую повестку дня в РФ. Власти вынуждены были отменить уже анонсированное ими всенародное голосование по поправкам в конституцию (новая дата пока не определена), а также отказаться от проведения 9 мая в Москве парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (прошла только воздушная часть). Парад также обещано провести позднее.

  • Дмитрий Песков

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    Заразившиеся SARS-CoV-2 российские политики

    Как и по всему миру, в России коронавирус не щадит и политиков. 12 мая о том, что он инфицирован и находится в больнице, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин доложил, что его тест был положительным - и был госпитализирован. А министр строительства Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова уже выздоровели и вновь приступили к работе.

    Автор: Владимир Дорохов


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