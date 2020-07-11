Хроника пандемии: в России выявлены 6615 новых случаев коронавируса

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились около 12,7 млн человек, свыше 565 тысяч скончались. Выздоровели более 7,4 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 12 июля.
В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у 12,7 миллионов жителей планеты. От последствий заражения вирусом и вызываемого им заболевания COVID-19 скончались более 565 тысяч человек, выздоровели свыше 7,4 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями воскресенья, 12 июля (время московское).
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Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил о сохраняющихся рисках дальнейшего распространения коронавируса в стране. "Пока мы ежедневно регистрируем много новых случаев, в некоторых регионах даже сохраняется рост заболеваемости, а это значит, что сохраняется риск распространения инфекции", - указал он. Чуланов подчеркнул, что "идеальные условия для быстрого распространения вируса" создают массовые скопления людей, в том числе акции протеста. По его словам, значительно снижает риски ношение масок в общественных местах, частое мытье рук и соблюдение социальной дистанции.
Новые данные по Украине, России, Киргизии и Казахстану
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В Украине за прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом возросло на 678 до 53 521, количество скончавшихся от вирусной пневмонии COVID-19 - на 11 человек до 1383, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. При этом за тот же день выздоровели 457 человека из заразившихся ранее, тем самым показатель новых случаев заражения выше числа выздоровевших.
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За минувшие 24 часа в 84 регионах России выявлено 6615 новых случаев коронавируса, 130 пациентов из заболевших ранее скончались, сообщил оперативный штаб. Больше всего новых заражений - в Москве (679), Санкт-Петербурге (293), Свердловской области (286), Ханты-Мансийском АО (267), Алтайском крае (232) и Нижегородской области (222), Ямало-Ненецком АО (212) и Иркутской области (209). Общее число выявленных случаев в РФ возросло до 727 162, число летальных исходов - до 11 335. Более 501 тысячи пациентов считаются выздоровевшими.
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В Киргизии за последние сутки зарегистрировано 719 новых случаев заражения коронавирусом, из них 500 - в столице страны Бишкеке. Число инфицированных с начала пандемии превысило 10 тысяч человек - 10629. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано семь летальных исходов от COVID-19. Тем самым общее число жертв вируса SARS-CoV-2 достигло 132 человек. От внебольничной пневмонии за сутки скончался 41 человек. Всего с марта от пневмонии скончались 423 человека. Об этом сообщил республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1798 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 1061 - бессимптомных, сообщило министерство здравоохранения республики. Всего в стране с начала пандемии официально подтверждены 58 253 случая заболевания. Согласно тем же официальным данным, к настоящему времени от COVID-19 в Казахстане вылечились 33 814 человек, скончались 264 человека. Двумя днями ранее министр здравоохранения страны Алексей Цой сообщил, что за время эпидемии от коронавируса в стране скончались 313 человек.
Большинство немцев доверяют политике Меркель в борьбе против коронавируса
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Наибольшим доверием у немцев пользуются меры борьбы против пандемии коронавируса в Германии, проводимые канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel), премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером (Markus Söder) и федеральным министром финансов Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологическим институтом Kantar по поручению еженедельника Bild am Sonntag. 67 процентов респондентов считают политику Меркель в этой сфере "хорошей" и "очень хорошей", в итоге по шкале от 1 до 5, где 1 - высший балл, канцлер удостоилась оценки 2,4. Действия главы баварского правительства Зёдера одобряют 57 процентов опрошенных, его оценка - 2,6. Шольцу доверяют 42 процента респондентов (оценка 2,8).
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В Узбекистане общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом к 12 июля, согласно данным республиканского министерства здравоохранения, составило 12706, за истекшие сутки в стране выявлены еще 500 инфицированных - это максимальный показатель одного дня с начала пандемии COVID-19. Выздоровели 7723 человека. Общее число летальных исходов достигло 58 (+3).
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Власти штата Калифорния до конца августа выпустят на свободу около 8000 заключенных. Мера нацелена на сдерживание распространения коронавируса в пенитенциарных учреждениях.
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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за прошедшие сутки в Германии выявлено 248 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 198 804 человек. От последствий вызванной коронавирусом болезни COVID-19 скончались еще 3 пациента, общее число летальных исходов выросло до 9063.
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В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 7 новых заражений SARS-CoV-2 (во всех случаях речь идет о приехавших из-за границы) и ни одной смерти пациента с COVID-19, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Всего с начала эпидемии в конце 2019 года жертвами инфекции в Китае стали 4634 человека, подтверждено 83 594 заражений.
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В США за минувшие сутки коронавирус обнаружен еще у 66 528 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Всего в стране 3 242 073 инфицированных, а 134 729 больных с COVID-19 скончались (суточный прирост 760).
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Последствия пандемии оказывают значительное давление на психическое здоровье немцев, следует из опроса, проведенного социологическим институтом forsa по заказу кассы медстрахования TK. Так, 57 процентов опрошенных женщин и 42 процента мужчин заявили, что подвержены стрессам в большей степени, чем прежде. Большинство респондентов (80 процентов) особенно остро ощущают нехватку контактов с родственниками и друзьями, более половины (57 процентов) испытывают страх за здоровье родных. Кроме того, 56 процентов участников опроса опасаются закрытия школ и детских дошкольных учреждений, а каждый второй респондент - коллапса экономики.
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Супруга президента Бразилии, заразившегося коронавирусом, заявила, что ни у нее, ни у обеих дочерей не обнаружен возбудитель заболевания COVID-19. Между тем в крупнейшей стране Южной Америки вирус выявлен уже у 1 839 850 человек, а 71 469 больных скончались, сообщает министерство здравоохранения.
Трамп пришел в военный госпиталь в маске
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Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавируса появился в общественном месте в защитной маске. Глава государства посетил Национальный военно-медицинский центр в пригороде Вашингтона. Президент пообщался с медиками и раненными военнослужащими.
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В Израиле тысячи человек устроили акцию протеста против действий правительства по борьбе с вирусом SARS-CoV-2. Большинство собравшихся на одной из центральных площадей Тель-Авива были в масках, однако многие не соблюдали правила социального дистанцирования.
С момента проникновения коронавируса в Израиль он был обнаружен у 37 463 человек, 354 больных скончались, 18 814 выздоровели. Жесткие ограничительные меры, введенные в середине марта, разрешали поездки на работу лишь занятым в критически важных отраслях. По официальным данным, уровень безработицы в апреле подскочил до 27 процентов, а в следующем месяце снизился до 23,5 процента.
Ограничения были ослаблены в конце мая. Однако после всплеска новых заражений власти распорядились временно закрыть ряд предприятий, включая спортивные комплексы, ночные клубы и бары.
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Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 4116 до 4143. "В Москве скончались 27 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По официальным данным, в российской столице выявлено более 228 тысяч случаев заболевания COVID-19, при этом свыше 164 тысяч пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
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Центр развлечений Disney World в американском штате Флорида вновь распахнул свои двери для посетителей после 4 месяцев простоя, обусловленного пандемией. Число посетителей ограничено, они обязаны носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования. За последние 2 недели во Флориде было выявлено около 109 000 новых заражений - больше чем в любом другом штате.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса
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