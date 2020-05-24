 Хроника пандемии: в России выявлено 8946 новых случаев заражения | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 25.05.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: в России выявлено 8946 новых случаев заражения

Коронавирусом в мире заражены более 5,4 млн человек, скончались более 340 тысяч, выздоровели более 2,2 млн. DW следит за событиями понедельника, 25 мая.

Медики в московской клинике

В мире растет число заражений коронавирусом SARS-CoV-2. Всего инфицированы более 5,4 млн человек, указано на сайте международной группы волонтеров Worldometers. От COVID-19 скончались более 340 тысяч человек, выздоровели более 2,2 млн. DW следит за событиями понедельника, 25 мая.

++ 13.40 ++

Министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило о предположительном втором случае заражения человека коронавирусом от норки. В то же время глава министерства Карола Схаутен в письме, направленном в Национальный институт здравоохранения и окружающей среды (RIVM), подчеркнула, что считает вероятность передачи вируса от животного к человеку "ничтожной". О первом случае заражения человека вирусом SARS-CoV-2 от норки власти страны сообщили на прошлой неделе.

В России выявлены 8946 новых случаев заражения

++ 11.45 ++

В Астрахани в доме-интернате для престарелых и инвалидов коронавирус выявлен у 97 проживающих там пожилых людей и 27 сотрудников учреждения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Астраханской области. В результате госпитализированы 123 человека, в том числе пять пожилых людей с отрицательным тестом, но неблагоприятной симптоматикой. Шесть сотрудников дома-интерната лечатся от коронавируса на дому. По данным Минздрава РФ за 25 мая, с начала пандемии в Астраханской области коронавирус был выявлен у 1558 человек. Суточный прирост в регионе составил 57 случаев. Число жертв COVID-19 в Астраханской области составляет на данный момент 13 человек.

++ 11.30 ++

Число заражений коронавирусом в России, по данным сайта стопкоронавирус.рф к утру 25 мая, достигло 353 427 человек. За прошедшие сутки в РФ выявлено 8946 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Количество жертв легочной болезни COVID-19 составило в стране 3633 пациента. 
 

++ 08.10 ++

Власти Греции разрешили туристам с 25 мая - спустя более чем два месяца - вновь посещать все греческие острова в Эгейском и Ионическом морях, прибывая туда как на самолетах, так и на паромах. Кроме того по всей стране возобновили работу предприятия общественного питания - ранее они предлагали клиентам блюда только на вынос.

++ 07.10 ++

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом и был помещен в больницу. Об этом сообщил сам Кара-оол в видеообращении в инстаграме.  По словам политика, вместе с ним в больнице находятся и другие чиновники. Согласно официальным данным, в настоящее время в Туве выявлены 628 случаев заражения SARS-CoV-2, один человек скончался.

Число инфицированных в ФРГ увеличилось до 178 570 человек


++ 06.30 ++

В Германии число инфицированных SARS-CoV-2, по данным Института имени Роберта Коха (RKI) на утро 25 мая, достигло 178 570 человек. Суточный прирост - 289 случаев. Число скончавшихся от COVID-19 увеличилось за сутки на 10 человек - до 8257. Число выздоровевших - более 160 300.
 

Люди в масках на улицах города Уханя, 23 мая 2020 года

++ 05.30 ++

В материковом Китае за сутки зарегистрированы 11 случаев заражения новым коронавирусом, все ввезены из-за рубежа. Всего с начала эпидемии в декабре 2019 года коронавирусом SARS-CoV-2 в Китае инфицированы 82 985 человек. Общее число жертв не изменилось - 4634 человека.

++ 04.15 ++ 

На скотобойне в нидерландском городе Грунло на границе с Германией коронавирусом заболели 147 работников. Из них 79 человек живут в Германии, 68 – в Нидерландах, пишет местная газета De Gelderlander. Всего в фирме работают 657 человек. Ранее власти закрыли предприятие и предписали 600 его работникам оставаться дома на карантине.

++ 03.30 ++ 

После пандемии коронавируса может вырасти риск использования биооружия, предупреждают эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом. Использование биооружия экстремистами может быть очень действенным и нанести больший ущерб людям и экономике, чем "традиционные" нападения, говорится в заключении экспертов. Его приводят издания Funke Mediengruppe. Эксперты призывают страны Европы выработать сильный и скоординированный ответ на эту возможную угрозу. 

Правительство ФРГ готовит программу поддержки малого и среднего бизнеса

++ 03.00 ++ 

Немецкие компании, в которых работают менее 250 сотрудников, смогут получать каждый месяц сумму до 50 тысяч евро в период с июня по декабрь этого года. Такие меры планирует принять министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) для поддержки малого и среднего бизнеса, который не может работать в полном объеме из-за действующих в стране ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса, пишет Neue Osnabrücker Zeitung.

Заявки на получение помощи смогут подавать предприятия, индивидуальные предприниматели и люди свободных профессий. Для получения помощи им необходимо будет доказать, что их доходы в апреле и мае этого года сократились по меньшей мере на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Будут рассматриваться также заявки от тех, кто уже получил помощь на федеральном или региональном уровнях. 

++ 02.20 ++ 

Матч Лиги чемпионов УЕФА "Ливерпуль" - "Атлетико" (Мадрид) мог стать причиной массового заражения жителей Великобритании коронавирусом. Матч прошел 11 марта в присутствии более 52 тысяч зрителей, из них около 3000 прилетели из Испании. В итоге в больницах Ливерпуля через 25-35 дней после игры умер 41 пациент, которые заразились коронавирусом на футбольном матче. Это следует из исследования аналитической компании Edge Health для британской Национальной службы здравоохранения (NHS).

США запретили въезд в страну лицам, посещавшим Бразилию

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США запретили въезд в страну тем иностранцам, которые посещали Бразилию за 14 дней до прибытия. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря президента США Кейли Макинэни. Норма вступает в силу 28 мая.

++ 01.20 ++

Президент Бразилии Жаир Болсонару продолжает игнорировать правило соблюдения дистанции во время пандемии коронавируса. Он пожимал руки своим сторонникам, которые собрались перед зданием президентского дворца, а также обнимал некоторых из них. В начале на нем была маска, затем политик ее снял.

Бразилия ранее вышла на второе место по числу заболевших коронавирусом в мире. В стране, по данным Worldometers, инфицированы более 360 тысяч человек, более 22 тысяч погибли. Болсонару ранее резко выступал против карантинных мер, а коронавирус называл "легким гриппом".

Берлин готов принять пациентов из Москвы

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Клиники в Берлине могут принять пациентов с коронавирусом из Москвы, заявил правящий бургомистр немецкой столицы Михаэль Мюллер (Michael Müller) газете Tagesspiegel.

Михаэль Мюллер

Михаэль Мюллер

Совместно с клиникой Charite берлинские власти предложили помощь Италии, в итоге клиника приняла пациентов из Франции, говорит Мюллер. "Мы хотим помогать дальше, если наши больницы имеют такую возможность. Я отправил такое предложение также нашему городу-партнеру Москве", - сказал бургомистр. Ответа он, по его словам, пока не получил.

++ 00.15 ++

В Киргизии начинает работать общественный транспорт, открываются рынки, кафе, рестораны, музеи, театры, библиотеки, спортзалы и бассейны. В них должны соблюдаться новые санитарные нормы: дезинфекция помещения, ношение масок и перчаток и соблюдение дистанции. В стране остаются закрытыми детские сады, запрещено проведение массовых мероприятий.

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Даже при второй волне эпидемии коронавируса ввести повторную изоляцию в Бельгии будет уже невозможно, говорит министр внутренних дел страны Питер де Крем. В этом случае, по его словам, необходимо будет массово тестировать людей и отслеживать контакты инфицированных. Новый локдаун невозможен организационно, считает министр.

Хроника пандемии 24 мая >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Общее число заразившихся коронавирусом в мире к 25 мая, по данным Университета Джонcа Хопкинса, составило около 5,4 млн человек, эпидемия охватила не менее 188 стран и территорий. Выздоровели около 2,1 млн человек, свыше 345 тысяч скончались от последствий коронавирусной инфекции.

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    По всему миру отменяют мероприятия

    Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные - прежде всего, спортивные - мероприятия. На год позже перенесены Олимпийские игры в Токио, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка, Ремесленная ярмарка в Мюнхене, а также ежегодный пивной фестиваль Октоберфест (на фото).

  • Медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля из Италии.

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    Европа пытается защититься от коронавируса

    Опасаясь стремительного распространения коронавируса, практически все страны Евросоюза закрыли национальные границы. Занятия в учебных заведениях поначалу были полностью отменены, позже - восстановлены в сильно ограниченном объеме. На фотографии: медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

  • Итальянский военнослужащий останавливает машину для контроля

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    Италия, Испания, Великобритания

    Первыми в Европе коронавирус наиболее сильно поразил Италию и Испанию. В Италии карантин на территории всей страны был введен уже с 9 марта. Улицы и площади итальянских городов опустели, а в поддержании общественного порядка была задействована армия (см. фото).К середине мая максимальное число смертей от SARS-CoV-2 в Европе зафиксировано в Великобритании.

  • Вход в университетскую клинику Дюссельдорфа

    Как мир борется с коронавирусом

    Германия: постепенное смягчение карантинных мер

    До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано всего 16 случаев заражения коронавирусом. Но затем число стало резко расти. К 25 мая число инфицированных превысило 180 тысяч человек. Большее всего заражений - в землях Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Погибли около 8,2 тысяч человек. С 27 апреля в стране начато постепенное смягчение карантинных мер.

  • Дезинфицирующие средства в магазине

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    Ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства

    Из-за вспышки коронавируса в Германии возник ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии поначалу пустовали полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. К маю снабжение было восстановлено. В некоторых магазинах только висят объявления с просьбой не покупать товары для создания запасов дома.

  • Машина скорой помощи с медиком в защитном костюме и пациентом в маске

    Как мир борется с коронавирусом

    Коронавирус добрался до России

    Число инфицированных коронавирусом в России к середине мая превысило 353 тысячи человек. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В Москве и МО с 15 апреля действует всеобщий пропускной режим. Платформу по выдаче таких цифровых пропусков планируют ввести также еще в 21 регионе России.

  • Волонтеры в защитных костюмах на выборах в Израиле

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    Израиль: жесткий карантин принес результаты

    В Израиле к 25 мая коронавирус диагностирован более чем у 16 тысяч человек. В стране были приняты жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса включая полный карантин и запрет на въезд в страну иностранцев. С 19 апреля началось постепенное смягчение карантинных мер, открылись отдельные непродовольственные магазины и возобновилось движение общественного транспорта.

  • Меры по борьбе с коронавирусом в Иране

    Как мир борется с коронавирусом

    Иран: реальные цифры могут быть намного хуже официальных

    К 25 мая в Иране зарегистрировано более 135 тысяч заболевших и более 7,4 тысяч смертей. Не исключено однако, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские власти поручили обильно заливать улицы городов дезинфицирующими средствами (на фото).

  • Медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия

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    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

    Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели около 84 тысяч человек, умерли около 4600.

  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

    Как мир борется с коронавирусом

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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