Хроника пандемии: в России выявлено 6611 новых случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились около 12,5 млн человек, свыше 560 тысяч скончались. Выздоровели более 7,3 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 11 июля.
Мировое сообщество продолжает бороться с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у 12,5 миллионов жителей планеты. От последствий заражения вирусом и вызываемого им заболевания COVID-19 скончались более 560 тысяч человек, выздоровели свыше 7,3 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями субботы, 11 июля (время московское).
Новые данные по России и Украине
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В Украине за минувшие сутки выявлено 800 случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Тем самым, общее число инфицированных возросло до 52 743. Число летальных случаев увеличилось на 27 до 1372.
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За последние сутки в России выявлено 6611 новых случаев заражения коронавирусом. Тем самым общее число инфицированных в стране с начала пандемии увеличилось до 720 547 человек. Выздоровевшими считаются 497 446 пациентов (+8378 за последние сутки) Число смертей, вызванных COVID-19, выросло на 188 - до 11 205.
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Немецкие учащиеся американских вузов из-за объявленной властями США высылки иностранных студентов обратились за помощью к правительству Германии. "Мы рассчитываем на вашу поддержку", - говорится в письме нескольких десятков бывших, нынешних и будущих студентов из ФРГ, адресованном главе германского МИДа Хайко Масу (Heiko Maas), послу ФРГ в США Эмили Хабер (Emily Haber), а также членам комитета бундестага по внешнеполитическим вопросам.
В начале текущей недели Бюро по контролю и соблюдению миграционного и таможенного законодательства США (ICE) предупредило, что иностранным студентам тех американских вузов, где в зимнем семестре из-за пандемии коронавируса предусмотрено лишь онлайн-обучение, придется либо покинуть страну, либо перейти в заведения с очным обучением. Иностранцам, которые собираются с осени учиться в вузах США, предлагающих только онлайн-обучение, въезд в страну будет запрещен.
Число инфицированных в США с начала пандемии составило 3,18 млн человек
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В США за минувшие сутки зарегистрированы 63 643 новых случая заражения вирусом SARS-CoV-2, а также 774 летальных исхода, вызванных легочной болезнью COVID-19. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса. Общее число инфицированных в США с начала пандемии составило 3,18 млн человек, от COVID-19 скончались почти 134 тысячи человек.
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Около 4000 человек записались добровольцами на клинические испытания вакцины против коронавируса в тюбингенской университетской клинике. Вакцина разработана немецкой биотехнологической компанией CureVac. Участниками первого этапа испытаний станут 168 взрослых здоровых испытуемых, вакцину получили уже 50 человек. Цель этой стадии - выявить общую переносимость компонентов вакцины и размер дозы, необходимый для вызова иммунной реакции организма. Неожиданных побочных эффектов пока нет, заявил руководитель испытаний Петер Кремснер (Peter Kremsner).
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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за прошедшие сутки в Германии выявлено 378 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 198 556 человек. От последствий вызванной коронавирусом болезни COVID-19 скончались 6 пациентов, общее число летальных исходов выросло до 9060.
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В Китае за минувшие сутки зарегистрировано 2 новых заражения SARS-CoV-2 (в обоих случаях речь идет о приехавших из-за границы) и ни одной смерти пациента с COVID-19, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Всего с начала эпидемии в конце 2019 года жертвами инфекции в Китае стали 4634 человека, подтверждено 83 587 заражений.
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В Бразилии за минувшие сутки выявили 45 048 новых заражений, 1214 больных с COVID-19 скончались, сообщает министерство здравоохранения. Всего в Бразилии зафиксировали 1 800 827 случаев заражения и 70 398 смертей.
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Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 4087 до 4116. "В Москве скончались 29 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По официальным данным, в российской столице выявлено более 228 тысяч случаев заболевания COVID-19, при этом свыше 163 тысяч пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
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Власти Германии поддержат проведение крупнейшей в мире международной книжной ярмарки во Франкфурте-на-Майне суммой в 4 млн евро в рамках программы "Культура: новый старт". Цель программы - сделать участие в мероприятии возможным для как можно большего числа издательств, несмотря на пандемию. Книжная ярмарка пройдет с 14 по 18 октября, ее почетным гостем станет Канада.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса
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