Хроника пандемии: В России выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом

В мире набирает силу пандемия коронавируса SARS-CoV-2, приводящего к пневмонии COVID-19. По данным ресурса Worldometers, отслеживающего распространение коронавирусной инфекции, число заразившихся в 164 странах и территориях уже превысило 197 тысяч, от последствий заболевания скончались почти 8 тысяч человек, выздоровели свыше 80 тысяч. В последние недели эпицентр переместился из Китая в Европу, где наиболее пострадавшей страной стала Италия.

Страны Европы приняли беспрецедентные меры для замедления скорости распространения инфекции.

DW следит за развитием событий (время московское).

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Германия приостанавливает прием беженцев по гуманитарным причинам на неопределенный срок, сообщило МВД ФРГ.

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Все жители Чехии обязаны с 19 марта носить в публичном пространстве защитные маски. Такое решение в среду приняло правительство во главе с премьером Андреем Бабишем. Как сообщила агентству dpa представитель чешского министерства внутренних дел, это могут быть как медицинские защитные маски для органов дыхания, так и платок или шарф, прикрывающий рот и нос. Как сообщают местные СМИ, в Чехии не хватает защитных масок даже для медицинского персонала. По данным властей, в стране зафиксировано 464 случая заражения коронавирусом.

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За сутки в России выявлено 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией - 31 случай в Москве, один в Томской и один в Новосибирской области. Общее число инфицированных, по данным оперативного штаба, возросло до 147.

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В Испании число инфицированных коронавирусом за последние сутки выросло на 2538 человек до 13 тысяч 716, сообщило в среду министерство здравоохранения. 598 человек умерли от пневмонии Covid-19.

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Правительство федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн призвало всех туристов не позднее 19 марта покинуть этот регион на севере Германии. Все гостиницы, рестораны и кафе должны быть закрыты, заявил в среду премьер-министр Даниэль Гюнтер. Этой мерой власти намерены в первую очередь удержать от поездок туристов из прилегающих регионов, которые посещают Шлезвиг-Гольштейн в выходные дни, чтобы отдохнуть на побережье Северного и Балтийского морей. Медицинская инфраструктура в этом малонаселенном регионе не рассчитана на обслуживание большого числа пациентов и должна быть сконцентрирована на оказании помощи местному населению, сказал политик.

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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян старше 60 лет в связи с распространением коронавируса. Напомнив, что они находятся в группе риска, ведомство призвало пожилых людей реже посещать общественные места, по возможности меньше пользоваться общественным транспортом, сократить посещение магазинов и банков.

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Французские военные начали эвакуацию тяжелобольных пациентов, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, из переполненных клиник на востоке страны в военный госпиталь в Тулоне на юге. Как сообщил армейский представитель, первые шесть пациентов отправлены на юг Франции на военном самолете Airbus, оснащенном реанимационным оборудованием.

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Концерн BMW останавливает производство автомобилей на своих заводах в Европе и ЮАР предположительно до 19 апреля, сообщил в среду председатель правления компании Оливер Ципсе.

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Объединенные Арабские Эмираты запретят въезд для всех иностранцев с 19 марта. "В целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции с 19 марта власти ОАЭ временно ограничивают въезд в Эмираты для всех иностранных граждан. Это распространяется, в том числе, на граждан государств, с которыми заключены международные соглашения об отмене визовых требований, либо достигнуты договоренности о выдаче виз по прибытии", - сообщило посольство РФ в Эмиратах. Срок снятия ограничения не обозначен. В ОАЭ по состоянию на 18 марта зафиксировано 113 случаев коронавируса.

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Введенный в связи с пандемией коронавируса запрет на въезд в Евросоюз гражданам третьих стран касается более 100 авиарейсов, которые в среду прибудут в аэропорт Франкфурта-на-Майне, сообщил представитель Федеральной полиции ФРГ. По его словам, пассажирам, не имеющим гражданства стран ЕС, в большинстве случаев будет отказано во въезде, и авиакомпаниям придется вернуть их обратно домой.

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Белорусская почтовая служба "Белпочта" временно приостанавливает прием исходящих почтовых отправлений (отправлений письменной корреспонденции, посылок и отправлений EMS) во все страны, за исключением Гонконга, Китайской Народной Республики и России. Решение обосновано тем, что в связи с пандемией коронавируса авиакомпании, осуществляющие перевозку почты из Беларуси из-за ужесточения глобальных мер постоянно корректируют и сокращают авиарейсы в различные страны, а на многих направлениях полностью закрыто авиационное сообщение.

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В Венгрии, по состоянию на утро среды, коронавирусом COVID-19 инфицированы 58 человек, 122 - находятся в карантине, 2 выздоровевших, один умер от осложнений при заболевании, сообщил государственный секретарь по международным связям Венгрии Золтан Ковач.

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Число зараженных коронавирусом в Израиле к утру среды возросло до 427 человек, сообщает Times of Israel со ссылкой на Минздрав. За сутки в стране выявили 90 новых случаев заражения. Власти страны призвали жителей оставаться дома и выходить на улицу только при необходимости.

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Российские школы будут отправлены на каникулы с 23 марта до 12 апреля, сообщил в среду министр просвещения России Сергей Кравцов. Во время каникул, по словам Кравцова, школы не будут закрыты полностью - с ограничениями будут работать начальные классы. "Если по каким-то причинам родители не смогут оставить детей дома, с учетом всех требований Роспотребнадзора школьников можно будет привести в школу", - добавил Кравцов. По словам министра, операторы связи готовы предоставить бесплатный доступ к образовательным ресурсам для дистанционного обучения детей. Также крупнейшие издательства образовательной литературы открыли бесплатный онлайн-доступ к своим учебникам.

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Правительство Австралии запретило гражданам покидать страну по любым причинам. Запрет действует на неопределенный срок. По словам премьер-министра Скотта Моррисона, такой запрет введен впервые в истории страны. По данным премьера, большинство случаев коронавируса в Австралии связано с австралийцами, заразившимися за границей и вернувшимися домой. Начиная с 16 марта, все прибывшие в страну автоматически помещаются на двухнедельный карантин.

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В США число инфицированных коронавирусом COVID-19 увеличилось до 5748 человек, скончались 105 заразившихся, сообщил в среду телеканал CNN. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 штатах и в округе Колумбия. Самые высокие показатели заражения коронавирусом остаются в штате Нью-Йорк (1653 человека), за ним следуют штаты Вашингтон (1012), Калифорния (579), Нью-Джерси (267), Массачусетс (218) и Флорида (210).

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Губернатор штата Невада Стив Сисолак объявил о закрытии всех казино Лас-Вегаса на 30 дней. Игорные заведения прекратят работу 18 марта (10:00 мск). Кроме того, губернатор распорядился закрыть в игорной столице Америки все бары, рестораны, спортивные залы и другие развлекательные заведения. По мнению политика, это замедлит распространение пандемии коронавируса.

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Япония отменила проведение чемпионата мира по спортивной гимнастике. Он должен был пройти в Токио 4 и 5 апреля.

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Министр финансов США Стивен Мнучин на закрытой встрече предупредил сенаторов-республиканцев, что отказ поддержать пакет мер по поддержке экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, предлагаемый администрацией Дональда Трампа, может привести к росту безработицы до 20 процентов, а также к длительному экономическому кризису. Белый дом настаивает на принятии пакета неотложных мер стоимостью в 1 млрд долларов.

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Совет безопасности ООН отложил из-за пандемии коронавируса все заседания, намеченные на текущую неделю. "Совбез должен принимать необходимые меры предосторожности для предотвращения распространения пандемии", - указано в заявлении постпреда Китая в ООН Чжан Цзюня. Китайский дипломат в данный момент председательствует в Совбезе.

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Дания ужесточает меры борьбы с распространением коронавируса. Начиная с 18 марта (с 10 часов утра по среднеевропейскому времени), запрещены любые мероприятия с числом собравшихся более десяти. Запрет распространяется и на частные встречи. Сейчас не то время, чтобы "приглашать людей на вечеринку по поводу дня рождения", цитирует агентство AFP официального представителя правительства Дании. По данным ресурса Worldometers, отслеживающего распространение коронавирусной инфекции, в королевстве зафиксированы 977 случаев заражения SARS-CoV-2, четыре человека скончались.

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В американском штате Западная Вирджиния подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил местный департамент здравоохранения и человеческих ресурсов. Таким образом, новую коронавирусную инфекцию выявили во всех 50 штатах США.

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Турция объявила о первом случае смерти от COVID-19. Число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 удвоилось за последние сутки. В стране официально зарегистрировано 98 случаев заражения коронавирусом.

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Концерн Amazon из-за развития пандемии коронавируса меняет подход к принципам хранения товаров на своих складах в США и Европе. До 5 апреля приоритет будет отдаваться товарам, пользующимся особым спросом. Как отмечается в заявлении пресс-службы концерна, к ним относятся медицинские товары, товары для дома, продукты питания, аптечные товары и книги.

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Главы государств и правительств стран "большой двадцатки" договорились о проведении на следующей недели телекоммуникационной конференции по вопросам противодействия пандемии коронавируса. Политики намерены выработать согласованные меры по защите людей и экономики. Конкретная дата встречи пока не обозначена, объявили представители Саудовской Аравии, которая в данный момент председательствует в G20.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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