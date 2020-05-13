 Хроника пандемии: В России выявлено свыше десяти тысяч новых инфицированных | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.05.2020

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Мир

Хроника пандемии: В России выявлено свыше десяти тысяч новых инфицированных

Мировое сообщество продолжает борьбу с пандемией SARS-CoV-2. Новым коронавирусом инфицированы свыше 4,5 млн человек, скончались более 302 тысяч. Выздоровели 1,6 млн человек. DW следит за событиями 15 мая.

Тест на коронавирусную инфекцию

Тест на коронавирусную инфекцию

В мире растет число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, с начала пандемии общее число зараженных превысило 4,5 млн человек. От последствий заболевания скончались более 302 тысяч, выздоровели 1,6 млн человек. DW следит за развитием событий 15 мая.

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Россия завершает в пятницу вывод военных медиков из Италии, сообщает Минобороны РФ. Они находились в стране с 22 марта для оказания помощи в борьбе с коронавирусом,

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В ФРГ на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 зафиксированрекордный обвал экономики со времен мирового финансового кризиса. В первом квартале 2020 года германская экономика сократилась по сравнению с предыдущим кварталом на 2,2 процента, сообщило Федеральное статистическое ведомство, отметив, что это "крупнейший обвал со времен глобального финансового и экономического кризиса 2008-2009 годов и второй по масштабам обвал со времен воссоединения Германии".

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В Бразилии за сутки выявили почти 14 000 случаев заражения коронавирусом, это самый высокий показатель за время пандемии в этой стране. Общее число инфицированных составило 203 165 человек. Почти 14 000 человек, зараженных коронавирусом скончались. Эксперты предполагают, что Бразилия к настоящему времени вышла на пик кривой заражений, и дальше ситуация нормализуется.

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Глобальные экономические потери в результате пандемии коронавируса SARS-CoV-2 могут составить 8,8 трлн долларов или почти 10 процентов мирового ВВП, сообщил Азиатский банк развития (АБР).

ВОЗ прогнозирует осенью вторую волну эпидемии

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За сутки в России зарегистрировано 10 598 новых случаев коронавирусной инфекции. 113 человек скончались от последствий COVID-19. Это стало самым высоким показателем за все время с начала эпидемии SARS-CoV-2. Общее число летальных случаев в России составило 2418.

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Ученые разрабатывают вакцину против коронавируса

Ученые разрабатывают вакцину против коронавируса

Осенью европейские страны могут столкнуться с новой волной эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в интервью Daily Telegraph. Клюге отметил, что вторая волна эпидемии коронавируса может быть осложнена тем, что совпадет по времени со вспышкой других заболеваний, например, гриппа или кори.

++09.00++

В Украине за сутки зафиксировано 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, 20 человек скончались, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Беларусь выходит на плато заболеваемости

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В Москве за сутки умерло 68 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в российской столице. Днем ранее прирост составил 58 смертей. Общее число летальных случаев достигло 1358.

++07.40++

Заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан уведомила, что республика выходит на плато заболеваемости коронавирусной инфекции. Она отметила, что в стране зафиксирован пологий рост заболеваемости, а не пикообразный рост, который был бы "выше возможностей системы здравоохранения". По последним данным, число выявленных случаев заражения в стране увеличилось до 26 772, скончался 151 человек.

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На текстильной фабрике в Китае

На текстильной фабрике в Китае

Объем промышленного производства в Китае в апреле 2020 года вырос впервые с декабря, когда в стране началась эпидемия новогот коронавируса. Государственное статистическое управление сообщает также о замедлении падения розничных продаж.

В Германии за сутки скончался 101 человек 

++ 06.20 ++

В Германии число инфицированных коронавирусом нового типа с начала эпидемии, по данным Института имени Роберта Коха, увеличилось до 173 152 человек (прирост за сутки - 913 человек). Скончались 7824 человека (+101), выздоровевшими считаются более 150 тысяч человек.

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Словения стала первой европейской страной, объявившей о завершении эпидемии коронавируса. Теперь все, кто прибывают в эту страну, не обязаны проходить 14-дневный карантин. В последние две недели число новых заражений коронавирусом в Словении не превышало семи за сутки.

Участники акции протеста против ограничительных мер в Любляне

Акция протеста против ограничительных мер в столице Словении Любляне

Всего в Словении, где проживают около 2 млн человек, было выявлено 1464 случая заражения SARS-CoV-2, 103 человека скончались от последствий заболевания.

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Во Франции продолжают медленно смягчать ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса: теперь к работе вновь могут приступить стоматологи.

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За последний месяц в Китае не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса. 14 мая в стране было выявлено четыре новых заражения SARS-CoV-2.

Более половины жителей Германии считают ослабление ограничений преждевременным

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56 процентов жителей Германии поддерживают сохранение ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Это следует из опроса, проведенного социологической службой Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD. В то же время 40 процентов опрошенных выступают за смягчение карантинных мер в ближайшие недели. На прошлой неделе за ослабление ограничений высказались 54 процента респондентов, в то время как 41 процент были против.

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Литва, Латвия и Эстония открывают границы друг с другом в связи с сокращением роста заболеваемости в этих странах. С 15 мая будет возобновлено воздушное, морское, железнодорожное и автобусное сообщение между балтийскими государствами.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, число скончавшихся от коронавируса во всем мире достигло 301 370 человек. Более 80 процентов жертв - в странах Европы и в США.

Хроника событий 14 мая >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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  • Бианка Ремтер

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    Уборщица электричек

    Бианка Ремтер (Bianka Remter) из Берлина занимается уборкой вагонов электричек - моет полы и сиденья, дезинфицирует поручни и дверные ручки. Она гордится своей работой и очень радуется, когда пассажиры выражают благодарность за ее труд. Бианка не скрывает, что для нее это имеет очень большое значение.

  • Йорн Ифлендер

    Незаметные герои времен пандемии

    Комиссар полиции

    Подразделение старшего комиссара полиции Йорна Ифлендера (Jörn Iffländer) обычно отвечает за проблемные места в Берлине, где торгуют наркотиками, но сейчас там немноголюдно. Поэтому во время пандемии они больше следят за соблюдением карантинных правил, ведут разъяснительную работу, пытаясь делать это деликатно и без конфликтов.

  • Ариане Джон

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудница супермаркета

    Ариане Джон (Ariane John) из Берлина работает в супермаркете. Ей приходится постоянно напоминать покупателям о том, что сейчас из-за пандемии в магазине нужно находиться на безопасном расстоянии друг от друга. По словам Ариане, она не устает поражаться тому, сколь недооценивает ситуацию молодежь: в отличие от пожилых людей, молодые зачастую легкомысленно игнорируют нынешние правила.

  • Анна Фредрих

    Незаметные герои времен пандемии

    Фармацевт

    Жительница Берлина Анна Фредрих (Anna Fredrich) - фармацевт. Заразиться коронавирусом она не боится. В аптеке еще в начале карантина на кассах установили защитные экраны из оргстекла, а на полу сделали специальную разметку для стоящих в очереди.

  • Карин Биттер

    Незаметные герои времен пандемии

    Учительница

    Начальная школа, где преподает жительница Ораниенбурга Карин Биттер (Karin Bitter), во время карантина была закрыта, но она каждый день приходила в свой класс. Отсюда общалась со своими учениками-третьеклашками в режиме видеоконференции, чтобы поговорить о ситуации и обсудить события. 11 мая берлинские школы постепенно приступили к возобновлению работы.

  • Янине Дахвиц

    Незаметные герои времен пандемии

    Медсестра

    Янине Дахвиц (Janine Dachwitz) из бранденбургского Котбуса - всегда в тесном контакте с людьми. Она работает медсестрой в Союзе рабочих-самаритян Германии (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland) - независимой благотворительной организации, оказывающей помощь нуждающимся в социальной защите людям.

  • Ютта Леман

    Незаметные герои времен пандемии

    Почтальон

    Ютта Леман (Jutta Lehmann) живет в городе Шторков в федеральной земле Бранденбург. Уже почти 30 лет работает почтальоном. В районе, где она доставляет почту, ее знает каждый. По словам Ютты, люди к ней относятся тепло, всегда интересуются, как у нее дела, делятся новостями из своей жизни.

  • Селин Иффли-Науман

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудница склада одежды

    Селин Иффли-Науман (Celine Iffli-Naumann) на добровольных началах работает на складе одежды для нуждающихся в Берлине. Сюда приходит много бездомных. Заразиться коронавирусом она не боится, а работать сейчас приходится быстрее и больше обычного. Многие здешние помощники - пенсионеры, то есть сами входят в группы риска, поэтому сейчас вынуждены оставаться дома.

  • Марсель Кольшмидт

    Незаметные герои времен пандемии

    Водитель автобуса

    Берлинец Марсель Кольшмидт (Marcel Kolschmidt) - водитель городского автобуса. Раньше пассажиры входили через переднюю дверь - чтобы можно было проверить билеты. Из-за пандемии все изменилось. Место водителя теперь изолировано от салона, а передняя дверь заблокирована. Риск заражения уменьшился, зато "зайцев" среди пассажиров прибавилось, смеется Марсель.

  • Уте фон Кёрбер

    Незаметные герои времен пандемии

    Больничная клоунесса

    Задача Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" в Потсдаме - поддерживать больных детей. Она - клоунесса по прозвищу Витамин. Сейчас, правда, с юными пациентами больниц Уте общается виртуально - в формате видеоконференций. Но Витамин надеется, что в скором времени она снова получит возможность приходить к детям в палаты.

  • Симоне Леман

    Незаметные герои времен пандемии

    Информационный менеджер

    Жительница Берлина Симоне Леман (Simone Lehmann) работает информационным менеджером в пассажирской компании BVG - отвечает за объявления по громкоговорителям и на цифровых табло. К сведениям об опозданиях или изменениях в движении сейчас прибавились напоминания о соблюдении дистанции.

  • Деннис Паслак

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник пожарной службы

    Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.

  • Надин Дюбуа

    Незаметные герои времен пандемии

    Медиатор

    Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.

  • Аня Хёрихс

    Незаметные герои времен пандемии

    Лаборант

    Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.

  • Штеффен Бок

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник аварийной службы

    Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках.

    Автор: Наталия Королева


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