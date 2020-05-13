Хроника пандемии: В России выявлено свыше десяти тысяч новых инфицированных

Мировое сообщество продолжает борьбу с пандемией SARS-CoV-2. Новым коронавирусом инфицированы свыше 4,5 млн человек, скончались более 302 тысяч. Выздоровели 1,6 млн человек. DW следит за событиями 15 мая.
В мире растет число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, с начала пандемии общее число зараженных превысило 4,5 млн человек. От последствий заболевания скончались более 302 тысяч, выздоровели 1,6 млн человек. DW следит за развитием событий 15 мая.
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Россия завершает в пятницу вывод военных медиков из Италии, сообщает Минобороны РФ. Они находились в стране с 22 марта для оказания помощи в борьбе с коронавирусом,
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В ФРГ на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 зафиксированрекордный обвал экономики со времен мирового финансового кризиса. В первом квартале 2020 года германская экономика сократилась по сравнению с предыдущим кварталом на 2,2 процента, сообщило Федеральное статистическое ведомство, отметив, что это "крупнейший обвал со времен глобального финансового и экономического кризиса 2008-2009 годов и второй по масштабам обвал со времен воссоединения Германии".
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В Бразилии за сутки выявили почти 14 000 случаев заражения коронавирусом, это самый высокий показатель за время пандемии в этой стране. Общее число инфицированных составило 203 165 человек. Почти 14 000 человек, зараженных коронавирусом скончались. Эксперты предполагают, что Бразилия к настоящему времени вышла на пик кривой заражений, и дальше ситуация нормализуется.
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Глобальные экономические потери в результате пандемии коронавируса SARS-CoV-2 могут составить 8,8 трлн долларов или почти 10 процентов мирового ВВП, сообщил Азиатский банк развития (АБР).
ВОЗ прогнозирует осенью вторую волну эпидемии
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За сутки в России зарегистрировано 10 598 новых случаев коронавирусной инфекции. 113 человек скончались от последствий COVID-19. Это стало самым высоким показателем за все время с начала эпидемии SARS-CoV-2. Общее число летальных случаев в России составило 2418.
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Осенью европейские страны могут столкнуться с новой волной эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в интервью Daily Telegraph. Клюге отметил, что вторая волна эпидемии коронавируса может быть осложнена тем, что совпадет по времени со вспышкой других заболеваний, например, гриппа или кори.
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В Украине за сутки зафиксировано 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, 20 человек скончались, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Беларусь выходит на плато заболеваемости
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В Москве за сутки умерло 68 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в российской столице. Днем ранее прирост составил 58 смертей. Общее число летальных случаев достигло 1358.
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Заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан уведомила, что республика выходит на плато заболеваемости коронавирусной инфекции. Она отметила, что в стране зафиксирован пологий рост заболеваемости, а не пикообразный рост, который был бы "выше возможностей системы здравоохранения". По последним данным, число выявленных случаев заражения в стране увеличилось до 26 772, скончался 151 человек.
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Объем промышленного производства в Китае в апреле 2020 года вырос впервые с декабря, когда в стране началась эпидемия новогот коронавируса. Государственное статистическое управление сообщает также о замедлении падения розничных продаж.
В Германии за сутки скончался 101 человек
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В Германии число инфицированных коронавирусом нового типа с начала эпидемии, по данным Института имени Роберта Коха, увеличилось до 173 152 человек (прирост за сутки - 913 человек). Скончались 7824 человека (+101), выздоровевшими считаются более 150 тысяч человек.
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Словения стала первой европейской страной, объявившей о завершении эпидемии коронавируса. Теперь все, кто прибывают в эту страну, не обязаны проходить 14-дневный карантин. В последние две недели число новых заражений коронавирусом в Словении не превышало семи за сутки.
Всего в Словении, где проживают около 2 млн человек, было выявлено 1464 случая заражения SARS-CoV-2, 103 человека скончались от последствий заболевания.
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Во Франции продолжают медленно смягчать ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса: теперь к работе вновь могут приступить стоматологи.
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За последний месяц в Китае не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса. 14 мая в стране было выявлено четыре новых заражения SARS-CoV-2.
Более половины жителей Германии считают ослабление ограничений преждевременным
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56 процентов жителей Германии поддерживают сохранение ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Это следует из опроса, проведенного социологической службой Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD. В то же время 40 процентов опрошенных выступают за смягчение карантинных мер в ближайшие недели. На прошлой неделе за ослабление ограничений высказались 54 процента респондентов, в то время как 41 процент были против.
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Литва, Латвия и Эстония открывают границы друг с другом в связи с сокращением роста заболеваемости в этих странах. С 15 мая будет возобновлено воздушное, морское, железнодорожное и автобусное сообщение между балтийскими государствами.
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По данным Университета Джонса Хопкинса, число скончавшихся от коронавируса во всем мире достигло 301 370 человек. Более 80 процентов жертв - в странах Европы и в США.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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