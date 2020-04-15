Хроника пандемии: в России выявлено около 3500 инфицированных за сутки

Мир продолжает борьбу со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 2 млн человек, скончались свыше 134 тысяч. DW следит за событиями 16 апреля.
В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы свыше 2 млн человек, от последствий заражения умерли свыше 134 тысяч человек. Больше всего жертв - в США. Они же занимают первое место в мире по быстроте распространения коронавируса. DW следит за развитием событий 16 апреля (время московское).
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Стратегия восстановления экономики Евросоюза должна способствовать ее трансформации, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в четверг в Европарламенте. "Нужно извлечь уроки из этого кризиса и понять, каким образом сделать так, чтобы завтра было больше эффективности и сотрудничества", - сказал Мишель в Брюсселе, открывая дебаты, посвященные предложенным Еврокомиссией мерам по восстановлению ЕС после кризиса COVID-19.
Накануне на пресс-конференции глава Евросовета озвучил четыре направления работы: восстановление внутреннего рынка, масштабная инвестиционная стратегия, внешняя ответственность ЕС в контексте кризиса, укрепление устойчивости ЕС и улучшение управления. Он особенно выделил важность более активного развития в послекризисный период экономики замкнутого цикла. По его словам, в сочетании с цифровизацией общества и на фоне борьбы против климатических изменений это даст больше возможностей укрепления "стратегической независимости" ЕС.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая принять решения, направленные на упрощение и сокращение сроков доклинических, клинических исследований и государственной регистрации лекарств для профилактики коронавируса. Как отмечается в поручении, правительство также должно обеспечить "осуществление мониторинга эффективности и безопасности вакцин".
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В России за сутки зафиксировано 3 448 новых случаев заражения коронавирусом, прирост составил 14 процентов, сообщил в четверг утром оперативный штаб по борьбе с вирусом. Всего инфицированы 27 938 человек в 84 регионах страны. При этом в Москве 1370 новых случаев, общее число зафиксированных пациентов с Covid-19 в столице выросло до 16 146. В Московской области 467 новых заболевших, в Санкт-Петербурге - 154. За прошедшие сутки в РФ умерли 34 пациента с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала эпидемии в России достигло 232 человек.
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Немецкий химический и фармацевтический концерн Bayer сообщил, что в случае изобретения вакцины против коронавируса и ее допуска на рынок готов помочь в производстве такого препарата. Предприятие располагает мощностями, которые можно было бы переориентировать на выпуск подобной вакцины, заявил глава концерна Вернер Бауман (Werner Baumann). По его мнению, вакцина против коронавируса может быть допущена к производству в начале либо в середине 2021 года.
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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха на утро 16 апреля, зарегистрированы 130 450 случаев инфицирования коронавирусом Sars-CoV-2 (прирост за сутки 2866). Скончались 315 человек, общее число летальных исходов составило 3569. Выздоровели около 77 тысяч человек.
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В США за 24 часа от COVID-19 скончались 2569 человек. Общее число летальных случаев составилор 28 364. Накануне Дональд Трамп высказал предположение, что пик заболевания уже преодолен.
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Немецкий автоконцерн Volkswagen уже в конце апреля возобновит прерванное пандемией производство в Германии, России, США и ряде других стран.
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Дональд Трамп заявил о готовности, в случае необходимости направить России аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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В Москве число умерших от COVID-19 увеличилось со 106 до 113. Всего в России коронавирусом заразились больше 24 000 человек, скончались 198.
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После заседания Национального совета безопасности Бельгии федеральное правительство страны подтвердило решение о продлении режима жестких антиэпидемиологических мер до 3 мая. Объявлено также о некотором смягчении Откроются также магазины стройматериалов и строительных инструментов.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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